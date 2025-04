Bình Định và Tập đoàn Syre xúc tiến đầu tư Tổ hợp tái chế vải polyester trị giá 1 tỷ USD

Lễ ký kết bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Syre, Thụy Điển - Ảnh: VGP/Minh Trang

Ngày 25/4, UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Syre (Thụy Điển) tổ chức Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester tại Bình Định.

Dự án Tổ hợp sản xuất tái chế vải Polyester có tổng mức đầu tư dự kiến 1 tỷ USD, diện tích dự kiến sử dụng khoảng 20 ha, có công suất 250.000 tấn/năm, dự kiến vận hành năm 2028.

Dự án hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm toàn cầu đầu tiên về dệt may tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ và EU, theo định hướng phát triển bền vững, đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero). Qua đó đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu trong việc phát triển nền kinh tế tuần hoàn.

Syre là công ty tiên phong trong lĩnh vực tái chế sợi dệt may từ vải sang vải, với sứ mệnh giảm phát thải carbon và rác thải trong ngành dệt may thông qua giải pháp tái chế sợi dệt từ vải đã qua sử dụng ở quy mô siêu lớn, bắt đầu với polyester. Giải pháp tái chế tuần hoàn của Syre tạo ra polyester có chất lượng tương đương polyester nguyên sinh nhưng vượt trội về hiệu quả bền vững.

Vào tháng 5/2024, cùng với việc công bố vòng gọi vốn đầu tiên trị giá 100 triệu USD, Syre đã thông báo lựa chọn Việt Nam là một trong những địa điểm tiềm năng cho nhà máy tái chế Gigascale đầu tiên của mình. Việt Nam được lựa chọn nhờ vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, cùng với lịch sử lâu đời của ngành công nghiệp dệt may và chuyên môn sẵn có. Từ đó, Syre đã tiến hành các cuộc khảo sát và lựa chọn địa điểm kỹ lưỡng, dựa trên một danh sách các tiêu chí và điều kiện then chốt.

Bản ghi nhớ này đánh dấu cam kết hợp tác giữa tỉnh Bình Định và Syre nhằm đảm bảo các điều kiện và tiêu chí quan trọng được đáp ứng để tiến tới quyết định đầu tư xây dựng nhà máy tái chế Giga đầu tiên của Syre. Các tiêu chí then chốt bao gồm: Khu công nghiệp gần hệ thống hạ tầng, nguồn năng lượng xanh, nguồn nguyên liệu đầu vào (các sản phẩm dệt may có thể tái chế), cũng như cơ chế thí điểm cấp phép nhập khẩu nguyên liệu dệt may tái chế từ các quốc gia lân cận.

Với quyết tâm "tăng tốc", "bứt phá", chuyển mình mạnh mẽ để cùng đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, tỉnh Bình Định cam kết tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ Tập đoàn Syre trong quá trình khảo sát và triển khai dự án tại tỉnh Bình Định sau khi dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận phê duyệt theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo UBND tỉnh Bình Định, ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn Syre, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi và lãnh đạo tỉnh Bình Định đối với đề xuất đầu tư dự án Tổ hợp sản xuất tái chế vải Polyester.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn Syre dự kiến đầu tư tổ hợp tái chế vải polyester theo hướng sản xuất xanh, sạch, tận dụng phế liệu liên quan dệt may, góp phần cải thiện môi trường theo tinh thần của các Hội nghị từ COP26 đến 28.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang tập trung phát triển kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng xanh, xác định đây là một trong những động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững, đạt mức tăng trưởng GDP từ 8% trong năm 2025 và hai con số trong những năm tới. Đồng thời, dự án của Syre cũng phù hợp với định hướng của Việt Nam trong đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng để thích ứng với những biến động của tình hình.