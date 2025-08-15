Bí thư Đà Nẵng muốn xây khu đô thị thông minh tại Chu Lai

Chiều 14/8, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO). Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng lãnh đạo thành phố tham quan thực tế tại khu nhà máy sản xuất tại Công ty CP Tập đoàn Trường Hải. Ảnh: Hoài Văn.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Thaco cho hay, 4/6 tập đoàn thuộc hệ sinh thái của Thaco đang hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng, với quy mô đầu tư hơn 4 tỷ USD. Sau 7 tháng, Thaco nộp ngân sách gần 7.000 tỷ đồng, phấn đấu năm 2025 nộp khoảng 20.000 tỷ.

Tại Khu Kinh tế mở Chu Lai , Thaco đang đầu tư 5 dự án lớn với tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng.

Cụ thể: Dự án KCN Thaco Chu Lai (451ha); Dự án KCN cơ khí ô tô mở rộng (115ha); Dự án Luồng Cửa Lở, cầu kế nội khu bến Tam Hiệp, Tam Hòa và Đường nối KCN Việt - Hàn với đường Võ Chí Công; Dự án KĐT Chu Lai (188ha); Dự án KDC Đô thị Chu Lai (188,56 ha); Dự án khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến (giai đoạn 2 với 1.014ha).

Thaco cũng đang lập 5 vùng trồng sâm Ngọc Linh hơn 1.118ha. Đa phần diện tích này đều đang do người dân và doanh nghiệp sử dụng. Doanh nghiệp kiến nghị TP Đà Nẵng kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình trên đất để có phương án đền bù, bàn giao cho nhà đầu tư.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thaco phát biểu. Ảnh: Hoài Văn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chia sẻ, trước đây cứ mỗi lần nghĩ về phát triển ngành công nghiệp thì bao giờ ông cũng lấy ví dụ của Thaco. “Hôm nay tôi đi tham quan thực tế các khu nhà máy Thaco có rất nhiều cảm xúc. Việc Thaco phát triển như hôm nay là rất thành công...”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.

Thaco đóng góp lớn sự phát triển của Quảng Nam trước đây và thành phố Đà Nẵng hiện nay. Ngoài đóng góp ngân sách, Thaco còn tạo việc làm cho lao động địa phương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hạ tầng tại địa phương…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban thường vụ Thành ủy thống nhất xác định Thaco là nhà đầu tư chiến lược trong định hướng phát triển của thành phố.

"Định hướng phát triển thời gian tới, phía Nam của thành phố sẽ phát triển công nghiệp, trong đó chủ lực là Thaco. Tôi đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất xác định Thaco là nhà đầu tư chiến lược, sẽ có chính sách đồng hành cùng với tập đoàn trong sự phát triển, chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp” - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, khẳng định.

Trước các kiến nghị của Thaco về 5 dự án, Bí thư Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo UBND thành phố, các đơn vị chức năng tập trung giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2025, đẩy nhanh các thủ tục pháp lý triển khai. Đề nghị Văn phòng Thành ủy phải đưa các dự án vào danh sách những dự án trọng điểm phải báo cáo hằng tháng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị THACO đặt mục tiêu đóng góp ngân sách từ nay đến hai năm tới đạt từ 25.000 tỷ đồng trở lên; tham gia đầu tư vào dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An và Đà Nẵng - Chu Lai - công trình mang tính chiến lược trong giai đoạn 2025 - 2030.

Tại buổi làm việc, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thaco - chia sẻ rất cảm kích khi trước đây là nhà đầu tư chiến lược của Quảng Nam và hôm nay là nhà đầu tư chiến lược của thành phố Đà Nẵng.

"Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát triển là nhà sản xuất công nghiệp đa ngành mang tầm quốc tế đặt tại Đà Nẵng. Ngoài ra, về logicstic giữa cảng Chu Lai với cảng Liên Chiểu, tôi thống nhất để làm sao các hoạt động có tính hỗ trợ" - ông Dương nói.