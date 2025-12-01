Biến động lớn ở Tập đoàn KIDO

Tuần này, có 20 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 16 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 công ty thưởng cổ phiếu…

KIDO rút khỏi mảng kem

Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán: KDC) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, KIDO trình cổ đông thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ 49% vốn điều lệ còn lại tại Công ty CP Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KIDO Foods - mã chứng khoán: KDF).

KIDO dự kiến chuyển nhượng hơn 36 triệu cổ phần KDF cho Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood hoặc các đối tác do Nutifood chỉ định, với giá trị giao dịch khoảng 2.500 tỷ đồng. Nếu được cổ đông thông qua, KIDO sẽ rút khỏi mảng kem và thực phẩm đông lạnh.

Tập đoàn KIDO sẽ rút hoàn toàn khỏi mảng kem và thực phẩm đông lạnh.

Năm 2023, KIDO từng đề xuất chuyển nhượng hơn 24% cổ phần KDFcho Nutifood, tuy nhiên phương án này bị đại hội đồng cổ đông bác bỏ tại cuộc họp bất thường năm 2024.

Đáng chú ý, KIDO trình cổ đông chấp thuận hủy bỏ việc chuyển nhượng 34 nhãn hiệu, gồm các thương hiệu Merino, Celano, Wel Yo và 7 đơn đăng ký nhãn hiệu từ KDF sang KIDO group. Đồng thời, KIDO sẽ tiến hành thủ tục để trả quyền sở hữu các nhãn hiệu này về cho KIDO Foods. Việc trả lại thương hiệu cho KDF đồng nghĩa khi Nutifood thâu tóm KDF, họ sẽ sở hữu trọn vẹn cả hệ thống sản xuất lẫn các thương hiệu kem dẫn đầu thị phần Việt Nam.

Ngoài ra, KIDO cũng đề xuất tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Lãnh đạo KDC giải thích rằng, tình hình kinh tế năm 2025 dự kiến vẫn khó khăn, công ty chịu áp lực chi phí và cạnh tranh gay gắt. Do đó, công ty cần ưu tiên dòng tiền cho sản xuất kinh doanh trong quý IV và quý I/2026. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến lùi sang quý I/2026.

KIDO cũng xin ý kiến bổ sung loạt ngành nghề kinh doanh mới gồm kinh doanh bất động sản, nhà hàng và dịch vụ ăn uống lưu động, hoạt động vui chơi giải trí và bán buôn tổng hợp. Cổ đông cần gửi phiếu ý kiến về KDC trước 17h ngày 11/12.

Dừng triển khai ESOP

Công ty CP Du lịch Vietravel (mã chứng khoán: VTR) ấn định 9/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để phát hành gần 8,6 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:1,5, có nghĩa cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận thêm 1,5 cổ phiếu mới.

Chia thưởng cổ phiếu là 1 trong 2 phương án thuộc kế hoạch tăng vốn điều lệ 2025, bên cạnh việc phát hành gần 2,9 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Hai phương án này nếu triển khai đầy đủ sẽ đưa vốn điều lệ của VTR lên hơn 693 tỷ đồng.

VTR cũng thông qua chủ trương thoái toàn bộ gần 18,5 triệu cổ phiếu Vietravel Airlines.

Tuy nhiên, giữa tháng 11, VTR quyết định tạm dừng triển khai ESOP 2025 để chờ chỉnh sửa và trình lại đại hội cổ đông. Do chỉ còn phương án chia thưởng được thực hiện, vốn điều lệ dự kiến tăng lên khoảng 665 tỷ đồng.

Trước đó, VTR cũng tạm dừng việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều lệ công ty. Nguyên nhân xuất phát từ việc quyết định 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/11/2025, nhưng hiện chưa có hướng dẫn chi tiết về áp dụng mã ngành và các tiểu ngành tương ứng.

Đáng chú ý, VTR cũng thông qua chủ trương thoái toàn bộ gần 18,5 triệu cổ phiếu Công ty CP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines), dự kiến hoàn tất trước khi kết thúc năm 2025. Sau khi VTR rút vốn, cơ cấu cổ đông của Vietravel Airlines còn lại Tập đoàn Vietravel, T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM cùng một số nhà đầu tư cá nhân.

Tổng Công ty Idico (mã chứng khoán: IDC) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 15%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là 4/12, ngày chi trả dự kiến 23/12.

Với hơn 379 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Idico sẽ phải chi khoảng hơn 569 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này. Tại ngày 30/9, Công ty CP Tập đoàn S.S.G đang sở hữu 22,5% vốn điều lệ của Idico sẽ thu về hơn 128 tỷ đồng tiền cổ tức.

Công ty CP May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH) thông báo ngày 2/12 sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 40%. Với hơn 112 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính May Sông Hồng sẽ chi ra hơn 450 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này.