'Bia kèm lạc' không chỉ có tại Việt Nam: Đại lý này công khai kênh giá gần 400 triệu đồng đối với Civic Type R

"Bia kèm lạc" là cụm từ có ý chỉ các đại lý cố tình nâng giá bán xe để thu lợi riêng cho mình. Tình trạng này nhiều thời điểm phổ biến tại Việt Nam đối với những mẫu xe được nhiều người săn đón.

Tuy vậy, không chỉ tại Việt Nam, việc này còn xảy ra tại Mỹ một cách công khai. Một ví dụ điển hình là Honda of Fort Myers, nơi đã âm thầm cộng thêm khoản tiền tới 10.000-15.000 USD (265-400 triệu đồng) vào giá bán mỗi chiếc Civic Type R. Thông tin này không phải đồn đoán, một nhân viên bán hàng tại đại lý này đã xác nhận với Carscoops.

Đại lý Honda Fort Myers đã nâng giá chiếc Civic lên 15.000 USD. Ảnh: Honda of Fort Myers

Vụ việc bắt đầu khi một chiếc Civic Type R màu Xanh Boost Blue Pearl với nội thất màu đen được liệt kê trên trang web của đại lý với giá 47.975 USD (1,27 tỷ đồng). Trang web thậm chí còn có nút kêu gọi "bấm vào để có giá bán tốt hơn" để thu thập thông tin cá nhân của khách hàng trước khi thông báo rằng sẽ có người liên hệ. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng về việc cung cấp thông tin, bởi trên cùng trang, Honda of Fort Myers tuyên bố "chúng tôi không chỉ bán xe – chúng tôi chào đón bạn vào gia đình. Hãy để chúng tôi trở thành đối tác đáng tin cậy cho mọi nhu cầu ô tô của bạn."

Khi nói đến việc đối xử như thế nào với giá của một chiếc xe mới, liệu gia đình bạn có "móc túi" bạn từ 10.000-15.000 USD (265-400 triệu đồng) so với mức giá mà chính hãng Honda đề xuất không? Nếu câu trả lời là có, có lẽ bạn đã là một thành viên của "gia đình" Honda of Fort Myers. Điều đáng nói ở đây là ít nhất, đại lý sẽ công khai báo giá phụ phí này một khi bạn đã đặt chân đến cửa hàng hoặc gọi điện thoại.

Hình ảnh cho thấy giá bán của xe đã bị tăng thêm 15.000 USD. Ảnh: Reddit

Một hình ảnh trên Reddit cho thấy một nhãn giá trên xe với khoản phí "Lợi nhuận" đáng kinh ngạc lên đến 15.000 USD (gần 400 triệu đồng). Không chỉ có vậy, họ còn tính thêm 599 USD (16 triệu đồng) cho thảm sàn chống thời tiết và 399 USD (10,5 triệu đồng) cho viền cửa.

Phản ứng của cộng đồng mạng không mấy thiện cảm, và không chỉ dành riêng cho đại lý. Một bình luận trên Reddit có nội dung: "Phụ phí như vậy nên bị cấm, nhưng Honda không hề có động thái gì. Một trò lừa đảo", một người khác bày tỏ: "Chúng nó gọi đó là lừa đảo khách hàng vì doanh số giảm xuống từ việc lừa đảo khách hàng!"

Honda Civic Type R là mẫu hatchback hiệu suất cao nổi tiếng, được đánh giá là một trong những xe cầu trước nhanh nhất thế giới. Xe sử dụng động cơ 2.0L tăng áp, công suất cực đại 315 mã lực và 420 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Về phần hộp số sàn 6 cấp, trang bị này được nâng cấp kết hợp cùng hệ thống vù ga tự động - Rev match system sẽ khiến người lái quên đi cảm giác giật, khựng khi về số thấp, thay vào đó là một trải nghiệm lái mượt mà, đầy phấn khích và “mang tính gây nghiện” khi được kiểm soát chiếc xe theo đúng mong muốn của mình.

Hình ảnh chiếc Honda Civic Type R bị tăng giá: