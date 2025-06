Bệnh viện TNH lý giải kế hoạch doanh thu cao nhất lịch sử nhưng lợi nhuận giảm, đưa người của 4 quỹ ngoại vào HĐQT

Sáng 16/6, CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã chứng khoán TNH) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu 620 tỷ đồng – tăng 41% so với năm 2024 và lợi nhuận sau thuế 31 tỷ đồng – giảm 31%.

Kế hoạch doanh thu cao nhất lịch sử dựa trên việc doanh thu của 2 bệnh viện đã hoạt động ổn định là BV Quốc tế Thái Nguyên và BV TNH Phổ Yên tăng trưởng lần lượt là 15 và 20%. Dù 2 bệnh viện này chưa quay trở lại mức doanh thu của năm 2023 nhưng bệnh viện TNH Việt Yên mới đi vào hoạt động tháng 11/2024 có thể tăng trưởng doanh thu từ 2 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do bệnh viện Việt Yên mới đi vào hoạt động nên dự kiến lỗ 54 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là nguyên nhân chính khiến cho kế hoạch lợi nhuận của TNH giảm.

Trong năm 2024, TNH đã khởi công xây dựng Bệnh viện TNH Lạng Sơn với quy mô dự kiến 300 giường bệnh, triển khai thực hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3 và dự án Bệnh viện TNH Phổ Yên giai đoạn 2.

TNH đã thực hiện góp thêm vốn trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội và giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 10% tại thời điểm ngày 31/12/2024. Đây là pháp nhân liên kết được thành lập để triển khai thực hiện đầu tư thực hiện dự án tại khu Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) Hà Nội.

Song song với đó, Công ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án khác như: dự án tại Đà Nẵng, Dự án Bệnh viện chuyên khoa Mắt, Dự án Trung tâm Hỗ trợ Sinh Sản tại Thái Nguyên…

Tại Đại hội, ông Lê Văn Tân – Tổng giám đốc của TNH cho biết: “Giai đoạn nửa cuối năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 là thời kỳ khó khăn nhất do tình hình kinh tế chung và việc chuyển đổi cơ chế quản lý, sáp nhập tỉnh, ngành, trong đó có ngành y tế và bảo hiểm y tế. Việc xin các loại giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đều rất khó khăn”.

Đây là nguyên nhân chính khiến cho bệnh viện Việt Yên đi vào hoạt động chậm hơn dự kiến, chưa được phân bổ thẻ Bảo hiểm y tế cho khám chữa bệnh lần đầu. Kéo theo đó, các kết quả kinh doanh chưa được như kỳ vọng.

Ông Ngô Minh Trường – Phó TGĐ bổ sung: “Kế hoạch của TNH Việt Yên là đến năm 2026 bắt đầu có lãi, khi đạt 15.000 lượt khám ngoại trú hàng năm và doanh thu trên 140 tỷ đồng”.

Theo ông Lê Văn Tân, khó khăn sẽ còn trong 6 tháng đầu năm, nhưng bắt đầu từ 01/07, nhiều cơ chế, chính sách mới có hiệu lực sẽ tạo ra thuận lợi lớn. Trong đó, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân là một cú hích lớn khi lần đầu tiên coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng.

Đồng thời, từ ngày 01/07, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có hiệu lực với nhiều điểm ưu tiên người bệnh, không phân biệt địa giới hành chính, cho phép hưởng chế độ ở bất kỳ đâu.

Do đó, mặc dù bệnh viện Việt Yên chưa được phân bổ thẻ BHYT đăng ký ban đầu, nhưng bệnh viện có thể tận dụng chính sách thông tuyến để thu hút khách hàng từ các địa phương khác.

ĐHCĐ của TNH đã thông qua cơ cấu tổ chức quản lý mới, với việc thay thế Ban kiểm soát bằng Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 từ 9 người xuống còn 7 người.

Các thành viên HĐQT mới được bầu vào nhiệm kỳ này là ông Christopher E. Freund - Tổng Giám đốc Mekong Capital, được đề cử bởi quỹ Blooming Earth Pte. Ltd đang sở hữu 13,74% vốn cổ phần của TNH; cá nhân Trần Ngọc Minh - do Endurance Capital (nắm 10,19% vốn) đề cử; Romeo Fernandez Lledo - do KWE Beteiligungen AG (nắm 10,52%) đề cử; bà Nguyễn Thị Thùy Giang - do Access S.A., SICAV-SIF - Asia Tор Pick s (nắm 10,1%) đề cử.

Tổng 4 nhà đầu tư nước ngoài đưa nhân sự vào HĐQT của TNH nắm 44,55% vốn cổ phần.