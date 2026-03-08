Bên trong đại công trường thi công hồ điều hoà rộng hơn 36 ha

Vừa qua, UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư 10 công trình chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.579 tỉ đồng, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục chính xong trước mùa mưa bão năm 2026.

Hồ điều hòa Phú Đô là một trong 10 dự án khẩn cấp được UBND TP Hà Nội phê duyệt nhằm giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Trong đó, hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) có diện tích mặt nước hơn 31 ha trên tổng diện tích 36,76 ha, kè hồ dài khoảng 2,7 km được đầu tư 800 tỉ đồng nhằm giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực phía Tây Thủ đô.

TP Hà Nội xác định hồ điều hòa Phú Đô là công trình cấp bách, cần ưu tiên nguồn lực và rút ngắn tối đa các thủ tục để nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước, trong bối cảnh khu vực thường xuyên ngập sâu sau các trận mưa lớn.

Theo ghi nhận, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 90%, bên trong công trường máy móc, công nhân thi công liên tục ngày đêm nhằm đảm bảo kịp tiến độ dự án.

Bên trong dự án, máy móc thi công tại các công trường đang hoạt động tối đa công suất.

Đây là dự án trọng điểm và khẩn cấp, UBND phường đã chỉ đạo các tổ công tác xuyên suốt, thậm chí xuyên tết, ngày đêm tiến hành giải phóng mặt bằng để thu hồi đất nhằm thực hiện dự án.