Người dẫn chương trình "Mad Money" của CNBC, Jim Cramer trong một chương trình gần đây cho rằng, các tập đoàn công nghệ lớn không thể cắt giảm chi tiêu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh nhu cầu về năng lực tính toán đang tăng mạnh.

Theo ông Cramer, nhiều nhà đầu tư hiện vẫn giữ tâm lý hoài nghi đối với nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là làn sóng tăng giá của các công ty liên quan đến trung tâm dữ liệu và AI. Một số ý kiến cho rằng thị trường đang vận hành theo kiểu "cứ xây dựng rồi khách hàng sẽ đến" - tức các doanh nghiệp mạnh tay đầu tư hạ tầng với kỳ vọng nhu cầu sẽ xuất hiện trong tương lai.

Big Tech không thể "tiết kiệm" trong cuộc đua AI

Tuy nhiên, Cramer cho rằng cách nhìn này chưa phản ánh đúng thực tế của thị trường AI hiện nay.

"Điểm cốt lõi của làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu này là nó không phải câu chuyện cổ tích, bởi các trung tâm dữ liệu đang được xây dựng và khách hàng thực sự đã xuất hiện", ông nói. "Họ đã có mặt trên sân chơi, đã ngồi trên khán đài… và động lực tăng trưởng đang hình thành để mọi chỗ ngồi đều được lấp đầy."

Cramer lấy Amazon và mảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) làm ví dụ cho thấy cuộc đua AI đã vượt qua giai đoạn đầu cơ.

Theo ông, Amazon dự kiến chi khoảng 200 tỷ USD vốn đầu tư trong năm nay, phần lớn dành cho việc mở rộng công suất trung tâm dữ liệu nhằm cạnh tranh với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn khác.

"Nếu bạn không xây sân vận động, khách hàng sẽ đi nơi khác và bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều tiền", Cramer nói, nhắc lại quan điểm của CEO Amazon Andy Jassy về việc cần tiếp tục đầu tư mạnh tay.

Cramer cho biết các khách hàng lớn như OpenAI, Anthropic và Meta hiện đều đang tìm kiếm năng lực tính toán và đối tác hạ tầng có thể xử lý khối lượng công việc AI khổng lồ.

"Theo nghĩa đen, các khách hàng sẵn sàng chi tiền lớn đã ở đây. Và nếu bạn chưa đầu tư xây dựng hạ tầng, họ sẽ chuyển sang nơi khác", ông nói.

Theo ông Cramer, nhiều người vẫn đang đánh giá thấp quy mô cũng như tính cấp bách của chu kỳ đầu tư AI hiện nay. Những công ty giảm tốc đầu tư có nguy cơ đánh mất khách hàng vào tay các đối thủ tiếp tục mở rộng công suất.

"Nếu Amazon không tiếp tục rót vốn, các con số sẽ phải đi xuống chứ không phải đi lên, bởi hoạt động kinh doanh đó cùng hàng tỷ USD thanh toán sẽ chuyển sang Alphabet hoặc Microsoft", ông Cramer nhận định.

"Khi nói tới trung tâm dữ liệu, nếu bạn xây dựng, khách hàng thực sự sẽ đến. Và nếu bạn không xây dựng, họ sẽ đơn giản tìm tới đối thủ đã làm điều đó", người dẫn chương trình của CNBC nói thêm.

Kinh tế Mỹ đang đối mặt nhiều bất ổn khi giá năng lượng tăng cao, tăng trưởng có nguy cơ chậm lại. Tuy nhiên, các ông lớn công nghệ vẫn "đổ tiền" mạnh tay vào trí tuệ nhân tạo (AI). Dòng vốn hàng trăm tỷ USD tiếp tục chảy mạnh vào trung tâm dữ liệu, chip bán dẫn và hạ tầng tính toán. Theo Reuters, làn sóng đầu tư vào AI vẫn rất mạnh. Microsoft, Meta và Amazon được dự báo sẽ chi hơn 600 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu trong năm 2026. TSMC nâng triển vọng doanh thu, ASML cũng tăng dự báo tăng trưởng nhờ nhu cầu chip AI cao kỷ lục. Dù kinh tế bất ổn, Big Tech vẫn coi đây là khoản đầu tư không thể trì hoãn. Amazon là một ví dụ điển hình. Trong thư gửi cổ đông, Tổng Giám đốc Andy Jassy cho biết công ty dự kiến chi khoảng 200 tỷ USD trong năm nay, chủ yếu cho hạ tầng AI. Mảng chip nội bộ Trainium và Graviton đã mang về doanh thu thường niên hơn 20 tỷ USD. Các ông lớn giờ không chỉ mua chip của Nvidia, mà còn tự phát triển công nghệ riêng để giảm phụ thuộc và giữ lợi nhuận. Theo Wall Street Journal, để đáp ứng cơn khát điện từ AI, 51 công ty điện lực tư nhân tại Mỹ dự kiến chi tới 1,4 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới, tăng 20% so với kế hoạch cũ. Giá điện tại Mỹ đã tăng 4,6% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Cuộc đua AI vì thế đang buộc phải giải quyết bài toán năng lượng trước khi nghĩ đến việc dẫn đầu.



