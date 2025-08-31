Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Biển Vũng Tàu kín đặc du khách

31-08-2025 - 21:53 PM | Lifestyle

Biển Vũng Tàu kín đặc du khách

Trái ngược với cảnh vắng vẻ trong ngày đầu kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, chiều 31-8 biển Bãi Sau chật kín người dân và du khách đổ về vui chơi, tắm biển.

Chiều 31-8, ghi nhận của phóng viên tại khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng, TP HCM) bãi biển chật kín người dân và du khách. Ngay từ buổi sáng, dòng người liên tục tập trung tại bãi biển. Đến chiều, dù thủy triều rút tạo bãi cát rộng, song lượng khách quá đông khiến khu vực tắm biển gần như ken đặc.

Biển Vũng Tàu kín đặc du khách- Ảnh 1.

Bãi biển Vũng Tàu ken đặc khách du lịch

Thời tiết nắng đẹp, biển lặng đã tạo điều kiện lý tưởng để du khách check-in, vui chơi và trải nghiệm các dịch vụ ven biển.

Trên các tuyến đường như Thùy Vân, Hạ Long, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học rất đông các phương tiện di chuyển, từ khoảng 17 giờ đến 19 giờ, các cung đường này liên tục bị kẹt xe, lực lượng CSGT phải cử người điều tiết.

Theo phường Vũng Tàu, trong ngày 31-8, địa phương phục vụ ước khoảng 70.600 lượt người tắm biển. Lũy kế hai ngày phục vụ lễ ước khoảng 95.600 lượt.

Biển Vũng Tàu kín đặc du khách- Ảnh 2.

Rất đông du khách chọn Vũng Tàu là điểm đến cho kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh

Phường Vũng Tàu phân công các lực lượng ứng trực từ 7 giờ đến 22 giờ, chia làm 3 ca, tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn phân công và tại 5 chốt trực nhằm tuyên truyền, vận động du khách chấp hành tốt nội quy công viên, bãi biển, không mang thức ăn, đồ uống có cồn xuống bãi biển và không tổ chức ăn uống nơi công cộng

Song song đó, nhiều cơ sở lưu trú cao cấp ven biển như cũng đã kín phòng từ sớm. Các khách sạn này còn triển khai nhiều gói dịch vụ giải trí, ẩm thực phục vụ du khách. Ở khu vực nội đô, dù chưa kín chỗ nhưng lượng khách đặt phòng cũng tăng mạnh theo từng giờ.

Biển Vũng Tàu kín đặc du khách- Ảnh 3.

Nhiều nhóm trẻ cùng chụp ảnh trên bãi biển sạch đẹp

Biển Vũng Tàu kín đặc du khách- Ảnh 4.

Nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng kẹt xe, nhất là trên tuyến đường Thùy Vân

Biển Vũng Tàu kín đặc du khách- Ảnh 5.

Trời về tối nhưng vẫn rất đông du khách vui chơi, tắm biển

Biển Vũng Tàu kín đặc du khách- Ảnh 6.

Dự án chỉnh trang đường Thùy Vân đã hoàn thành càng khiến du khách thích thú chụp ảnh

Nơi vắng vẻ nhiều người chưa biết ở Sa Pa, nhìn ảnh du khách nhận xét: "Đúng là cảnh đẹp trần gian!"

Theo Ngọc Giang thực hiện

NLĐ

