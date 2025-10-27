Biến động nhân sự tại một doanh nghiệp nhóm Masan

Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề nhân sự.

Theo đó, HĐTV Khoáng sản Núi Pháo đã thông qua việc bổ nhiệm danh sách thành viên HĐTV của công ty có hiệu lực từ ngày 24/10/2025 đến ngày 30/9/2030,

Theo đó, ông Nguyễn Thiều Nam được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV kiêm thành viên HĐTV của công ty, đồng thời được quyền đại diện cho số vốn góp hơn 6.044 tỷ đồng, chiếm 56% vốn điều lệ của công ty.

Ông Nguyễn Văn Thắng làm thành viên HĐTV của công ty, đồng thời được quyền đại diện cho số vốn góp gần 2.159 tỷ đồng, chiếm 20% vốn điều lệ của công ty.

Ông Ashley James McAleese (quốc tịch Úc) làm thành viên HĐTV của công ty, đồng thời được quyền đại diện cho số vốn góp gần 2.591 tỷ đồng, chiếm 24% vốn điều lệ của công ty.

Ảnh: Masan High-Tech Materials

Về Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, doanh nghiệp này là đơn vị vận hành mỏ Núi Pháo- mỏ đa kim nằm tại ba xã (Hùng Sơn, Hà Thượng và Tân Linh) của huyện Đại Từ (cũ), tỉnh Thái Nguyên.

Khoáng sản Núi Pháo là công ty con do Masan High-Tech Materials sở hữu 100%, hoạt động chính trong mảng thăm dò, khai thác và chế biến vonfram, flourit, bismuth và đồng để xuất khẩu và bán tại thị trường nội địa.

Về tình hình kinh doanh, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 9.318 tỷ đồng, giảm 743 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong nửa đầu năm 2025, Khoáng sản Núi Pháo báo lỗ hơn 166 triệu đồng, cải thiện so với khoản lỗ hơn 1 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước.

Kinh doanh thua lỗ liên tiếp khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp ở mức âm gần 1,5 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II/2025 là 13.286 tỷ đồngl giảm gần 1 nửa so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 3.528 tỷ đồng; nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 6.710 tỷ đồng.

Theo thông tin trên HNX, hiện, Khoáng sản Núi Pháo đang lưu hành 9 lô trái phiếu được chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước với tổng giá trị phát hành là 4.600 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận gần 2.121 tỷ đồng trái phiếu chào bán ra công chúng và gần 3.049 tỷ đồng nợ phải trả khác.



