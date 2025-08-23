Biết tiết kiệm, người trẻ có thể mua nhà

Tại talkshow "Mua nhà trả góp bằng lương" do Báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 22-8, TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính, bất động sản, cho rằng người trẻ lo lắng nguồn cung nhà ở hạn chế. Song trong bối cảnh hiện nay thì căn hộ là giải pháp của người làm công ăn lương.

TS Đinh Thế Hiển gợi ý căn hộ thứ cấp là lựa chọn phù hợp của người trẻ.

Nếu gia đình trẻ mua nhà thì thuận lợi hơn và cần có tầm nhìn từ 10-15 năm để sở hữu căn nhà. Nếu thu nhập gia đình trẻ từ 30-45 triệu đồng/tháng thì có thể mua nhà phân khúc trung cấp.

"Hãy quyết tâm mới có tương lai. Người trẻ phải sống tiết kiệm giai đoạn đầu. Nếu ngân hàng hỗ trợ vay 30 năm, thu nhập về sau tăng thì 15 năm có thể trả xong tiền nhà" – TS Đinh Thế Hiển nói. Theo ông, hiện giá căn hộ thứ cấp tăng phù hợp và người trẻ nên chọn sản phẩm này.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, đề nghị các doanh nghiệp tái cấu trúc lại nguồn cung ứng để có nhiều nhà ở vừa túi tiền cho người dân.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, nêu điểm khó đang là nguồn cung nhà ở hạn chế. Theo ông, 6 tháng đầu năm 2025, thì nguồn sơ cấp ở TP HCM chỉ có hơn 3.000 căn hộ, trong khi đó cùng kỳ năm 2017 là 43.000. Từ năm 2021 nguồn cung nhà ở xã hội rất hạn chế, dự án hoàn thành chủ yếu chuyển tiếp từ giai đoạn trước.

Người trẻ tiếp cận 2 nguồn nhà ở là nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ. Đồng thời, cần nhiều cơ chế hỗ trợ, chẳng hạn thời gian vay vốn là từ 25-30 năm với lãi suất ổn định, chứ không phải ưu đãi từ 1-3 năm đầu sau đó thả nổi. Với lãi suất hợp lý thì tầm 15 năm có thể tất toán tiền mua nhà.

Ông Châu đề nghị các doanh nghiệp có nhìn nhận, tái cấu trúc lại nguồn cung ứng để có nhiều nhà ở vừa túi tiền cho người dân.

Để giải quyết nguồn cung, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM cấp thẩm quyền cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án nhà ở, cùng với đó là cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng phát triển nhà ở xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Nam Long cho rằng cần đồng bộ các chính sách để có sản phẩm nhà ở vừa túi tiền.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Nam Long, cho rằng để có nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền thì phải có sự đồng hành của các bên liên quan, như từ chính sách, chủ đầu tư, ngân hàng… Trong đó, đối với chủ đầu tư thì phải "giảm giá" ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế, cung cấp vật liệu, thi công… và hợp tác với ngân hàng để đưa sản phẩm đến khách hàng.

Bên cạnh đó, cần có sự hỗ trợ thêm về nghĩa vụ tài chính đất đai, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, cấp phép xây dựng, thủ tục đầu tư… để góp phần giảm giá thành.

Theo các chuyên gia, sản phẩm tốt, ngân hàng đồng hành tốt thì người trẻ cũng nên thay đổi tâm lý, không nên quá lo lắng mà hãy mạnh dạn, quyết tâm đưa ra quyết định tạo lập căn nhà đầu tiên, để "an cư lạc nghiệp".