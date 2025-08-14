Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biển Đông sắp xuất hiện vùng áp thấp, dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

14-08-2025 - 10:05 AM | Xã hội

Dự báo khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông (có thể sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới) trong 10 ngày tới.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong 10 ngày tới (14 đến 24-8-2025) có khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông (có thể sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới).

Biển Đông sắp xuất hiện vùng áp thấp, dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới- Ảnh 1.

Biển Đông sắp xuất hiện vùng áp thấp, dự báo mạnh lên áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Minh họa

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển, mưa lớn diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại khu vực phía Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Thời gian qua, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và dông, lốc trên biển đã gây thiệt hại về người và tài sản ở một số địa phương trên cả nước.

Ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn 

Để chủ động ứng phó với thiên tai trong những ngày tới, ngày 14-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Đối với đất liền khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Theo Thùy Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội thông báo: Từ 17h ngày 21/8 toàn bộ các phương tiện chú ý

Công an Hà Nội thông báo: Từ 17h ngày 21/8 toàn bộ các phương tiện chú ý Nổi bật

Biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới Nổi bật

Bộ Nội vụ: Cán bộ, công chức nghỉ việc theo Nghị định 178 muộn nhất ngày 1/9

Bộ Nội vụ: Cán bộ, công chức nghỉ việc theo Nghị định 178 muộn nhất ngày 1/9

09:39 , 14/08/2025
Ban Bí thư ban hành chỉ thị mới về đổi thẻ đảng viên

Ban Bí thư ban hành chỉ thị mới về đổi thẻ đảng viên

09:17 , 14/08/2025
Lịch trình chi tiết LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH; danh sách các điểm BẮN PHÁO HOA Kỷ niệm 80 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9/2025

Lịch trình chi tiết LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH; danh sách các điểm BẮN PHÁO HOA Kỷ niệm 80 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9/2025

08:30 , 14/08/2025
Chi tiết các tuyến đường bị cấm ở Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Chi tiết các tuyến đường bị cấm ở Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9

07:53 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên