Bị sa thải ở tuổi 48, người đàn ông cay đắng thừa nhận: “Tôi đã mất tất cả”

*Dưới đây là tâm sự của Arran Skinner - Người đàn ông 49 tuổi về nỗi ám ảnh thất nghiệp sau khi bị sa thải. Dù đã 2 năm trôi qua, anh vẫn chưa thể tìm được một công việc ổn định, trong khi áp lực tài chính thì chẳng buông tha ngày nào.

Tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy, trên đường tới công ty, điện thoại đổ chuông báo có email mới. Khoảnh khắc tôi mở hộp thư cũng là lúc cuộc đời tôi bắt đầu xuống dốc.

Công ty chấm dứt hợp đồng sau hơn 20 năm tôi cống hiến. Mọi thứ sụp đổ chỉ trong vài giây. Công việc từng là niềm tự hào, là nguồn thu nhập nuôi sống cả gia đình biến mất trong phút chốc, khi tôi chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào.

Nhưng mất việc ở tuổi trung niên không chỉ là câu chuyện khó khăn tài chính, mà còn là một đòn quá đau vào lòng tự trọng. Tôi bắt đầu hoài nghi về giá trị của chính mình, lo sợ cho tương lai của con trai, cho hôn nhân đang rạn nứt vì áp lực tiền bạc. Từ một người từng kiếm tiền tỷ mỗi năm, tôi rơi vào cảnh thất nghiệp, sống nhờ khoản trợ cấp ít ỏi.

Ảnh minh họa

Có những ngày tôi ngồi nhìn hóa đơn chất chồng, nghĩ về học phí của con, cảm thấy mình thật vô dụng. Sự tuyệt vọng ấy biến tôi trở thành phiên bản mà trước đây, tôi từng rất căm ghét: Một người cha vô công rỗi nghề, lè nhè suốt cả ngày vì say rượu.

Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi luôn tự nhủ mình sẽ bắt đầu lại, nhưng cảm giác vô dụng và tuyệt vọng lại cuốn tôi vào vòng xoáy nghiện ngập. Suốt hơn nửa năm, vợ tôi phải gồng gánh mọi chi phí trong gia đình. Và chuyện gì đến cũng đến, tôi ngày càng sa đà vào rượu bia, sức chịu đựng của vợ đã quá giới hạn. Tờ đơn ly hôn là kết cục không khó đoán. Từ một người mất việc, tôi trở thành kẻ mất luôn cả gia đình và chính bản thân mình.

Tôi nhận ra điều đó thật chẳng đáng, không thể chỉ vì 1 công việc mà tự tay hủy hoại mọi thứ. Tôi bắt đầu tự cai rượu, dọn lại nhà cửa, sắp xếp lại tài liệu, và lần đầu tiên sau suốt hơn nửa năm trời, tôi có đủ dũng khí để mở laptop, sửa CV và bắt đầu tìm việc ở tuổi gần 50.

Nhưng đời không dễ dàng theo hướng chỉ cần mình cố, mọi sự sẽ hanh thông. Tôi đi phỏng vấn hàng chục nơi, nhưng luôn chỉ nhận về những cái lắc đầu. Đó là lúc tôi không thể cố chấp thêm nữa, buộc phải chấp nhận sự thật có phần đắng cay: Mình không còn cửa cạnh tranh với người trẻ, đời sống công sở hay 1 công việc lao động trí óc với mức thu nhập ổn định như trước đây, là thứ quá xa vời với người thất nghiệp ở cái tuổi lẽ ra nên nghỉ hưu luôn như tôi.

Sau cùng, tôi chọn đi làm phục vụ bàn. Ban đầu, tôi chỉ coi đó là công việc tạm bở để kiếm tiền sống qua ngày. Nhưng dần dần, tôi học được cách gạt bỏ chấp niệm với quá khứ của bản thân. Bởi giữa việc ngồi ở nhà than thân trách phận và việc đứng làm trong bếp, ít ra lựa chọn thứ hai giúp tôi có cảm giác bản thân mình không vô dụng.

Ảnh minh họa

Không còn là người thành đạt ngồi trên bàn đàm phán, mà là người đàn ông trung niên biết cúi đầu làm lại, không xấu hổ, không biện minh. Tôi không dám nói mình đã vượt qua hoàn toàn cú sốc thất nghiệp ở tuổi U50, nhưng ít nhất, tôi không còn là người cha chìm trong rượu bia, bỏ bê gia đình, con cái.

Ở tuổi gần 50, tôi không còn mơ mộng thực hiện những mục tiêu lớn lao mà chỉ muốn sống ngay thẳng, kiếm tiền bằng sức lao động của mình, và học cách trân trọng từng ngày được đi làm, dù chỉ là làm công việc tay chân. Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ quay lại được vị trí cũ như ngày xưa, nhưng điều đó đến giờ cũng không còn quan trọng nữa. Thất nghiệp, ly hôn, đánh mất chính mình,... tất cả những gì từng là nỗi đau dạy tôi một bài học thấm thía: Ở tuổi trung niên, nghèo tiền bạc không đáng sợ bằng nghèo ý chí. Một khi còn muốn vươn lên, còn muốn cố gắng, thì tuổi tác cũng không còn là rào cản.