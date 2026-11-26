UBND phường Kim Liên (Hà Nội) vừa có thông tin trả lời đơn kiến nghị khẩn cấp tập thể ngày 10/11/2026 của đại diện các hộ kinh doanh chợ Kim Liên liên quan đến quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án xây dựng và nguồn vốn đóng góp xây dựng chợ trước đây.

Theo UBND phường Kim Liên, chợ Kim Liên phải dừng hoạt động do không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) như thiếu hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo yêu cầu của Công an thành phố Hà Nội. Tại Thông báo số 620/TB-UBND ngày 15/9/2026, chợ mới phải ưu tiên bố trí đủ số lượng quầy hàng tương đương chợ cũ và xây dựng đầy đủ hệ thống PCCC cùng các công trình phụ trợ như bể nước, trạm xử lý nước thải, trạm biến áp.

Chợ Kim Liên thời điểm chưa bị phá dỡ.

Lý giải việc đề xuất phương án 1 tầng hầm và 3 tầng nổi, chính quyền địa phương cho biết toàn bộ khu đất kinh doanh chỉ rộng 1.473 m2, trong đó diện tích xây dựng công trình chỉ được 1.026 m2 do phần còn lại nằm trong chỉ giới đường đỏ. Trên quỹ đất hạn chế này, công trình phải bố trí đủ điểm kinh doanh cho 193 hộ hiện hữu, bảo đảm lối thoát nạn, khu vệ sinh, thu gom rác, chỗ để xe và phòng kỹ thuật.

Phương án 1 tầng hầm, 3 tầng nổi và 1 tum kỹ thuật (cao độ +16,65 m) được xác định là quy mô tối thiểu đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn trên và phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị H1-3. Cụ thể, tầng hầm rộng 773 m2 bố trí 95 chỗ để xe máy, bể nước PCCC, máy phát điện dự phòng, khu xử lý nước thải và khu nhập hàng. Việc đưa các hạng mục kỹ thuật xuống hầm nhằm tách khu vực có nguy cơ cháy nổ ra khỏi không gian buôn bán, tránh lấn chiếm vỉa hè phố Lương Định Của và giải phóng tối đa diện tích tầng 1.

Tại tầng 1 (diện tích sàn 1.022 m2), chợ dự kiến bố trí khoảng 116 điểm kinh doanh, ưu tiên ngành hàng thực phẩm tươi sống, hàng nặng và có lối ra vào cho xe máy tiếp cận trực tiếp các gian hàng bên trong. Tầng 2 bố trí khoảng 77 điểm kinh doanh còn lại để đủ chỗ cho 193 hộ, còn tầng 3 là không gian đa năng và khu phục vụ. UBND phường khẳng định đây mới là thiết kế sơ bộ đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tiểu thương đến hết ngày 17/12/2026 (đã gia hạn 10 ngày so với mốc 3/12/2026) trước khi hoàn thiện.

Sơ đồ mặt bằng tầng 1 của chợ mới. Ảnh: UBND phường Kim Liên

Làm rõ khoản đóng góp xây chợ và quyền lợi tiểu thương

Đối với đề nghị xác minh nguồn vốn nhân dân đóng góp xây dựng chợ trước đây, UBND phường Kim Liên dẫn lại quá trình quản lý qua các thời kỳ. Năm 2011, khi chuyển đổi mô hình quản lý, Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 373,35 triệu đồng tương ứng giá trị tài sản trên đất. Đến năm 2020, doanh nghiệp bàn giao nguyên trạng chợ cho UBND quận Đống Đa và không đề nghị hoàn trả giá trị tài sản. Từ ngày 1/7/2025, chợ được bàn giao cho UBND phường Kim Liên quản lý, xác định là tài sản công.

Qua rà soát hồ sơ lưu trữ qua các thời kỳ, cơ quan chức năng xác định không có nội dung thể hiện các khoản đóng góp xây dựng chợ trước đây được hoàn trả hay bồi thường khi chuyển đổi mô hình hoặc đầu tư xây dựng lại. Do đó, các hộ kinh doanh có trách nhiệm bàn giao mặt bằng theo hợp đồng thuê điểm kinh doanh và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Về quyền lợi sau khi chợ hoàn thành, UBND phường ghi nhận 193 ki-ốt đã ký hợp đồng kinh doanh trực tiếp đến hết ngày 30/6/2026 và đã cấp văn bản xác nhận. Các hộ chấp hành việc dừng hoạt động, di chuyển tài sản theo kế hoạch sẽ được ưu tiên bố trí lại vị trí kinh doanh theo ngành hàng một cách công khai, minh bạch, bảo đảm diện tích tối thiểu theo Nghị định 60/2024/NĐ-CP và kiên quyết ngăn chặn tình trạng đầu cơ, sang nhượng trục lợi. Phương án sắp xếp điểm kinh doanh sẽ được công khai lấy ý kiến thương nhân tối thiểu 30 ngày trước khi phê duyệt.