Bình Dương điều chỉnh quy hoạch, sẽ có nhiều ‘siêu dự án’ phía Bắc

Ngày 29/5, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã có quyết định về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Bến Cát.

Theo đó, khu vực điều chỉnh thuộc phường An Điền và phường An Tây (TP Bến Cát); phía Đông giáp đường Chính KV.94-38m; phía Tây giáp đường Trục CĐT.01-42m (đường ĐT.744) và đất dân; phía Nam giáp Khu công nghiệp Quốc tế Protrade; phía Bắc giáp đường chính KV.97-30m và đường chính ĐT.08-42m (đường ĐH.606).

Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện nay sẽ được điều chỉnh lại vị trí đất ở và đất công nghiệp.

Bình Dương thực hiện nhiều dự án ở khu vực phía Bắc

Cụ thể, đất ở điều chỉnh diện tích từ 6.170,89 ha thành 6.152,67 ha (giảm khoảng 18,22 ha); đất công nghiệp điều chỉnh diện tích từ 4.081,46 ha thành 4.133,75 ha (tăng khoảng 52,29 ha). Điều chỉnh phần đất cây xanh cách ly (diện tích khoảng 35,07 ha) thành đất công nghiệp.

Điều chỉnh tăng diện tích đất bến xe từ 3,89 ha thành 4,33 ha (tăng 0,44 ha do điều chỉnh tuyến đường chính KV.96-25m). Đường chính KV.96-25m điều chỉnh hướng tuyến của tuyến về phía Bắc khoảng 200m để kết nối giao thông với đường trục CĐT.01-42m (đường ĐT.744).

Đường chính KV.93-45m điều chỉnh hướng tuyến của đường ở khu vực phía Bắc để kết nối giao thông với đường chính ĐT.08-42m (đường ĐH.606).

Hình thành nhiều siêu dự án

Theo quy hoạch, tại khu vực phía Bắc, tỉnh Bình Dương sẽ đầu tư dự án Khu Công nghiệp Khoa học Công nghệ. Dự án được định hướng là khu công nghiệp thực hiện đầu tư hạ tầng khoảng 600 ha; ngành nghề thu hút đầu tư chủ yếu là công nghệ , hướng xanh.

Đặc biệt, sẽ có 10 dự án phát triển đô thị thương mại, dịch vụ hiện đại, quy mô lớn tại phường An Tây, phường An Điền và xã Phú An (TP Bến Cát). Dự kiến các dự án sẽ được đầu tư khoảng 130.327,7 tỷ đồng.

Trong đó các dự án có diện tích lớn, như Khu đô thị Đông An Điền diện tích 298ha với số vốn đầu tư dự kiến khoảng 17.880 tỷ đồng; dự án khu đô thị Tây Phú An có diện tích 289,4 ha với số vốn đầu tư dự kiến khoảng 13.167,7 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị Đông An Tây, dự án Khu đô thị ven sông An Tây có cùng diện tích 289ha và số vốn đầu tư mỗi dự án khoảng 13.150 tỷ đồng.

TP Bến Cát nằm ở phía Bắc của tỉnh Bình Dương, trong tương lai nơi đây sẽ có nhiều dự án làm thay đổi diện mạo đô thị

Tiếp đến là Dự án khu đô thị Bắc đường Vành đai 4 TPHCM có diện tích khoảng 284ha, dự kiến đầu tư số vốn khoảng 17.040 tỷ đồng; Dự án khu đô thị sinh thái An Tây rộng 278ha với số vốn đầu tư khoảng 12.650 tỷ đồng; dự án khu đô thị Tây An Tây diện tích 268ha, với số vốn dự kiến khoảng 12.194 tỷ đồng; dự án; Dự án khu đô thị Tây Bắc đường Vành đai 4 TPHCM rộng 254ha với số đầu tư khoảng 11.557 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại khu vực phía Bắc Bình Dương còn có hai dự án đã được lên kế hoạch triển khai. Trong đó có khu đô thị Tây An Điền rộng 188,4ha với số vốn đầu tư khoảng 11.304 tỷ đồng và dự án khu đô thị Bắc An Tây với diện tích khoảng 70ha, số vốn đầu tư dự kiến khoảng 8.237 tỷ đồng.