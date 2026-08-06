Bên trong công trường dự án nâng cấp sân bay Cà Mau

Ông Phạm Thanh Lâm - Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau﻿ - cho biết, Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 31/10, chính thức đưa vào khai thác trở lại từ ngày 1/11. Dự án gồm xây mới đường băng, đường lăn, sân đỗ, nâng cấp nhà ga hành khách; đầu tư mới cụm công trình quản lý bay (đài không lưu và hệ thống dẫn đường).