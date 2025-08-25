Bí quyết giữ dáng ở tuổi ngoài 50 của một Hoa hậu: "Môn thể thao" này là chìa khóa, tuổi trung niên mà đẹp không thua thời thanh xuân

Hoa hậu Jang Yoon Jung và hành trình giữ gìn vóc dáng

Hoa hậu Jang Yoon Jung, người từng đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc vào năm 1987 khi mới 16 tuổi, đã công bố phương pháp quản lý cân nặng của mình. Mặc dù đã ở tuổi 54, cô vẫn giữ được vóc dáng không kém những phụ nữ ở độ tuổi 20. Trong một chương trình truyền hình gần đây, Jang Yoon Jung đã tiết lộ rằng bí quyết của cô chính là môn golf. Cô nhấn mạnh: "Golf rất quan trọng với tư thế và tôi đã tập chăm chỉ vì nó không chỉ giúp sửa tư thế mà còn là một bài tập cho toàn thân".

Tuy nhiên, ngay cả một người mẫu gợi cảm như Jang Yoon Jung cũng từng lo lắng về hình thể của mình. Cô chia sẻ rằng: "Khi tôi ở tuổi 20, cân nặng của tôi giảm rất nhanh và việc quản lý cơ thể cũng dễ dàng hơn. Nhưng khi tôi bận rộn với việc nuôi dạy hai đứa trẻ, tôi bắt đầu đối mặt với thời kỳ mãn kinh, làm cơ thể tôi dễ bị phù nề và khó giảm cân".

Golf - Môn thể thao cải thiện sức mạnh và tư thế

Như lời Jang Yoon Jung, golf là một môn thể thao đòi hỏi sử dụng cơ bắp của cả cơ thể. Khi thực hiện cú swing, cơ bắp từ phần dưới cơ thể, cột sống cho đến phần trên cơ thể đều được sử dụng một cách đồng đều. Môn thể thao này không chỉ giúp tăng cường sức mạnh cho cơ bắp khắp cơ thể mà còn đặc biệt hiệu quả trong việc phát triển cơ bắp phần dưới cơ thể. Để có một cú swing ổn định, việc cố định chắc chắn phần dưới cơ thể là rất cần thiết, qua đó giúp cơ mông, đùi và bắp chân phát triển.

Khi cơ mông được củng cố, không chỉ có hiệu quả trong việc nâng mông mà còn tốt cho việc cải thiện tư thế. Các cơ xung quanh khớp hông nối liền giữa phần trên và phần dưới cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn giúp sửa chữa những tư thế không tốt như lưng cong. Nếu cơ bắp ở khu vực này yếu đi, tư thế cúi người sẽ dễ dàng hình thành và có thể dẫn đến đau lưng hoặc đau đầu gối.

Ngoài ra, sự phát triển của cơ bắp ở phần dưới cơ thể, khu vực chiếm nhiều diện tích của cơ thể, cũng giúp điều chỉnh lượng đường huyết một cách dễ dàng hơn. Cơ bắp là nơi lưu trữ lượng glucose dư thừa mà cơ thể chúng ta không sử dụng. Có một nghiên cứu chỉ ra rằng, khi cơ mông tăng lên 10%, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường giảm 23%.

Tầm quan trọng của việc tập thể dục đối với phụ nữ trung niên

Đối với phụ nữ trung niên như Jang Yoon Jung, việc tìm kiếm một môn thể thao mà họ yêu thích như golf là rất quan trọng. Phụ nữ từ cuối 40 tuổi trở đi bắt đầu trải qua thời kỳ mãn kinh, đối mặt với các triệu chứng như bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ, ra mồ hôi và đau tức ngực. Sự thay đổi hormone dẫn đến sự giảm sút về khối lượng cơ bắp và tăng trọng lượng cơ thể một cách nhanh chóng.

Ở phụ nữ, cơ thể có xu hướng tích tụ mỡ một cách tự nhiên, nhưng sự ảnh hưởng của hormone có thể làm tăng tốc độ tích tụ mỡ nội tạng. Nếu không thực hiện các bài tập vận động thích hợp, tốc độ mất cơ bắp sẽ tăng lên và tỷ lệ cơ bản của việc đốt cháy calo cơ bản sẽ giảm, dẫn đến nguy cơ béo phì.

Không chỉ tăng cân, sức mạnh giữ vững cột sống cũng trở nên yếu kém. Nếu không được chăm sóc, tình trạng béo phì vùng bụng có thể trở nên trầm trọng, khiến người ta đi với bụng phình ra và dẫn đến các vấn đề về cột sống như lệch cột sống. Sự tích tụ mỡ nội tạng không chỉ ảnh hưởng đến cột sống mà còn đến sức khỏe của tim, mạch máu và não.

Đối với phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, việc tăng cường hoạt động thể chất cùng với việc quản lý chế độ ăn uống là rất quan trọng. Thực phẩm có lợi cho phụ nữ mãn kinh bao gồm sữa, đậu nành và đặc biệt là đậu đen, giàu isoflavone - một chất tương tự như estrogen nữ giới, giúp kích thích sự tiết estrogen trong cơ thể.