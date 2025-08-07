Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí mật sau cánh cửa phòng hát VIP 5 ở karaoke P.S

07-08-2025 - 09:29 AM | Xã hội

Đang "bay lắc" trong quán karaoke, 3 thanh niên ở Quảng Trị bị công an địa phương bắt quả tang để làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Bí mật sau cánh cửa phòng hát VIP 5 ở karaoke P.S- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị bắt quả tang vì sử dụng ma túy

Ngày 7-8, Công an xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị - cho biết trong lúc kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn vào tối muộn, cảnh sát địa phương đã bắt quả tang 3 thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn.

Trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn theo kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an xã Lệ Thủy (Quảng Trị) - đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke P.S tại thôn Thượng Giang.

Tại phòng hát VIP 5, công an phát hiện 3 người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát. Nhóm đối tượng bị bắt quả tang gồm: V.V.T.Đ (SN 1992, trú thôn Giang Sơn, xã Trường Phú); Đ.N.T (SN 2000, trú thôn Đại Phong, xã Lệ Thủy) và Đ.T.T (SN 2002, quê xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).

Bí mật sau cánh cửa phòng hát VIP 5 ở karaoke P.S- Ảnh 2.

Cảnh sát bắt quả tang 3 đối tượng sử dụng ma túy

Bước đầu, cả 3 đối tượng đã khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng hát của quán karaoke. Công an đã lập biên bản sự việc, tạm giữ tang vật liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đây là một trong những kết quả bước đầu trong cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã mới Lệ Thủy sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động.

Theo Công an xã Lệ Thủy, việc sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy đều là hành vi vi phạm pháp luật, được quy định tại Chương XX Bộ luật Hình sự. Công an xã Lệ Thủy kiên quyết đấu tranh đối với các loại tội phạm có liên quan đến ma túy.


Theo Hoàng Phúc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội cấm nhiều tuyến đường từ ngày mai

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường từ ngày mai Nổi bật

Bắt Lê Quốc Thường cùng 6 người khác trong một xưởng gỗ

Bắt Lê Quốc Thường cùng 6 người khác trong một xưởng gỗ Nổi bật

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa

Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa

08:45 , 07/08/2025
Nguyễn Ngọc Anh lừa 2,2 tỷ đồng của một phụ nữ như thế nào?

Nguyễn Ngọc Anh lừa 2,2 tỷ đồng của một phụ nữ như thế nào?

08:42 , 07/08/2025
Toà án nhân dân tối cao đề xuất 4 trường hợp chuyển từ án phạt tử hình thành tù chung thân

Toà án nhân dân tối cao đề xuất 4 trường hợp chuyển từ án phạt tử hình thành tù chung thân

07:59 , 07/08/2025
CLIP: Lửa cháy dữ dội, tài xế xe container ở TP HCM hô hoán người dân ứng cứu

CLIP: Lửa cháy dữ dội, tài xế xe container ở TP HCM hô hoán người dân ứng cứu

07:38 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên