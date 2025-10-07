Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị tố nghỉ học bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+", bí thư xã nói gì?

07-10-2025 - 11:02 AM | Xã hội

Theo bí thư xã, ông nghỉ học vì có việc gia đình chứ không phải đánh giải "Pickleball tình yêu U90+", hình ảnh chơi Pickleball là "bị cắt ghép"

Liên quan việc bị phản ánh nghỉ học bồi dưỡng để đi đánh giải Pickleball, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Phan Tất Phượng - Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, từ ngày 6 đến ngày 8-9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường, đặc khu cả nước.

Bị tố nghỉ học bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+", bí thư xã nói gì?- Ảnh 1.

Đại diện Ban Tổ chức đăng tải hình ảnh ông Phan Tất Phượng, Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong, tham gia giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+"

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Tất Phượng cho biết sáng 7-9, ông đã xin phép nghỉ, không tham gia học bồi dưỡng kỹ năng vì có việc gia đình. Buổi chiều, ông học và xử lý công việc tại xã. Ông cũng đưa các văn bản chỉ đạo do mình ký vào ngày 7-9 để minh chứng. 

Ông Phan Tất Phượng cho biết đã đặt lịch cố định, thường xuyên chơi Pickleball ở sân diễn ra giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+". Tuy nhiên, ông phủ nhận việc tham gia thi đấu tại giải này.

Về hình ảnh bản thân đang tham gia chơi Pickleball được ban tổ chức giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" đăng tải, ông Phan Tất Phượng cho rằng hình ảnh này là ông chơi trong các ngày khác. Ban tổ chức đã mượn hình ảnh ông để "làm màu" cho giải đấu.

Bị tố nghỉ học bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+", bí thư xã nói gì?- Ảnh 2.

Ông Phượng được cho là có tên trong bảng thi đấu giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu 90+"

Trước đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường, đặc khu trên cả nước bằng hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, ông Phan Tất Phượng bị tố không tham gia lớp bồi dưỡng mà đi đánh giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" - tổ chức ngày 7-9, tại sân bóng thuộc xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Liên quan việc này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất thành lập đoàn kiểm tra để xác minh thông tin.

Theo Hoàng Thanh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ tháng 10, không khí lạnh dồn dập: Rét đậm rét hại sẽ ập đến khi nào?

Từ tháng 10, không khí lạnh dồn dập: Rét đậm rét hại sẽ ập đến khi nào? Nổi bật

Cập nhật: Mưa rất to, một số tuyến đường ở Hà Nội bắt đầu ngập, nhiều xe chết máy

Cập nhật: Mưa rất to, một số tuyến đường ở Hà Nội bắt đầu ngập, nhiều xe chết máy Nổi bật

Bao giờ Hà Nội giảm mưa?

Bao giờ Hà Nội giảm mưa?

10:45 , 07/10/2025
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng

10:28 , 07/10/2025
Shark Bình là ai và đã làm gì trước vụ tiền số AntEx?

Shark Bình là ai và đã làm gì trước vụ tiền số AntEx?

10:23 , 07/10/2025
Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

10:17 , 07/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên