Bí ẩn Bermuda hé lộ lực kỳ lạ dưới đáy biển

Một nghiên cứu mới được Ronald Kapper từ trang “What If Science” đưa ra cho rằng Bermuda Triangle từng tồn tại hiện tượng phun khí methane từ đáy biển.

Những đợt khí này có thể làm giảm mật độ nước, khiến tàu thuyền mất lực nổi và chìm xuống, đồng thời gây ảnh hưởng đến động cơ của máy bay bay thấp trên khu vực.

Kapper nhận định hiện tượng này có thể đã từng hoạt động trong quá khứ nhưng nay đã biến mất, lý giải vì sao số vụ mất tích giảm dần trong vài thập kỷ gần đây.

Khác với những giả thuyết siêu nhiên, Kapper nhấn mạnh đây là sự kết hợp hiếm gặp của các yếu tố môi trường.

Ông cho rằng nếu Bermuda Triangle từng tồn tại một “trường hoạt động” khí methane rồi sau đó lắng xuống, điều này có thể giải thích vì sao khu vực từng có nhiều vụ tai nạn tập trung trong một giai đoạn nhất định.

Bermuda Triangle là vùng biển rộng khoảng 1.300.000 km² ở phía tây Đại Tây Dương, tạo thành tam giác nối ba điểm: Miami (Florida), Bermuda và San Juan (Puerto Rico).

Khu vực này đã thu hút sự chú ý của công chúng suốt hơn 500 năm, bắt đầu từ chuyến hải trình năm 1492 của Christopher Columbus, khi ông ghi nhận những ánh sáng kỳ lạ trên biển.

Việc chìm của tàu U.S.S. Cyclops chưa bao giờ được giải thích đầy đủ.

Tranh cãi và những vụ việc nổi bật

Dù giả thuyết mới nhận được sự quan tâm trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi.

Nigel Watson, tác giả cuốn Portraits of Alien Encounters Revisited , cho rằng có nhiều cách lý giải khác nhau: từ cánh cửa sang chiều không gian khác cho UFO, đến những bất thường từ trường.

Ông nhấn mạnh nhiều sự kiện tại Bermuda Triangle đã bị thổi phồng để tăng tính bí ẩn, và trên thế giới cũng tồn tại những “tam giác bí ẩn” khác.

Một trong những vụ việc nổi tiếng nhất là sự biến mất của tàu USS Cyclops năm 1918 cùng toàn bộ 306 thủy thủ. Cho đến nay, nguyên nhân vẫn chưa được giải thích rõ ràng.

Phải chăng từng tồn tại một hiện tượng kỳ lạ dưới đáy biển Bermuda Triangle, nhưng nay đã rời khỏi khu vực này?

Các giả thuyết xoay quanh vụ việc bao gồm nổ mangan, nổi loạn, bị tấn công bởi bạch tuộc khổng lồ, hoặc bị tàu ngầm Đức đánh chìm – điều mà hải quân Đức phủ nhận. Các nhà khoa học cũng đưa ra khả năng nguyên nhân là hàng hóa mất cân bằng hoặc hỏng hóc kỹ thuật.

Ngoài ra, nhiều giả thuyết khác từng được đưa ra để giải thích các vụ mất tích trong Bermuda Triangle, như sóng lừng, từ trường bất thường hay thời tiết cực đoan.

Tuy nhiên, các tổ chức bảo hiểm như Lloyd’s of London và lực lượng Tuần duyên Mỹ khẳng định không có bằng chứng cho thấy khu vực này nguy hiểm hơn các vùng biển khác. Nhiều báo cáo mất tích thực tế đã bị phóng đại hoặc ghi nhận sai.