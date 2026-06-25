Bitcoin rơi xuống thấp nhất 20 tháng, các cá voi ồ ạt "xả hàng"

Bitcoin (BTC) vừa ghi nhận mức giá thấp nhất trong vòng 20 tháng qua khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ dội gáo nước lạnh lên thị trường tiền mã hóa. Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã xuyên thủng mốc 60.000 USD, một ngưỡng hỗ trợ quan trọng được giới giao dịch đặc biệt chú ý trong suốt hai năm qua.

Cụ thể, BTC ghi nhận quán tính giảm mạnh tới 5,4% trong phiên thứ Tư 24/6, đẩy thị giá Bitcoin lùi sâu về 59.023,11 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024.

Cú lao dốc này bắt nguồn từ đà bán tháo trên diện rộng đối với nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, khi giới đầu tư đặt cược rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Mặt bằng lãi suất cao hơn đang đè nặng lên tâm lý rủi ro, buộc dòng vốn phải đánh giá lại các tài sản đang bị định giá quá cao và tìm nơi trú ẩn an toàn hơn.

Thị trường chứng khoán Phố Wall tiếp tục chao đảo và đối diện chuỗi ba ngày giảm điểm liên tiếp với chỉ số S&P 500 lùi 0,3% và Nasdaq Composite mất 0,8% trong phiên chiều thứ Tư. Hiệu ứng tiêu cực cũng lan rộng sang thị trường châu Á khi cổ phiếu của các ông lớn ngành bán dẫn như Samsung Electronics và SK Hynix chịu áp lực nặng nề.

Đáng chú ý, mối tương quan thuận chiều giữa tiền mã hóa và chứng khoán trong những năm gần đây đang có dấu hiệu rạn nứt. Từ đầu năm đến hiện tại, thị giá 2 đồng Bitcoin và Solana đã bốc hơi lần lượt 32% và 47%, hoàn toàn lỡ nhịp ngay cả khi thị trường chứng khoán từng có những giai đoạn phục hồi mạnh mẽ.

Sự ngược pha này xuất phát từ việc lực cầu của nhóm nhà đầu tư cá nhân đối với tiền mã hóa sụt giảm nghiêm trọng. Thay vì bám trụ ở thị trường tiền số, dòng tiền nhỏ lẻ đang đổ xô sang các giao dịch bám theo sự biến động của nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Gerry O’Shea, Giám đốc nghiên cứu thị trường toàn cầu tại hãng quản lý tài sản tiền mã hóa Hashdex, cho biết tâm lý thị trường đang rất yếu ớt khi các thương vụ phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) đình đám và nhóm cổ phiếu AI đang chiếm trọn tâm điểm thu hút dòng vốn.

Giới phân tích cho rằng thị trường tiền số hiện thiếu vắng các động lực đủ mạnh để đảo ngược xu hướng. Dòng tiền trên thị trường vốn Mỹ đang bận rộn hấp thụ đợt IPO lớn nhất thế giới của SpaceX trên sàn Nasdaq hồi đầu tháng này. Công ty hàng không vũ trụ và AI của tỷ phú Elon Musk chỉ là phát súng mở màn cho hàng loạt đợt chào bán được mong chờ khác trong ngành, với các tên tuổi lớn như OpenAI và Anthropic dự kiến sẽ sớm nối gót.

Ở góc độ pháp lý, nút thắt thể chế tại Mỹ vẫn chưa được tháo gỡ khi dự luật quan trọng mang tên Đạo luật Rõ ràng (Clarity Act) quản lý tài sản kỹ thuật số đang bị đình trệ tại Thượng viện. Đạo luật này vấp phải sự phản đối gay gắt từ các ngân hàng và cho đến nay vẫn chưa nhận đủ sự ủng hộ lưỡng đảng để có thể được thông qua.

Mặt khác, ﻿dòng tiền lớn tháo chạy khỏi các ETF Bitcoin càng tạo ra áp lực lớn lên đồng tiền số này. Theo thống kê từ CoinMarketCap, các quỹ ETF Bitcoin đã bị rút ròng 5 phiên liên tiếp với tổng giá trị gần 620 triệu USD. Trong đó, chỉ riêng “cá voi” iShares Bitcoin Trust (IBIT) đã bị rút ròng hơn 480 USD trong hơn 1 tuần qua.

IBIT hiện là quỹ Bitcoin niêm yết lớn nhất thế giới, nắm giữ 758.798 Bitcoin, tính đến cuối phiên 23/6, giá trị thị trường vào khoảng 47,3 tỷ USD. IBIT từ lâu được các định chế và tổ chức chính tài lớn hàng đầu thế giới ưa chuộng như một kênh đầu tư thay thế, giúp tiếp cận tiền số thông qua sản phẩm được quản lý và giám sát.

(Theo Finance Times)﻿