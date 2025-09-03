Bị tụt xuống vị trí thứ 3 trong 'cuộc chiến nước ngọt có ga', PepsiCo đứng trước áp lực tìm ra hướng đi mới cho tương lai

PepsiCo đang thua trong “cuộc chiến nước ngọt có ga” với Coca-Cola. Điều này vốn không mới. Nhưng sau khi tụt xuống vị trí thứ ba, sau cả Dr Pepper, một nhà đầu tư chủ động (activist investor) có thế lực đã lên tiếng hôm thứ ba rằng công ty cần một sự thay đổi mạnh mẽ.

Elliott Management cho biết họ đã xây dựng một khoản đầu tư khổng lồ trị giá 4 tỷ USD vào PepsiCo và mong muốn hợp tác với công ty để xoay chuyển tình thế kinh doanh.

“PepsiCo đang ở vào một điểm ngoặt mang tính quyết định”, Elliott Investment Management viết trong thư gửi Hội đồng quản trị PepsiCo. “Công ty có cơ hội – và cũng là nghĩa vụ – để cải thiện hiệu quả tài chính và giành lại vị thế dẫn đầu ngành”.

PepsiCo, sở hữu các thương hiệu Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi, Mountain Dew, Quaker cùng nhiều nhãn khác, đã sa sút trong những năm gần đây. Sự yếu kém này khiến công ty trở thành mục tiêu bị nhà đầu tư soi xét. Kết quả là cổ phiếu PepsiCo đã giảm 15% trong vòng một năm qua.

PepsiCo cho biết họ sẵn sàng tiếp nhận sự tham gia của nhà đầu tư chủ động.

“PepsiCo duy trì một cuộc đối thoại chủ động và hiệu quả với các cổ đông, đồng thời coi trọng những đóng góp mang tính xây dựng nhằm mang lại giá trị lâu dài cho cổ đông”, công ty cho biết trong một tuyên bố.

Áp lực cải tổ tại PepsiCo — một trong những thương hiệu Mỹ nổi tiếng nhất — diễn ra trong bối cảnh ngành thực phẩm đang hỗn loạn. Các công ty phải đối mặt với người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu do lạm phát, chuyển sang nhãn hàng giá rẻ, cùng với sự nổi lên của thuốc GLP-1. Ngoài ra, còn có áp lực từ Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, ông Robert F. Kennedy Jr., yêu cầu loại bỏ hương liệu nhân tạo và các phụ gia khác.

Dr Pepper đã vượt Pepsi để trở thành thương hiệu nước ngọt có ga lớn thứ hai vào năm 2024. Dr Pepper đã đầu tư mạnh vào các chiến dịch quảng cáo trong các trận bóng bầu dục đại học và tung ra nhiều hương vị mới lạ như dâu tây pha kem để thu hút người uống.

Elliott cho rằng những tổn thất của PepsiCo trong mảng nước ngọt là “tự gây ra” và công ty có quá nhiều thương hiệu chồng chéo.

Frito-Lay từng là động lực tăng trưởng lớn của PepsiCo, nhưng mảng snack của công ty cũng chững lại. Người tiêu dùng, bị áp lực bởi giá cả leo thang, đã giảm mua khoai tây chiên và bánh quy.

Elliott đề xuất một loạt thay đổi như nhượng quyền lại mạng lưới các nhà đóng chai độc lập đang mua thương hiệu và siro của PepsiCo - tương tự cách Coca-Cola đã làm. Họ cũng cho rằng PepsiCo nên bán bớt một số thương hiệu đồ uống và thực phẩm.

Nhà đầu tư này vốn nổi tiếng với việc nắm giữ cổ phần lâu dài, chứ không phải “chiến dịch ăn xổi”, theo Lawrence Elbaum, đối tác tại Sullivan & Cromwell và đồng trưởng bộ phận bảo vệ trước các nhà đầu tư chủ động.

Các nhà đầu tư chủ động đang nhắm đến những tập đoàn thực phẩm và hàng tiêu dùng lớn vốn sa sút khi thị hiếu người tiêu dùng thay đổi.

“Các công ty tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng như Pepsi ngày càng bị nhắm tới vì họ đang đối mặt với rất nhiều thách thức”, Elbaum nhận định.

Các doanh nghiệp đang phản ứng bằng một làn sóng sáp nhập, mua lại và tách công ty.

Hôm thứ ba, Kraft Heinz công bố kế hoạch tách thành hai công ty. Thông tin này nối tiếp nhiều thương vụ lớn khác.

Hồi tháng 7, Ferrero Group - nhà sản xuất Nutella đã mua lại WK Kellogg Co, “ông lớn” ngũ cốc sở hữu Froot Loops và Frosted Flakes, trong một thương vụ trị giá 3,1 tỷ USD. Năm ngoái, Mars cũng thông báo thương vụ gần 30 tỷ USD thâu tóm Kellanova.

