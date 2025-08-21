Biệt thự song lập mini đang thu hút các nhà đầu tư tại Vinhomes Green City

Biệt thự song lập mini: Đầu tư "nhỏ" - đặc quyền "to"

Chính thức "đổ bộ" thị trường bất động sản miền Nam năm 2014, qua hơn 10 năm phát triển, thương hiệu bất động sản Vinhomes đã mở ra kỷ nguyên mới cho thị trường, chứng minh "ở đâu có Vinhomes, ở đó bất động sản bứt phá".

Nối tiếp hành trình rực rỡ ấy, Vinhomes tiếp tục phát triển khu đô thị kiểu mẫu Vinhomes Green City tại cửa ngõ Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh. Dự án quy tụ mọi "mã gen trội" từ vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ, cảnh quan xanh bền vững cho đến hệ sinh thái tiện ích toàn diện.

Trong giỏ hàng của Vinhomes Green City, dòng biệt thự song lập diện tích nhỏ - giá vừa tầm đang trở thành điểm thu hút trên thị trường. Với diện tích 90-112.5m² được "may đo" đảm bảo công năng tối ưu và thiết kế đề cao sự riêng tư, dòng sản phẩm đã khẳng định sức hút khi cùng lúc giải được các bài toán tài chính – đầu tư – an cư của khách hàng hiện nay.

Dòng biệt thự song lập mini VIP đang gây chú ý trên thị trường

Giá trị biệt thự song lập diện tích nhỏ - giá vừa tầm chỉ từ 5,7 tỷ đồng; khách hàng có thể sở hữu với vốn tự có từ 646 triệu/căn cùng phương án tài chính linh hoạt. Nhờ đó, dòng tiền được tối ưu thông minh, mở ra cơ hội cho cả nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận bền vững lẫn gia đình trẻ mong muốn an cư trong không gian lý tưởng.

Thay vì sống bó hẹp, chật chội trong nội đô, sở hữu biệt thự song lập diện tích nhỏ - giá vừa tầm tại Vinhomes Green City cư dân sẽ dịch chuyển đến một môi trường sống như "resort tại gia" xanh mát, trong lành và biệt lập. Mỗi căn biệt thự sở hữu sân vườn rộng 50m2 tăng kết nối đồng thời giữ trọn sự riêng tư cho gia chủ.

Trong đó vườn bên hông diện tích từ 30-37m² là nơi lý tưởng cho trẻ nhỏ vui đùa, góc BBQ, tiệc sum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè,... Vườn sau rộng 15m² là khoảng riêng tĩnh lặng "đặc quyền" của gia chủ để tận hưởng thiên nhiên, tái tạo năng lượng, cân bằng cuộc sống cùng các hoạt động cá nhân hóa như yoga, thiền, đọc sách,....

Đặc quyền sống xanh dành cho cộng đồng cư dân tại Vinhomes Green City.

Giá trị của dòng biệt thự song lập diện tích nhỏ còn được nhân đôi với hệ tiện ích "all-in-one" làm nên tên tuổi Vinhomes. Ngay trong bán kính gần, mọi nhu cầu của cư dân đều được đáp ứng từ Công viên Wellness Park và hệ thống công viên nội khu, Trường liên cấp Vinschool chuẩn quốc tế, Tuyến phố ẩm thực, Sân thể thao đa năng, Khu dưỡng sinh, Hồ bơi, An ninh 24/7,…

Sự kết hợp giữa không gian sống xanh, riêng tư và tiện ích toàn diện đã trở thành "bảo chứng vàng" khẳng định bất động sản Vinhomes không chỉ kiến tạo chuẩn sống thượng lưu trong tầm tay mà còn gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

12 năm "sải cánh" chinh phục đỉnh cao

Trong hơn một thập kỷ gắn bó cùng hệ sinh thái Vinhomes, NewstarLand đã khẳng định tiếng vang qua hàng loạt dự án tầm cỡ như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Wonder City, Vinhomes Royal Island…

Chia sẻ về hành trình tiếp tục là "cánh tay nối dài" của chủ đầu tư tại phía Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh, đại diện NewstarLand khẳng định: "Chúng tôi tự hào được Vinhomes tin tưởng lựa chọn là đơn vị phân phối biệt thự song lập mini tại Vinhomes Green City. Đây không chỉ là cơ hội kinh doanh, mà còn là trách nhiệm của NewstarLand trong việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm bất động sản chất lượng, giàu tiềm năng và một chuẩn mực sống mới – xanh, riêng tư với tầm tài chính được "may đo" thông minh, tối ưu tối đa dòng tiền."

Vinhomes Green City đang tạo lợi thế lớn nhờ pháp lý hoàn chỉnh, thi công hạ tầng đồng bộ và tiên phong phát triển theo mô hình thành phố giao thương sinh thái thịnh vượng. Bên cạnh đó, trong khi mặt bằng giá tại Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh vẫn ở vùng "tối ưu" thì hạ tầng lại đang tăng tốc từng ngày. Đặc biệt với tuyến đường tỉnh DT823D đã thông xe kỹ thuật, tương lai rút ngắn thời gian di chuyển từ Hậu Nghĩa về TP. Hồ Chí Minh vỏn vẹn 30 phút.

Những nhà đầu tư "đi trước sóng" sở hữu biệt thự song lập mini Vinhomes Green City không chỉ được hưởng lợi từ biên độ tăng giá mà còn sở hữu vị trí lõi trong một đại đô thị kiểu mẫu - nơi hứa hẹn trở thành trung tâm phát triển mới tại cửa ngõ Tây Bắc của TP. Hồ Chí Minh trong chu kỳ tăng trưởng sắp tới khi bối cảnh Hậu Nghĩa sẽ trở thành trung tâm hành chính mới của Tây Ninh sau sáp nhập tỉnh.

