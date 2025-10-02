Bệnh viện TNH tăng vốn điều lệ vượt 1.600 tỷ đồng sau phát hành cổ phiếu thưởng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (MCK: TNH, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 25/9/2025, Bệnh viện TNH đã hoàn tất phân phối hơn 21,6 triệu cổ phiếu thưởng cho 4.595 cổ đông, còn lại 1.317 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 25/9/2025.

Ảnh minh họa

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 216 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2024 trên báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Bệnh viện TNH.

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Bệnh viện TNH tăng từ hơn 1.441,8 tỷ đồng lên gần 1.658 tỷ đồng.

Liên quan đến cổ phiếu TNH, mới đây Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản thông báo về việc bổ sung mã chứng khoán TNH vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quý.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 là số âm.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Bệnh viện TNH mang về doanh thu thuần gần 216,3 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 3%. Sau khi trừ các chi phí, bệnh viện báo lỗ hơn 54 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi hơn 53 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của TNH ở mức 2.735 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu kỳ. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 42 tỷ đồng, giảm 23%.

Chi phí xây dựng dở dang hơn 404 tỷ đồng, tăng hơn 40%. Trong đó, chủ yếu là chi phí dự án đầu tư xây dựng bệnh viện TNH Lạng Sơn với 332 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3 với hơn 62 tỷ đồng và phát sinh 10 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Bệnh viện TNH ở mức hơn 940 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ở mức 893 tỷ đồng, tăng 36%.