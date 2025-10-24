Bia Tươi 89 Platinum: Bước tiến mới trên thị trường bia tươi cao cấp

Định vị khác biệt - Bia tươi của người sành

Theo các báo cáo nghiên cứu về thị trường ngành bia gần đây, Việt Nam xếp hạng thứ 9 thế giới về tiêu thụ bia, dẫn đầu ASEAN với hơn 4,6 tỷ lít tiêu thụ năm 2023. Trong đó, phân khúc bia cao cấp bao gồm bia tươi cao cấp, lager/pilsner cao cấp đang trở thành động lực tăng trưởng mới, được dẫn dắt bởi nhóm người tiêu dùng đô thị vốn chú trọng đến yếu tố chất lượng và trải nghiệm.

Sự lên ngôi của bia cao cấp thể hiện rõ qua con số: sản lượng tiêu thụ phân khúc này đạt mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ấn tượng 8,5% trong giai đoạn 2013-2023, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành là 3,2%. Đến năm 2023, bia cao cấp đã chiếm tới 37,4% tổng sản lượng tiêu thụ, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong thị hiếu người tiêu dùng.

Hơn thế nữa, xu hướng "premium hóa" (cao cấp hóa) còn được thúc đẩy bởi người tiêu dùng đô thị trẻ, sẵn sàng chi trả cao hơn cho hương vị tinh tế, độ mượt và trải nghiệm chuẩn châu Âu. Trong xu hướng này, bia tươi (draft beer) nổi lên như lựa chọn "chuẩn gu" của người sành nhờ độ tươi sống, hương vị nguyên bản và cảm giác êm mượt mà bia đóng chai khó tái tạo. Các thống kê cho thấy khoảng 58% người Việt uống bia tại quán hoặc nhà hàng và gần 30% trong số đó ưu tiên các sản phẩm cao cấp, tạo cơ hội tăng trưởng rõ rệt cho dòng bia tươi cao cấp trên kênh phục vụ tại chỗ.

Bia Tươi 89 Platinum ra đời từ cảm hứng bất tận của lễ hội bia Đức hoành tráng bậc nhất thế giới Oktoberfest – nơi âm nhạc accordion rộn ràng, tiếng trống, tiếng kèn vang lên dồn dập. Trước sự chứng kiến của hàng vạn người, thị trưởng thành phố dùng búa đóng chiếc nút đầu tiên vào thùng bia, khai mở dòng bia vàng óng tuôn trào, khởi động mùa lễ hội cuồng nhiệt. Trong dòng người bất tận, những cô gái váy caro truyền thống tươi trẻ và tràn đầy sức sống sánh vai cùng những chàng trai say sưa uống bia với tất cả niềm đam mê. Chính bầu không khí cuồng nhiệt, tràn đầy năng lượng ấy đã thôi thúc Habeco Trading 89 tạo nên một thế hệ bia tươi hiện đại – mượt hơn, khác biệt hơn.

Được chắt lọc từ tinh hoa nghề nấu bia lâu đời, kết hợp cùng công nghệ sản xuất tiên tiến, Bia Tươi 89 Platinum không chạy theo sự xa xỉ cũng không nằm ở phân khúc phổ thông mà chọn hướng đi riêng, đó là mang đến dòng bia tươi chất lượng cao, vừa đủ đẳng cấp, vừa đủ gần gũi, phù hợp với gu thưởng thức của thế hệ tiêu dùng mới để mỗi khoảnh khắc nâng ly đều là lời mời gọi "Uống cho những ngày vàng son – Cheers To Golden Days".

Theo đại diện của Habeco Trading 89, sự kiện ra mắt sản phẩm Bia Tươi 89 Platinum "Cheers to Golden Days" vào ngày 9/9 không chỉ là màn giới thiệu sản phẩm, mà còn là lời mời gọi sống trọn từng khoảnh khắc đỉnh cao: Thành công - Đoàn tụ - Hội ngộ - Thư giãn.

Sản phẩm có màu hổ phách đẹp mắt, lớp váng bia mịn, hậu vị cân bằng, thơm nhẹ, không gắt, không dư vị mang lại cảm giác "mượt - mát - mê" ngay từ ngụm đầu tiên. Từng ly bia là một trải nghiệm tinh tế, chuẩn mực nhưng đầy cảm xúc, hướng đến người dùng hiện đại đang tìm kiếm sự tử tế trong từng chi tiết.

Điểm nổi bật của Bia Tươi 89 Platinum nằm ở công thức nấu bia tuyệt hảo, công nghệ độc quyền được nghiên cứu và kiểm chứng khắt khe. Đặc biệt, toàn bộ nguyên liệu còn được chọn lọc kỹ lưỡng, được chắt lọc từ những nguyên liệu tinh túy trên thế giới như: đại mạch tinh tuyển nhập khẩu từ Úc - châu Âu, đem lại vị ngọt hậu tự nhiên, hài hòa; nước ngầm tinh khiết sâu 250m, lọc công nghệ NAGAOKA, Nhật Bản - không hóa chất, giữ trọn khoáng chất quý; hoa houblon thượng hạng, tuyển chọn từ Hallertau ở Bavaria Đức. Cùng với đó là men sống Domens - Đức do các chuyên gia bậc thầy phát triển, đảm bảo hương vị bia ổn định và giàu bản sắc. Tất cả hòa quyện trong quy trình khép kín, tạo nên dòng bia tươi mượt mà và khác biệt, xứng danh biểu tượng mới của thế hệ bia hiện đại.

Khi thưởng thức Bia Tươi 89 Platinum, ta không chỉ được nếm vị bia tươi mát mà còn được chạm vào những tầng cảm xúc chân thật nhất - niềm vui, ký ức của một thời vàng son đầy nhiệt huyết. Mỗi ngụm bia là một nhịp sống, gợi lại tiếng cười rộn ràng bên người thân hay những buổi hàn huyên đầy hoài niệm bên bạn bè. Giữa guồng quay của cuộc sống hiện đại, Bia Tươi 89 Platinum trở thành chất xúc tác để ta sống chậm lại, tận hưởng trọn vẹn từng phút giây bên những người mình yêu thương nhất.

Giữ trọn tinh hoa truyền thống – Dẫn dắt gu thưởng bia hiện đại

Giữa thị trường bia ngày càng sôi động, Bia Tươi 89 Platinum nổi bật như biểu tượng của sự dung hòa tinh tế nơi tinh thần truyền thống gặp gỡ gu thưởng thức hiện đại. Không cầu kỳ, không phá cách quá đà, Bia Tươi 89 Platinum chọn cách chinh phục những người sành bia bằng sự chỉn chu trong từng chi tiết: từ vị bia đậm đà, hậu vị cân bằng, đến bao bì, ly rót và hệ thống bảo quản.

Đối với người tiêu dùng, Bia Tươi 89 Platinum là lựa chọn "đúng gu" cho những ai biết thưởng thức với đặc trưng không hóa chất, không dư vị và không gắt. Đặc biệt, sản phẩm còn chinh phục khách hàng bằng cảm giác "vừa đủ", vừa sang trọng, vừa gần gũi để có thể đồng hành cùng mọi dịp: từ tiệc tùng đến thư giãn riêng tư.

Từ quán nhậu truyền thống đến beer club và nhà hàng cao cấp, Bia Tươi 89 Platinum là "vũ khí chốt đơn" hiệu quả với vị ngon dễ ghiền, dễ làm hài lòng nhiều tệp khách; hình ảnh sản phẩm hiện đại, dễ triển khai.Habeco Trading 89 sẽ hỗ trợ POSM đồng bộ (biển hiệu, ô dù, đồng phục, tháp rót, cốc…) tùy quy mô điểm bán, cùng với các thiết bị chiết rót theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bia tươi 89 Platinum để giúp quán tạo nhận diện chuyên nghiệp khi khai trương.

Habeco Trading 89 hỗ trợ POSM đồng bộ từ biển hiệu, ô dù, đồng phục, tháp rót, cốc… cho các điểm bán

Với nhà phân phối, Bia Tươi 89 Platinum được xem là dòng bia chiến lược có sức bật thị trường mạnh mẽ. Sở hữu nền tảng vững chắc từ Habeco Trading 89 - thương hiệu uy tín trong ngành bia Việt cùng kế hoạch truyền thông bài bản, sự kiện ra mắt chuyên nghiệp, biên lợi nhuận tốt, chính sách hỗ trợ linh hoạt. Sản phẩm hội tụ đầy đủ yếu tố để tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững.

