Bị từ chối xin việc 50 lần vì ngoại hình "quá hấp dẫn": "Không ai nhìn vào năng lực và trình độ của tôi"

Trong xã hội hiện đại, năng lực chuyên môn đi đôi với ngoại hình chỉn chu thường mở ra nhiều cơ hội hơn. Không ít tin tuyển dụng còn nhấn mạnh: “Ưu tiên ứng viên có ngoại hình ưa nhìn”. Quả thật, gương mặt dễ thiện cảm, phong thái tự tin và tác phong gọn gàng giúp ứng viên ghi điểm ngay từ vòng đầu.

Những vị trí có yêu cầu cao về diện mạo – từ tiếp viên hàng không, nhân viên quảng bá thương hiệu (PG) đến chuyên viên làm đẹp – thường đi kèm mức thu nhập tốt. Ngược lại, nhiều người lại cảm thấy thiếu tự tin khi thuyết trình hay xuất hiện trước đám đông, chỉ vì lo ngại bị đánh giá về vẻ ngoài. Trong trường hợp đó, ngoại hình và phong thái là yếu tố giúp củng cố sự tự tin.

Thực tế, diện mạo cùng khả năng giao tiếp thường được xem là “tấm danh thiếp” đầu tiên khi bạn gặp gỡ người khác. Với lễ tân, nhân viên ngoại giao hay bộ phận tiếp thị, đây còn là hình ảnh đại diện cho doanh nghiệp.

Không ít người, đặc biệt là phụ nữ, khao khát một khuôn mặt sáng sủa, làn da mịn màng để tự tin hơn trong công việc và đời sống. Điều này hoàn toàn có thể cải thiện thông qua việc chăm sóc bản thân, rèn luyện phong thái và trau dồi kỹ năng giao tiếp.

Thế nhưng, trường hợp sau đây cho thấy điều ngược lại.

Alê Gaúcha, 21 tuổi, đến từ Brazil, từng đặt nhiều kỳ vọng vào nghề bảo mẫu sau khi hoàn thành khóa học chăm sóc trẻ em cách đây ba năm. Thế nhưng, thay vì được đánh giá qua năng lực và bằng cấp, cô lại thường xuyên bị chú ý bởi vóc dáng gợi cảm.

“Trong mỗi buổi phỏng vấn, tôi đều chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ, chứng chỉ và trình bày kinh nghiệm. Dù vậy, kết quả vẫn là im lặng. Ban đầu tôi nghĩ do bản thân thiếu trải nghiệm, nhưng sau nhiều lần thất bại, tôi bắt đầu tin rằng nguyên nhân lại nằm ở ngoại hình”, Gaúcha chia sẻ với NeedToKnow.

Theo lời cô, nhiều gia đình có xu hướng e dè khi thuê một bảo mẫu quá nổi bật về nhan sắc, lo sợ điều này có thể gây rắc rối trong đời sống gia đình. Điều nghịch lý là thay vì hưởng lợi từ khái niệm “đặc quyền nhan sắc”, Gaúcha lại cảm thấy mình trở thành “nạn nhân” của chính vẻ ngoài được coi là hấp dẫn.

Trong lúc tìm việc, Gaúcha thử đăng ảnh cá nhân lên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn. Hiện nay, tài khoản Instagram của cô thu hút hơn 230.000 người theo dõi. Từ đó, cô chuyển hướng sang công việc sáng tạo nội dung trực tuyến và có nguồn thu nhập ổn định, dù đây không phải con đường mà cô dự định theo đuổi ban đầu.

“Dù không còn làm bảo mẫu, nhưng tôi vẫn giữ tình cảm với nghề. Đó là lĩnh vực tôi từng chuẩn bị kỹ càng và dành nhiều tâm huyết. Một phần trong tôi vẫn là cô gái ngày nào mong muốn chăm sóc trẻ nhỏ. Song bây giờ, tôi tìm thấy sự tự do trong công việc mới”, Gaúcha tâm sự.

Câu chuyện của Gaúcha không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, Irina Kova, một phụ nữ Nga có bằng luật và hồ sơ xin việc ấn tượng, cũng từng cho biết cô gặp nhiều trở ngại chỉ vì ngoại hình gợi cảm. Các nhà tuyển dụng nữ thường nghi ngại, cho rằng cô không đáng tin hoặc quá kiêu kỳ, trong khi một số nam giới lại không coi cô đủ nghiêm túc, dù cô đã vượt qua nhiều vòng tuyển dụng.

Tại Thái Lan, Namkhing Kanyapak – nữ y tá từng được mệnh danh là “xinh đẹp nhất đất nước” – cũng vướng phải tình huống tương tự. Năm 2018, loạt ảnh của cô bất ngờ lan truyền, kéo theo sự tò mò của đông đảo người dân. Hàng loạt bệnh nhân và khách tham quan tìm đến bệnh viện chỉ để được nhìn mặt, xin chữ ký hoặc chụp ảnh chung. Trước tình trạng hỗn loạn, ban giám đốc buộc phải cho cô thôi việc để ổn định môi trường làm việc.

*Theo Need to Know