Bệnh viện thú ý Dr Trịnh - Chuẩn mực quốc tế trong chăm sóc thú cưng tại Việt Nam

Nhu cầu chăm sóc thú cưng ngày càng tăng

Ngành chăm sóc thú cưng tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Theo Euromonitor, chi tiêu cho thú cưng tại Việt Nam tăng trưởng hơn 11% mỗi năm, thuộc nhóm cao nhất châu Á, với quy mô thị trường dự kiến đạt 500 triệu USD vào năm 2030. Sự phát triển này không chỉ đến từ tốc độ đô thị hóa và thu nhập bình quân tăng, mà còn phản ánh thay đổi trong lối sống, khi thú cưng được coi là thành viên quan trọng trong gia đình.

Tại TP. HCM và Hà Nội, tỷ lệ hộ nuôi thú cưng liên tục gia tăng, đặc biệt là trong nhóm nhân sự trẻ, các hộ ít con và cộng đồng chuyên gia nước ngoài. Theo đó, nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, minh bạch và an toàn trở thành yếu tố được cân nhắc hàng đầu.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy nhiều cơ sở thú y vẫn còn quy mô nhỏ, trang thiết bị hạn chế, dịch vụ phân mảnh và thiếu minh bạch. Đây chính là khoảng trống mà Dr Trịnh International Animal Hospital đã tận dụng để định vị thương hiệu, hướng tới sự khác biệt và tin cậy.

Dịch vụ toàn diện với công nghệ tiên phong

Khác với nhiều phòng khám truyền thống, Dr Trịnh International Animal Hospital được xây dựng như một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi thú cưng được đối xử như thành viên gia đình. Mỗi dịch vụ đều được thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm an toàn, nhẹ nhàng và hiệu quả cho thú cưng.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của bệnh viện là việc tiên phong ứng dụng máy chạy thận tại Việt Nam, giúp điều trị suy thận mạn tính cho chó mèo. Đây là công nghệ vốn phổ biến ở các nước phát triển. Nhờ đó, nhiều thú cưng có cơ hội kéo dài tuổi thọ và duy trì chất lượng sống. Bác sĩ Trịnh Xuân Hùng, nhà sáng lập bệnh viện thú y Dr Trịnh International chia sẻ: "Chúng tôi muốn mọi thú cưng Việt Nam đều có cơ hội được điều trị tốt nhất, với chi phí hợp lý và minh bạch, để chủ nuôi yên tâm đồng hành lâu dài."

Ngoài ra, bệnh viện còn nổi bật trong phẫu thuật xương khớp và nội soi gắp dị vật ít xâm lấn, giúp giảm đau tối đa và rút ngắn thời gian hồi phục. Hệ thống xét nghiệm sinh hóa, X-quang và siêu âm hiện đại hỗ trợ chẩn đoán chính xác, nhanh chóng, đảm bảo thú cưng được điều trị đúng lúc và đúng phương pháp.

Dr Trịnh International Animal Hospital là một trong những bệnh viện tiên phong ứng dụng máy chạy thận vào điều trị suy thận mạn tính cho chó mèo

Dr Trịnh International Animal Hospital cung cấp dịch vụ trọn gói, từ khám chữa bệnh tổng quát, grooming, đến xét nghiệm, X-quang, siêu âm và khách sạn thú cưng tiêu chuẩn cao. Đây là giải pháp được nhiều chủ nuôi lựa chọn khi đi công tác hay du lịch, bởi bệnh viện cam kết chăm sóc thú cưng như chính người thân trong gia đình.

Đối với cộng đồng expat, bệnh viện cung cấp dịch vụ vận chuyển thú cưng nội địa và quốc tế, trọn gói thủ tục kiểm dịch, giấy tờ quốc tế như CFIA, đảm bảo thú cưng di chuyển an toàn đến mọi quốc gia. Đây là dịch vụ ít cơ sở trong nước có thể đáp ứng trọn vẹn.

Hệ thống dịch vụ toàn diện được hỗ trợ bởi đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng, thường xuyên tham gia các chương trình huấn luyện quốc tế như OSCE hay pledges,... Cùng với trang thiết bị hiện đại từ phòng mổ chuyên dụng, hệ thống xét nghiệm nhanh, công nghệ nội soi và máy chạy thận, bệnh viện mang đến khả năng chẩn đoán nhanh, điều trị chính xác, giảm thiểu rủi ro và hiệu quả tối ưu cho thú cưng.

Đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản theo các chương trình huấn luyện quốc tế như OSCE hay pledges,...

Niềm tin từ cộng đồng và uy tín thương hiệu

Tọa lạc tại Thảo Điền, khu vực tập trung đông đảo cộng đồng expat, Dr Trịnh International Animal Hospital nhanh chóng trở thành địa chỉ quen thuộc của khách hàng Việt và quốc tế. Sau hơn 5 năm hoạt động, bệnh viện đã xây dựng uy tín nhờ minh bạch báo giá, lộ trình điều trị rõ ràng và sự tận tâm trong từng dịch vụ.

Nhiều khách hàng đánh giá cao việc bệnh viện luôn đặt sức khỏe và lợi ích của thú cưng lên hàng đầu. Mỗi phương án điều trị đều được tư vấn kỹ lưỡng, kèm chi phí cụ thể ngay từ đầu, tránh phát sinh ngoài mong đợi. Đại diện bệnh viện nhấn mạnh: "Niềm tin là yếu tố then chốt. Khi chủ nuôi đã giao phó thú cưng, trách nhiệm của chúng tôi là mang lại kết quả tốt nhất, với sự minh bạch tuyệt đối."

Sự tin tưởng này giúp Dr Trịnh International Animal Hospital trở thành địa chỉ tin cậy của hàng nghìn chủ nuôi tại TP. HCM. Không chỉ là bệnh viện, cơ sở này còn góp phần nâng tầm chuẩn mực dịch vụ thú y tại Việt Nam, đưa ngành chăm sóc thú cưng tiếp cận gần hơn với chuẩn quốc tế.

Bác sĩ Trịnh Xuân Hùng cùng đội ngũ y bác sĩ luôn tận tâm trong từng ca phẫu thuật, minh chứng cho cam kết "minh bạch – an toàn – chuẩn quốc tế"

Dự án cộng đồng tiên phong – lan tỏa yêu thương từ Dr Trịnh

Niềm tin mà Dr Trịnh International Animal Hospital xây dựng không chỉ đến từ chất lượng dịch vụ hằng ngày, mà còn được khẳng định qua những hoạt động cộng đồng. Mới đây, bác sĩ Trịnh Xuân Hùng đã khởi xướng một dự án miễn phí nhằm đưa thú cưng tiếp cận chuẩn y tế quốc tế ngay từ những bước cơ bản nhất.

Trong khuôn khổ chương trình, tất cả chó mèo chưa có chip sẽ được gắn chip định danh quốc tế miễn phí, trong khi các bé đã có chip sẽ được khám sức khỏe tổng quát và xét nghiệm máu miễn phí. Đây không chỉ đơn thuần là chương trình hỗ trợ cho chủ nuôi, mà còn là nền móng cho một hệ thống dữ liệu thú y minh bạch, giúp việc chăm sóc và điều trị thú cưng trở nên khoa học, bài bản hơn.

Dự án mang ý nghĩa tiên phong này được cộng đồng expat và chủ nuôi trong nước đón nhận, thể hiện trọn vẹn triết lý nhân văn: Chăm sóc thú cưng bằng cả tình yêu lẫn khoa học, đồng thời góp phần nâng tầm chuẩn mực thú y tại Việt Nam.

Dr Trịnh International Animal Hospital - Nơi thú cưng được yêu thương và chăm sóc tốt nhất

Địa chỉ: 22 đường số 54, Thảo Điền, Quận 2 (cũ), TP. Hồ Chí Minh

Website: https://drtrinh.vn

Hotline: 0329 044 078