Biến động cơ cấu cổ đông tại HSC sau đợt chào bán cổ phiếu
Hoàn tất chào bán 359,99 triệu cổ phiếu cho 27.308 cổ đông, HSC đã nâng vốn điều lệ lên 10.808 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, cổ đông Nhà nước giảm sở hữu tại công ty này.
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, MCK: HCM, sàn HoSE) vừa công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Kết thúc đợt chào bán vào ngày 30/9, HSC đã phân phối toàn bộ 359,99 triệu cổ phiếu cho 27.308 cổ đông. Trong đó, 227 triệu cổ phiếu được phân phối cho 27.057 nhà đầu tư trong nước và 132,97 triệu cổ phiếu được phân phối cho 251 nhà đầu tư nước ngoài.
Sau đợt chào bán, cổ đông Nhà nước nắm giữ 11,25%; tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HSC là 32,27%.
Trong đó, cổ đông Nhà nước tại HSC chính là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước (HFIC). Được biết, HFIC đã chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu HCM cho cổ đông khác, qua đó, giảm sở hữu từ 16,88% về còn 11,25% vốn HSC, tương đương 121,64 triệu cổ phần.
Ngoài HFIC, HSC còn một cổ đông lớn khác là Dragon Capital Markets Limited – thành viên trực thuộc Dragon Capital. Quỹ đầu tư này đã mua vào toàn bộ 113,42 triệu cổ phiếu được quyền mua qua đó nâng sở hữu lên mức 31,5%, tương đương 340,25 triệu cổ phần.
Hoàn tất đợt chào bán, HSC nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ đồng lên 10.808 tỷ đồng.
Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, HCM thu về 3.600 tỷ đồng. Trong đó, 2.520 tỷ đồng, tương ứng 70% tổng số tiền thu về sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, trong khi 1.080 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025, HSC mang về tổng doanh thu hoạt động hơn 2.073 tỷ đồng, tăng 5,9% so với 6 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 419 tỷ đồng, giảm 29%.
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của HSC tăng 11,5% so với đầu năm, lên mức gần 34.937,2 tỷ đồng.
Trong đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 13.067,8 tỷ đồng; các khoản cho vay ghi nhận hơn 19.813,1 tỷ đồng.
Hà Ly
An ninh tiền tệ