Bên trong công trường dự án nâng cấp sân bay Cà Mau
Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, với khoảng 500 nhân sự và 200 máy móc thi công liên tục 3 ca, để kịp đưa vào khai thác lại từ ngày 1/11.
Ông Phạm Thanh Lâm - Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau - cho biết, Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 31/10, chính thức đưa vào khai thác trở lại từ ngày 1/11. Dự án gồm xây mới đường băng, đường lăn, sân đỗ, nâng cấp nhà ga hành khách; đầu tư mới cụm công trình quản lý bay (đài không lưu và hệ thống dẫn đường).
Hiện tiến độ thi công đạt khoảng 60% khối lượng. Các nhà thầu đã huy động khoảng 500 công nhân, kỹ sư cùng 200 đầu máy, xe cơ giới, tổ chức làm việc 3 ca liên tục cả ngày lẫn đêm để đảm bảo tiến độ.
Thời gian qua, việc thi công Cảng hàng không Cà Mau gặp không ít thách thức do thời tiết mưa nhiều, giá xăng dầu và vật liệu tăng cao gây áp lực lớn cho các nhà thầu.
Đường cất hạ cánh sân bay Cà Mau được xây mới dài 2,4 km, rộng 45 m, đảm bảo khai thác máy bay thân hẹp A320/321 và tương đương.
Dự kiến, việc lắp các trang thiết bị tại đường cất, hạ cánh và bay hiệu chuẩn diễn ra trong tháng 9.
Tại gói thầu số 12 về thi công, lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà thầu Trường Sơn đang thi công các lớp kết cấu mặt đường băng.
Trực tiếp làm việc tại công trường, anh Nguyễn Văn Vũ (công nhân thi công bê tông) cho hay, đội của anh chia làm 3 ca xoay vòng làm việc bất kể ngày đêm. Nhiều anh em mang theo đồ đạc, cơm nước vào công trường để bám ca đêm.
Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có 2 cấu phần, trong đó phần đầu tư đường băng, sân đỗ và nhà ga hành khách có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, khởi công ngày 19/8/2025. Để phục vụ thi công, sân bay tạm dừng hoạt động 12 tháng, từ ngày 1/11/2025 - 31/10/2026.
Ở gói thầu số 20 - thi công nhà ga hành khách, các đơn vị đã hoàn thiện được hơn 70% khối lượng, dự kiến hoàn thiện toàn bộ gói thầu vào cuối tháng 9 theo phương thức "cuốn chiếu". Nhà ga hành khách sân bay Cà Mau được cải tạo, mở rộng đạt công suất 500.000 khách/năm, và có thể mở rộng đảm bảo khai thác 1 triệu khách/năm khi có nhu cầu.
Theo quy hoạch, tới năm 2030, sân bay Cà Mau đạt cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách và 1.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Ngoài nâng cấp, mở rộng đường băng, sân đỗ, nhà ga hành khách, sân bay Cà Mau còn được đầu tư nâng cấp các công trình quản lý bay (đài kiểm soát không lưu và hệ thống dẫn đường), tổng vốn gần 260 tỷ đồng, do Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư.
Theo
Tiền Phong
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