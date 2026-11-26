Những "quả bom nổ chậm"

Ghi nhận của PV Tiền Phong, tại nhiều khu tập thể cũ như Nguyễn Công Trứ, Kim Liên, Thành Công, Trung Tự, Nghĩa Đô, Trương Định… cho thấy, dấu vết xuống cấp hiện rõ trên từng mảng tường, hành lang, cầu thang và ban công. Những lớp tường bong tróc, vết nứt, hệ thống đường ống nước lộ thiên, dây điện mắc nổi chằng chịt... tạo nên cảnh quan nhếch nhác, chật chội.

Những khu tập thể cũ nằm giữa khu vực giá trị đất đai cao nhưng xập xệ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Không ít ban công được hô biến thành những “chuồng cọp” bằng sắt; ở nhiều khu nhà, tầng 1 bị bủa vây bởi nhà hàng, quán ăn; trên mái những khu nhà thấp tầng, các bồn chứa nước được đặt dày đặc... tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, trở thành những vấn đề đáng lo ngại trong các công trình đã tồn tại hàng chục năm.

Thực tế trên cho thấy, cải tạo chung cư cũ không đơn thuần là câu chuyện chỉnh trang kiến trúc hay nâng cấp hạ tầng đô thị, mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe và điều kiện sống của hàng nghìn hộ dân.

Đặc biệt, vụ nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau khu tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội), khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro trong môi trường sống đô thị.

KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng câu chuyện cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội đã kéo dài hơn 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết một cách căn cơ.

Theo ông Tùng, thành phố đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, triển khai các biện pháp thúc đẩy cải tạo, tái thiết đô thị. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn chậm do nhiều nguyên nhân, từ quy hoạch, cơ chế chính sách, nguồn lực đến cách thức tổ chức triển khai.

Sự chậm trễ khiến người dân tiếp tục sống trong những công trình xuống cấp, mất an toàn, để lại hệ lụy đối với diện mạo đô thị.

Hà Nội cần trả lời bằng những dự án cụ thể

Theo KTS Phạm Thanh Tùng, Hà Nội đang hướng tới tái thiết đô thị, phát triển đô thị nén, gắn với hệ thống giao thông công cộng (TOD). Đây là hướng đi phù hợp, nhất là khi nhiều khu chung cư cũ nằm ở những vị trí có lợi thế về kết nối giao thông, trường học, bệnh viện, công viên và các tiện ích đô thị.

Quỹ đất tại những khu vực này có giá trị lớn. Nếu được quy hoạch, tái thiết bài bản, đây có thể là cơ hội để cải thiện chất lượng sống cho người dân, đồng thời bổ sung không gian công cộng, hạ tầng xã hội và những tiện ích thiết yếu.

Hà Nội cần đẩy nhanh quá trình cải tạo chung cư cũ.

Tuy nhiên, theo ông Tùng, phát triển đô thị nén không đồng nghĩa với việc chỉ tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình hay mật độ dân cư. Việc tái thiết phải được đặt trong một quy hoạch đồng bộ, tổ chức không gian hợp lý, tính toán đầy đủ hạ tầng giao thông, trường học.

Một trong những vấn đề khó khăn nhất trong cải tạo chung cư cũ là bài toán hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Theo KTS Phạm Thanh Tùng, đây là vấn đề an sinh xã hội, do đó Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, tổ chức quy hoạch, điều phối lợi ích và bảo đảm quyền lợi của người dân.

Nguồn lực cải tạo cần được huy động từ Nhà nước, doanh nghiệp và chính người dân, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cả ba bên. Không thể chỉ trông chờ vào doanh nghiệp, bởi việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ không phải lúc nào cũng bảo đảm hiệu quả đầu tư như những dự án phát triển thương mại thông thường.

Trong quá trình tái thiết, người dân cần được nhìn nhận là chủ thể tham gia, thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách.

Điều quan trọng là cơ chế chia sẻ lợi ích, trách nhiệm phải minh bạch, công khai, được cụ thể hóa bằng phương án rõ ràng. Không thể chỉ trông chờ người dân giữ nguyên quyền lợi mà không có sự tham gia, đóng góp trong những phương án hợp lý...

Theo ông Tùng, bên cạnh đó, cần tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu những rủi ro khi tiếp tục sống trong các công trình xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và những tác động khó lường của môi trường, việc bảo đảm an toàn nơi ở càng trở nên quan trọng.

Nhưng để người dân đồng thuận, chính quyền phải có phương án rõ ràng, bảo đảm quyền lợi, tạo niềm tin và để người dân được tham gia thực chất vào quá trình triển khai. Sự đồng thuận không thể chỉ được tạo ra bằng những lời kêu gọi, mà phải bắt đầu từ việc để người dân được biết, được bàn, được lựa chọn và được bảo đảm quyền lợi trong phương án cải tạo.

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng cho rằng, điều quan trọng lúc này là Hà Nội cần trả lời bằng những kết quả cụ thể. Trong nhiệm kỳ này, thành phố sẽ cải tạo được những khu chung cư cũ nào, dự án nào thực sự được triển khai, dự án nào khởi công, dự án nào hoàn thành? Không thể chỉ dừng ở nghị quyết, đề án, quy hoạch hay những kế hoạch được công bố trên giấy.

Người dân có quyền đặt câu hỏi tại sao cải tạo chung cư cũ lại kéo dài hàng chục năm, dù đã có nhiều nghị quyết, quyết định và chủ trương.

Nếu những khó khăn là có thật, cần chỉ rõ vướng mắc nằm ở đâu, cơ chế nào chưa phù hợp, vấn đề nào cần tháo gỡ, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào. Không thể mãi viện dẫn những nguyên nhân chung chung mà thiếu giải pháp và mốc thời gian cụ thể.

Cải tạo chung cư cũ đòi hỏi năng lực quản trị, tổ chức thực hiện, đồng thời cần văn hóa đối thoại và tôn trọng người dân.

"Đã hàng chục năm, người dân sống trong các khu chung cư cũ chờ đợi cải tạo, với nhiều kỳ vọng nhưng chưa được đáp ứng. Sự kéo dài này có thể khiến người dân mất niềm tin vào các chủ trương, chính sách. Vì vậy, Hà Nội cần hành động quyết liệt hơn, làm rõ trách nhiệm và có những dự án cụ thể để người dân nhìn thấy sự thay đổi", KTS Phạm Thanh Tùng nhấn mạnh.