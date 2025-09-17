Chi 181 nghìn đồng/ngày để “giả vờ đi làm” sau khi bị sa thải

Khoảng 2-3 năm trở lại đây, làn sóng sa thải đã trở thành nỗi ám ảnh phần lớn mọi người, bao gồm cả dân văn phòng lẫn những người khởi nghiệp, kinh doanh. Khi quá nhiều người thất nghiệp, giảm thu nhập, việc họ thắt chặt hầu bao, giảm ngân sách chi tiêu mua sắm là chuyện không có gì khó hiểu.

Vậy nên mới nói, nếu dân văn phòng là đối tượng "đứng mũi chịu sào" khi làn sóng sa thải lướt qua, thì người khởi nghiệp, buôn bán kinh doanh là đối tượng tiếp theo chịu sự ảnh hưởng.

Có người phá sản, có người thất nghiệp nhưng câu chuyện không đơn thuần gói gọn trong vấn đề kiếm tiền, mà còn lan sang cả đời sống tinh thần, lẫn các mối quan hệ. Không ít người đã chẳng còn việc, nhưng hàng sáng vẫn chải chuốt, xách túi đi làm chỉ để… người thân, gia đình yên tâm. Còn mình vật vã, lo lắng hay kể cả trầm ảm vì thất nghiệp, đó là việc của riêng mình, không muốn ai biết.

Ảnh minh họa

Và điều khó ai ngờ tới là chính từ sự ám ảnh thất nghiệp ấy, một ngành dịch vụ mới đã ra đời, tưởng chừng như hết sức vô lý nhưng lại phản ánh sự thật khắc nghiệt của làn sóng sa thải: Dịch vụ cho thuê "văn phòng giả".

Chi 109.000 - 181.000 đồng/ngày để thuê văn phòng, giả vờ đi làm

Đây là dịch vụ đang nở rộ tại Trung Quốc, khi tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức báo động. Theo tờ The Fortune và Hindustan Times, dịch vụ này phát triển mạnh bởi hàng loạt bạn trẻ mất việc không muốn gia đình biết sự thật. Thay vì thừa nhận với gia đình, họ chọn trả phí thuê chỗ ngồi, hàng ngày mặc sơ mi, đeo cà vạt rồi rời nhà như đi làm thật. Mức giá để thuê 1 chỗ ngồi trong văn phòng giả này dao động trong khoảng 30 - 50 NDT/ngày (khoảng 109.000 - 181.000 đồng).

Thậm chí, nhiều văn phòng giả còn được thiết kế để trông giống như không gian làm việc tiêu chuẩn, giúp khách hàng thoải mái "nhập vai": Bàn ghế, máy tính, wifi, máy pha cà phê, khu vực pantry,... để những người thất nghiệp đến ngồi cả ngày, như thể mình vẫn là nhân viên văn phòng bận rộn.

Một số người thật sự dùng nơi này để tìm việc, học thêm kỹ năng, nhưng cũng không ít trường hợp đơn giản chỉ… ngồi lướt mạng, miễn sao trông giống như đang làm việc.

Anh Zhou (30 tuổi) - Một trong số hàng ngàn người đã và đang sử dụng dịch vụ thuê văn phòng giả để giả vờ đi làm này, cho biết: Việc này không chỉ giúp anh trấn an bố mẹ rằng mình vẫn đang ổn, mà còn tạo ra môi trường để đẩy lùi những cơn lo âu, tuyệt vọng vì thất nghiệp. Bởi khi đến văn phòng giả, anh có thể gặp gỡ, tâm sự với những người đồng cảnh ngộ với mình, từ đó động viên, khích lệ nhau cùng cố gắng. Có những ngày, anh đến văn phòng giả từ 9h sáng và ở lại tới tận 11h đêm.

Anh Zhou

Dù hiện tại không làm ra tiền, nhưng anh Zhou cho biết bản thân có thể bớt tiền ăn, chứ không cắt khoản tiền để thuê văn phòng giả này.

Làn sóng thuê văn phòng giả, giả vờ đi làm "nở rộ" đến mức tạo ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi trên khắp các MXH của Trung Quốc như Weibo, Zhihu, Xiaohongshu. Có người cho rằng đây là "liều thuốc giảm đau" tinh thần, giúp người thất nghiệp duy trì nhịp sống bình thường. Nhưng cũng không ít ý kiến chỉ trích đây là sự tự lừa dối, kéo dài nỗi khủng hoảng thay vì đối diện với nó.

"Nỗi đau" của người thất nghiệp

Xu hướng giả vờ đi làm, giấu nhẹm chuyện thất nghiệp với bạn bè, người thân dường như không chỉ diễn ra ở mỗi Trung Quốc. Tờ South China Morning Post từng đăng tải câu chuyện một người đàn ông Hong Kong bị sa thải, đã thất nghiệp suốt nhiều tháng trời nhưng vẫn giả vờ đi làm mỗi ngày, vì không dám nói sự thật với vợ.

Ảnh minh họa

"Tôi sợ cô ấy thất vọng, sợ phải nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ từ người thân" - Ông chia sẻ. Đó không chỉ là nỗi xấu hổ, mà còn là cảm giác tự ti lẫn dằn vặt vì bản thân không hoàn thành tốt vai trò trụ cột trong gia đình.

Tại Mỹ, theo tờ Vox, hàng triệu đàn ông trong độ tuổi lao động, là trụ cột tài chính, cũng lâm vào cảnh tương tự. Một số người thú nhận rằng họ phải bịa ra công việc tạm thời hoặc giả vờ bận rộn để tránh bị người thân nghi ngờ, bị bạn bè hỏi han. Một nghiên cứu đăng trên Harvard Business Review cũng khẳng định: Mất việc không chỉ là mất thu nhập, mà còn làm mối quan hệ giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, bị lung lay. Nhiều người chọn cách im lặng, giấu kín, để rồi sống trong áp lực và cô đơn tột cùng.

Tình trạng này phần nào chứng minh bị sa thải, thất nghiệp không chỉ là vấn đề xoay sở với áp lực cơm áo gạo tiền, mà còn là một cuộc khủng hoảng với sức khỏe tinh thần, nhất là nhiều người vẫn còn nhìn vào thu nhập, chức danh để đánh giá mức độ thành công lẫn trưởng thành của người khác.