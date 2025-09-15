Biệt thự đồi Vacation Villas: Nơi nghỉ dưỡng hòa cùng lễ hội

Thiết kế độc bản cho kỳ nghỉ trọn vẹn

Du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với sự trỗi dậy của những mô hình nghỉ dưỡng hiện đại: từ branded residences (bất động sản hàng hiệu), khu nghỉ dưỡng hạng sang đến all–inclusive (kỳ nghỉ trọn gói). Tất cả đang định hình một chuẩn mực mới cho trải nghiệm và đầu tư.

Lần đầu tiên, một bộ sưu tập biệt thự nghỉ dưỡng được kiến tạo không nằm tách biệt trong những không gian vắng lặng xa xôi, mà hiện hữu ngay giữa quốc đảo tiệc tùng Flamingo Ibiza Hải Tiến – nơi nhịp sống sôi động diễn ra suốt 24/7. Sự kết hợp này mở ra trải nghiệm mới cho nghỉ dưỡng cao cấp: riêng tư tuyệt đối nhưng kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái giải trí đa tầng.

Bộ sưu tập giới hạn 20 căn Vacation Villas tọa lạc trên triền đồi xanh, ưu tiên tiêu chí riêng tư, thông thoáng, tận hưởng. Ngôn ngữ kiến trúc hiện đại nhấn mạnh các khối mở: phòng khách rộng, cửa kính panorama, hiên lớn kết nối trực tiếp hồ bơi riêng và khoảng sân tiệc BBQ.

Không chỉ sở hữu tiện ích cao cấp riêng tư, Vacation Villas dễ dàng kết nối tới hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí 24/7 tại Flamingo Ibiza Hải Tiến

Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc sang trọng, Vacation Villas được thiết kế để trở thành "second home" (ngôi nhà thứ hai) hoàn hảo cho những gia đình đa thế hệ và nhóm bạn yêu thích sự riêng tư nhưng vẫn muốn tận hưởng nhịp sống giải trí đẳng cấp.

Mỗi căn hộ lại sở hữu những tiện ích cao cấp đi kèm như công viên nước mini, dịch vụ spa, karaoke… nhằm mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư ngay giữa trung tâm một quần thể du lịch giải trí sôi động hàng đầu miền Bắc.

Trục lưu thông của dự án được tính toán để gia chủ di chuyển chỉ vài phút là chạm tới Ibiza Neon Zone – "phố lễ hội biển không ngủ" với chuỗi hoạt động lễ hội âm nhạc, các chương trình giải trí theo chủ đề, trình diễn nghệ thuật đường phố. Nghĩa là, một ngày nghỉ tiêu chuẩn tại Vacation Villas có thể "đổi trạng thái" linh hoạt: sáng yên bình bên bể bơi riêng; chiều vui chơi tại công viên nước mini; tối hoà mình vào lễ hội, rồi trở về căn villa tĩnh tại ngay trong đêm.

Kết nối hoàn hảo cùng hệ sinh thái vận hành suốt bốn mùa của Flamingo Ibiza Hải Tiến, mỗi căn villa có thể mang đến những trải nghiệm trọn vẹn đã được đơn vị phát triển "đóng gói" sẵn cho cả gia đình.

Dòng khách quanh năm, lợi nhuận bền vững

Thị trường nghỉ dưỡng hạng sang tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, với tốc độ CAGR dự báo đạt 6,9% đến năm 2032, nhờ vào nhu cầu trải nghiệm cao cấp ngày càng gia tăng và tầng lớp trung lưu giàu có mở rộng.

Ở cấp độ địa phương, thương hiệu du lịch Thanh Hóa vẫn vững vàng nằm trong top những điểm đến hàng đầu cho du lịch biển - đảo. 8 tháng năm 2025, toàn tỉnh đón hơn 14 triệu lượt khách, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước với tổng thu từ du lịch đạt khoảng 40.476 tỷ đồng, tăng 30,8%. Số lượng du khách quốc tế đến Thanh Hóa ước tính 572.200 lượt, tăng 16,6%. Đặc biệt, du lịch Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa… đang vươn lên mạnh mẽ và trở thành sự lựa chọn của nhiều khách du lịch khi muốn tìm kiếm một sản phẩm nghỉ dưỡng biển chất lượng.

Vacation Villas đứng giữa cuộc chơi này như một dòng sản phẩm hiếm hoi mở ra tiềm năng khai thác kép: nghỉ dưỡng và cho thuê sinh lời.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), để phát triển bền vững, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cần xác định sản phẩm là quan trọng, hoạt động khai thác vận hành là then chốt. Doanh nghiệp cần đầu tư đúng mực cho khâu nghiên cứu phát triển sản phẩm, để đảm bảo đưa ra những dòng sản phẩm mới. Các sản phẩm bất động sản này cũng cần đưa vào quy trình khai thác vận hành chuyên nghiệp, trơn tru để đảm bảo tính hiệu quả.

Vacation Villas sở hữu lợi thế khai thác kép: vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng riêng tư vừa có thể cho thuê sinh lời

Điều này đã được minh chứng khi được đặt trong hệ sinh thái giải trí – nghỉ dưỡng hoàn chỉnh của Flamingo Ibiza Hải Tiến, Vacation Villas có thể mang đến mô hình khai thác đa lớp doanh thu: từ lưu trú, ẩm thực, trị liệu đến dịch vụ giải trí đêm. Trong khi theo tính toán của các doanh nghiệp lữ hành, chi tiêu của du khách vào ban đêm chiếm khoảng 70% mức chi tiêu toàn bộ hành trình. Điều này cho thấy, đầu tư vào sản phẩm gắn với hệ sinh thái giải trí 24/7 là bước đi chiến lược để đảm bảo dòng tiền ổn định và lợi nhuận dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường chuyển dịch từ kỳ vọng tăng giá sang khai thác bền vững để tối ưu lợi nhuận, Vacation Vacation Villas là minh chứng cho tư duy đầu tư hiện đại: không nằm yên chờ tăng giá mà kiến tạo giá trị từ trải nghiệm sống đẳng cấp và hiệu suất vận hành liên tục. Đặt giữa "quốc đảo tiệc tùng" với hệ sinh thái kinh tế đêm và chuỗi tiện ích đẳng cấp, sản phẩm này được xem là lựa chọn sáng giá cho những nhà đầu tư tìm kiếm giá trị lâu dài.