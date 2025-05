Bình Dương gỡ khó cho 2 dự án gần 25.000 tỷ đồng của Sun Group

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh đề nghị các sở, ngành, địa phương cùng vào cuộc với quyết tâm cao nhất, tập trung nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Khu đô thị Đông An Tây tại phường An Tây và xã Phú An, thành phố Bến Cát có vốn đầu tư của dự án dự kiến 13.564 tỷ đồng. Con số này không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 9.913 tỷ 159 triệu đồng.

Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 288,84 hecta. Trong đó diện tích đất, mặt bằng dự kiến sử dụng khoảng 280,44 hecta, diện tích mặt nước dự kiến sử dụng khoảng 8,4 hecta.

Tổng số căn hộ/căn nhà dự kiến khoảng 7.100 căn. Quy mô dân số dự kiến khoảng 14.300 người.

Nhà đầu tư được yêu cầu phải hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ dự án trong thời gian không quá 12 năm kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư.

 Khu đô thị Bắc An Tây cũng có địa chỉ tại xã An Tây, TP Bến Cát. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 11.128 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện gần 8.237 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường và hỗ trợ tái định cư hơn 2.891 tỷ đồng.

Khu đô thị có quy mô dân số khoảng 10.000 người tại xã An Tây (TP. Bến Cát).

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 70 hecta. Quy mô đầu tư bao gồm 5,6 hecta là tòa chung cư cao tối đa 20 tầng; Khu nhà ở liền kề cao tối đa 6 tầng rộng 9,8ha; NOXH cao tối đa 2 tầng quy mô 3,9ha; Khu nhà ở tái định cư chiếm 1,4ha với chiều cao tối đa là 3 tầng. Dự kiến xây dựng tổng 3.090 căn nhà.

Về tiến độ thực hiện, nhà đầu tư cần hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ dự án trong thời gian không quá 8 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư.

Tính đến hết năm 2024, tổng tài sản hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời đạt hơn 43.255 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời khép lại năm 2024 với lợi nhuận sau thuế tăng 155% so với cùng kỳ, đạt gần 849 tỷ đồng.

Trong khi tài sản dở dang dài hạn tại 31/12/2024 ghi nhận ở mức 3.219 tỷ đồng, giảm 27,9% so với cùng kỳ năm ngoái, thì tài sản cố định hữu hình cũng tăng 44,3%, từ hơn 7.535 tỷ đồng năm 2023 lên hơn 10.872 tỷ đồng tại 31/12/2024.