BIDV trẻ hóa để tăng điểm chạm, “gãi đúng chỗ ngứa” của khách hàng Gen Z

BIDV trẻ hóa từ sản phẩm đến cách chạm Gen Z

Thành lập từ năm 1957, BIDV là một trong những ngân hàng có bề dày lịch sử lâu đời và uy tín nhất tại Việt Nam. BIDV từ sớm đã phát triển đầy đủ hệ sinh thái tài chính số với: tài khoản thanh toán online mang đến sự chủ động 24/7; ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking mọi thao tác chỉ trong một app; thẻ ghi nợ an toàn, dễ kiểm soát tài chính; thẻ tín dụng tích hợp hoàn tiền và ưu đãi chi tiêu giúp cân bằng giữa nhu cầu và dòng tiền linh hoạt… Mỗi sản phẩm và giải pháp của BIDV đều được phát triển theo hướng cá nhân hóa, nâng cao trải nghiệm, mang đến trải nghiệm an toàn, chính xác và hiệu quả. Đây là những điều Gen Z đặc biệt quan tâm khi lựa chọn dịch vụ tài chính.

Với thế hệ khách hàng mới, BIDV hiểu rằng: sản phẩm tốt chỉ là bước đầu tiên để chiếm được niềm tin và tình cảm của Gen Z. Không giống thế hệ trước coi ngân hàng như nơi gửi tiết kiệm và nhận lãi hay tìm đến để vay tiền, Gen Z đòi hỏi nhiều hơn từ các tổ chức tài chính: sự hướng dẫn, tính minh bạch, và cảm giác đồng hành thực sự.

Dù không ít lần phải đối mặt với các áp lực tài chính không hẳn vì thu nhập thấp, mà vì thiếu kiến thức quản lý tài chính cá nhân, Gen Z không muốn bị "giảng dạy" bằng những lý thuyết sáo rỗng hay đao to búa lơn. Họ cần được truyền cảm hứng, soi chiếu qua những tấm gương thật, gần gũi.

The Money Manifest: không nói lý thuyết, chỉ kể chuyện thật

The Money Manifest là chuỗi podcast do BIDV đồng hành sản xuất cùng Kênh 14 nhằm mang đến nội dung tài chính theo đúng tinh thần Gen Z: dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ áp dụng và đầy đồng cảm. Trong đó, BIDV đóng vai trò là đối tác đồng hành chiến lược về chuyên môn và định hướng nội dung tài chính, một bước đi thể hiện sự nhạy cảm và đầu tư nghiêm túc cho thế hệ người dùng trẻ.

Đến với The Money Manifest, các khách mời cũng là người trẻ chia sẻ trải nghiệm cá nhân về tiền. Đó là những sai lầm, hoang mang khi "trượt ví", những lần chi tiêu quá tay, và cả hành trình học cách tiết kiệm, trả góp, lập kế hoạch tài chính phù hợp với cuộc sống của chính mình.

Từ fashion blogger, travel blogger, đến các TikToker nổi bật trong cộng đồng… mỗi khách mời mang đến một góc nhìn đời thực, gần gũi, không tô hồng hay hô hào. Podcast trở thành không gian an toàn để Gen Z vừa soi chiếu chính mình, vừa học được điều gì đó một cách tự nhiên.

Thông qua The Money Manifest, BIDV tiếp cận Gen Z về mặt truyền thông, từ đó hình thành cầu nối tự nhiên đến hệ sinh thái tài chính mà BIDV đã xây dựng từ trước. Khi khách mời chia sẻ kinh nghiệm về trả góp, thẻ tín dụng hay tiết kiệm mục tiêu, người nghe cũng dễ dàng tìm ra giải pháp tài chính cá nhân mà mình đang tìm kiếm và liên tưởng ngay đến các sản phẩm BIDV đang cung cấp một cách tự nhiên.

Từ sự thấu hiểu, BIDV đã trẻ hóa thương hiệu không chỉ ở giao diện, mà còn ở cách tiếp cận khách hàng trẻ: từ giao diện app, sản phẩm tài chính đến cách kể chuyện qua podcast… Tất cả đều được tinh chỉnh để đúng gu, chuẩn tần số Gen Z để cùng nhau đồng hành và trưởng thành.