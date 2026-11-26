Clip bị cáo Lê Thanh Thản đến tòa nghe tuyên án

Theo bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes) 30 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "Lừa dối khách hàng". Bị cáo Thản bị phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Cùng vụ án, các bị cáo gồm: Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (đều là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông trước đây) bị tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo. Bị cáo Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) bị tuyên 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Hội đồng xét xử đánh giá, đây là vụ án rất nghiêm trọng. Bị cáo Lê Thanh Thản biết rõ các căn nhà xây sai quy hoạch, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận nhưng cố ý che giấu để bán, thu lợi lớn và gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các bị hại.

Trong khi đó, hành vi của các bị cáo nguyên là lãnh đạo phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông trước đây, đã làm mất niềm tin của nhân dân, gián tiếp gây thiệt hại cho người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Lê Thanh Thản đã nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự.

Trong 519 người mua nhà có sai phạm, có 76 căn chung cư và 3 căn nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời. Tòa tuyên bị cáo Thản bồi thường cho 79 người mua các căn hộ này theo giá thị trường - khoảng 55 triệu đồng/m 2 .

Theo đó, mức bồi thường cho 76 căn chung cư từ 1,1 tỷ đồng đến 6,8 tỷ đồng; 3 căn nhà thấp tầng lần lượt là 14 tỷ đồng, 16 tỷ đồng và 17,5 tỷ đồng.

Tổng cộng bị cáo Thản phải bồi thường 259 tỷ đồng; được nhận lại số tiền thừa từ 530 tỷ đồng đã nộp.

Với các căn hộ còn lại không thuộc diện di dời, chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính để cấp giấy chứng nhận cho người dân.