Ông Nguyễn Khánh Hưng tái xuất, giữ vài trò Chủ tịch Hội đồng Chiến lược LDG

Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hồi đồng Chiến lược LDG

CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) vừa công bố nghị quyết thành lập Hội đồng Chiến lược trực thuộc Hội đồng Quản trị (HĐQT), đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Hưng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Chiến lược nhằm tham mưu định hướng phát triển dài hạn cho doanh nghiệp.

Theo nghị quyết, Hội đồng Chiến lược sẽ có vai trò tư vấn, tham mưu cho HĐQT và Ban điều hành về các định hướng chiến lược phát triển của công ty. Cơ quan này đồng thời tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược liên quan đến những chủ trương, quyết sách quan trọng của LDG trong từng giai đoạn.

Động thái này đánh dấu sự trở lại của ông Nguyễn Khánh Hưng trong bộ máy quản trị doanh nghiệp sau thời gian vắng bóng. Trước đó, ông Hưng từng giữ chức Chủ tịch HĐQT LDG.

Hồi cuối năm 2023, ông Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng” liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park) tại Đồng Nai do LDG làm chủ đầu tư. Đến ngày 28/4/2025, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt ông Hưng 16 tháng tù về tội danh này.

Việc thành lập Hội đồng Chiến lược và bổ nhiệm ông Hưng diễn ra trong bối cảnh LDG vừa chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/3. Doanh nghiệp hiện chưa công bố thời gian và địa điểm tổ chức đại hội, song dự kiến sẽ trình cổ đông nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận cũng như điều chỉnh lại mã ngành nghề kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh, LDG ghi nhận sự cải thiện đáng kể trong năm 2025. Doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 403 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm hơn 173 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng đạt gần 137 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với khoản lỗ gần 1.506 tỷ đồng của năm 2024.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của LDG đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, doanh nghiệp ghi nhận hơn 900 tỷ đồng hàng tồn kho, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án như khu dân cư – dịch vụ Giang Điền (khu A), khu dân cư Tân Thịnh, nhà phố và khu thương mại dịch vụ thuộc dự án Giang Điền.

Bên cạnh đó, LDG còn ghi nhận gần 800 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tại nhiều dự án bất động sản khác, bao gồm khu chung cư lô C1 thuộc khu đô thị mới Bình Nguyên (phường Đông Hòa, TP.HCM), dự án chung cư cao tầng trên đại lộ Võ Văn Kiệt và dự án chung cư cao tầng tại số 69 đường An Dương Vương.

Thị giá cổ phiếu LDG liên tục "lao dốc" trong thời gian qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 06/3, giá cổ phiếu LDG ở mức 3.470 đồng/cổ phiếu, giảm 2,25% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 847,9 nghìn đơn vị.

Đây là vùng giá thấp nhất của cổ phiếu LDG trong vòng hơn 6 tháng qua. Vốn hóa thị trường của LDG hiện ở mức 886 tỷ đồng.