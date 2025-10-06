BIDV cùng The Moneyverse kiến tạo hành trang tài chính cho người trẻ

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ với những thành tựu nổi bật: tăng trưởng GDP ổn định, vị thế quốc tế ngày càng nâng cao, cùng làn sóng chuyển đổi số lan tỏa sâu rộng trên mọi lĩnh vực. Đây là giai đoạn lịch sử quan trọng, nơi khát vọng phát triển đất nước hòa quyện với sự chuyển động không ngừng của thời đại.

Để khát vọng ấy bền vững vươn xa, cùng với chiến lược quốc gia, cần có sự chung sức của thế hệ trẻ – lực lượng lao động chủ lực, tiên phong trong tiếp nhận công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu. Và để tự tin gánh vác trọng trách ấy, người trẻ không thể thiếu một hành trang thiết yếu: tri thức tài chính.

Kiến thức tài chính – Hành trang giúp thế hệ trẻ tự tin vươn mình

Trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập toàn cầu, thế hệ trẻ Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Công nghệ giúp người trẻ có thể học hỏi ở bất cứ nơi đâu và công nghệ cũng xóa mờ khoảng cách không gian, địa lý, mở ra cơ hội làm việc xuyên biên giới với những trải nghiệm đa dạng.

Tuy nhiên, song song với cơ hội là những thách thức ngày càng phức tạp. Áp lực cạnh tranh việc làm, nguy cơ bị AI thay thế, chi phí sinh hoạt gia tăng… khiến nhiều bạn trẻ dễ rơi vào trạng thái bất ổn tài chính. Bên cạnh đó, sự phát triển chóng mặt của công nghệ số cũng kéo theo không ít mặt trái: những "bẫy" đầu tư hay các chiêu trò lừa đảo tài chính tinh vi có thể khiến người trẻ "sa bẫy" và trả giá đắt nếu thiếu kiến thức nền tảng.

Chính vì vậy, tri thức tài chính nên được nhìn nhận như một năng lực cốt lõi của công dân thời đại số. Không đơn thuần là kỹ năng quản lý chi tiêu, tri thức tài chính giúp giới trẻ hình thành tư duy đúng đắn về tiền bạc, biết nhận diện cơ hội và rủi ro, từ đó vững vàng hơn trước những biến động khó lường.

Đồng hành cùng Moneyverse mùa thứ 2, BIDV tiếp tục thúc đẩy tài chính số

Là một trong những nhà băng lớn nhất Việt Nam, BIDV nhận thức rõ trách nhiệm nâng cao kiến thức quản lý và đầu tư cho cộng đồng, ngoài nhiệm vụ cung cấp sản phẩm/ dịch vụ phục vụ nhu cầu của người dân. Xuất phát từ sứ mệnh ấy, BIDV đã đồng hành chiến lược cùng The Moneyverse – Vũ trụ Đồng tiền - chương trình truyền hình thực tế tiên phong tại Việt Nam hướng tới giáo dục tài chính cá nhân cho người trẻ, ngay từ mùa đầu tiên. Với những đóng góp sâu rộng của BIDV trên nhiều khía cạnh như: cố vấn nội dung, làm huấn luyện viên cho thí sinh, hỗ trợ truyền thông lan tỏa, trao tặng học bổng, trao cơ hội thực tập… The Moneyverse đã khơi gợi hứng thú học hỏi tài chính trong cộng đồng sinh viên.

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV kiêm Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV là một trong những giám khảo tại chương trình.

Tiếp tục đồng hành cùng The Moneyverse mùa thứ 2, BIDV khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trên hành trình làm chủ tri thức tài chính số, xây dựng nền tảng vững chắc để tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Với chủ đề "Thiên hà số", nhà băng không chỉ mang đến những kiến thức quan trọng về tài chính số, mà còn giới thiệu nhiều sản phẩm thiết thực dành cho các bạn trẻ.

Nổi bật trong đó là BIDV SmartBanking – phiên bản X giúp học sinh, sinh viên quản lý thu – chi, lập kế hoạch tài chính bằng AI, tích lũy định kỳ cho các mục tiêu dài hạn và thiết lập tài khoản hội nhóm linh hoạt. Với những nhà đầu tư trẻ, SmartBanking X còn hỗ trợ quản lý dòng vốn tập trung, kết nối tài khoản chứng khoán và đảm bảo an toàn giao dịch nhờ ứng dụng chữ ký số Viettel MySign. Cùng với đó, thẻ Moneyverse – Mastercard cũng mang đến nhiều ưu đãi độc quyền, giúp các bạn học sinh, sinh viên vừa học cách quản lý chi tiêu, vừa tận hưởng cuộc sống số năng động.

BIDV SmartBanking phiên bản X tích hợp AI hỗ trợ xây dựng kế hoạch/mục tiêu tài chính

Ngoài các sản phẩm tài chính, BIDV còn đồng hành trực tiếp cùng chương trình qua đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Không chỉ xuất hiện trong gameshow để chia sẻ kiến thức dễ hiểu, sinh động, các chuyên gia của BIDV mà dẫn đầu là TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV kiêm Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, còn đảm nhận vai trò huấn luyện và tư vấn chuyên môn xuyên suốt, góp phần tăng tính thực tiễn và chiều sâu cho cuộc thi.

Với sự đồng hành của BIDV, The Moneyverse mùa 2 hứa hẹn lan tỏa những giá trị bền vững đến cộng đồng, khuyến khích người trẻ hình thành thói quen tài chính lành mạnh. Đây cũng là cách BIDV thể hiện tầm nhìn: phát triển kinh tế phải đi đôi với bồi đắp tri thức, trao cho thế hệ trẻ nền tảng kiến thức vững chắc để tự tin bước vào kỷ nguyên hội nhập và viết tiếp hành trình vươn mình của đất nước.