Doanh nghiệp BĐS muốn di dời Trường Đại học Bách khoa ra khỏi trung tâm

08-03-2026 - 09:53 AM | Bất động sản

Sau khi di dời, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt xin được nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của Trường Đại học Bách khoa rộng hơn 14 ha để phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hơn của TPHCM trong giai đoạn 2026 - 2030.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa gửi công văn đến Chủ tịch UBND TPHCM, đề xuất di dời Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia TPHCM khỏi nội đô.

Theo đó, Phát Đạt kiến nghị được chấp thuận chủ trương khảo sát, lập hồ sơ thiết kế và nghiên cứu triển khai dự án xây dựng cơ sở mới của trường tại khu vực khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, thuộc phường Đông Hòa.

Ngoài ra, Phát Đạt cũng đề xuất được nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của Trường Đại học Bách khoa tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng sau khi cơ sở đào tạo được di dời, để phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hơn của TPHCM trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Phát Đạt, Trường Đại học Bách khoa hiện có hơn 25.000 sinh viên cùng hơn 1.000 giảng viên, viên chức. Quy mô đào tạo lớn, trong khi cơ sở hiện hữu nằm trong khu vực nội đô khiến nhu cầu nâng cấp, mở rộng hạ tầng đào tạo và nghiên cứu ngày càng cấp thiết.

Trường Đại học Bách Khoa có tuổi đời gần 70 năm, rộng hơn 14 ha tọa lạc ở trung tâm TPHCM.

Trong khi đó, khu vực dự kiến xây dựng cơ sở mới tại khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM đã được quy hoạch trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của khu vực phía Nam.

Phía doanh nghiệp cho rằng, việc di dời cơ sở đào tạo về Làng Đại học Thủ Đức có thể góp phần phát triển hệ thống hạ tầng giáo dục hiện đại, đồng bộ, đồng thời giảm áp lực giao thông nội đô khi lượng lớn sinh viên không còn di chuyển vào khu vực trung tâm mỗi ngày. Phương án này cũng mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển giáo dục theo hướng bền vững.

Phát Đạt cho biết sẽ tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và tự chi trả chi phí khảo sát, nghiên cứu lập đề xuất dự án, cũng như thực hiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án này.

Đề xuất của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt được đưa ra trong bối cảnh TPHCM đang nghiên cứu phương án di dời nhiều cơ sở giáo dục và y tế quy mô lớn ra khỏi khu vực nội thành nhằm giảm áp lực hạ tầng đô thị.

Trường Đại học Bách Khoa có tuổi đời gần 70 năm, nằm ở quận 10 (cũ) có tổng diện tích hơn 14 ha. Khuôn viên trường là một khu đất rộng lớn tiếp giáp với 3 tuyến đường chính là Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành và Bắc Hải.

Duy Quang

Tiền Phong

