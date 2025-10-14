Bizfly Cloud LMS giúp tổ chức giáo dục tiết kiệm 50% chi phí vận hành

Đối với nhu cầu học tập và phát triển mạnh mẽ hiện nay, tổ chức sẽ luôn có sự gia tăng về nhu cầu đào tạo. Do đó yêu cầu về khả năng đáp ứng của LMS là một yếu tố rất quan trọng. Sự phát triển đã cho thấy những lỗ hổng trong hầu hết các nền tảng học tập. Một LMS có thể đáp ứng 500 người học nhưng sẽ không thể hoạt động tương tự nếu đó là 1000 người học hay 2000 người học. Và những chương trình phục vụ một bộ phận riêng lẻ lại gặp khó khăn khi được triển khai trên toàn doanh nghiệp.

Một tổ chức giáo dục lớn với nhu cầu đảm bảo đáp ứng cho hơn 3000 người học đồng thời đã triển khai LMS trên cloud để tận dụng khả năng mở rộng và co giãn linh hoạt thay vì trên hệ thống vật lý. Khả năng mở rộng của LMS cũng có nghĩa là hệ thống quản lý học tập phát triển cùng với nhu cầu đào tạo của tổ chức mà không gặp vấn đề về hiệu suất. LMS có thể vẫn truy cập ổn định, phát bài giảng liền mạch mà không gặp bất cứ gián đoạn nào cho dù lượng người học tham gia tại cùng một thời điểm tăng lên gấp nhiều lần.

Hiệu suất hệ thống ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả học tập. Khi người học gặp phải tình huống tải trang LMS chậm hoặc lỗi, họ sẽ cảm thấy bực bội và mất tập trung. Những ảnh hưởng này làm giảm khả năng ghi nhớ kiến ​​thức, tốn nhiều thời gian chờ đợi,... Chính vì vậy, tổ chức giáo dục đã lựa chọn triển khai trên LMS cloud-based để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định cho số lượng người học tăng đạt đỉnh.

Tuy nhiên việc đảm bảo hiệu suất thường dẫn đến tình huống gia tăng chi phí đáng kể. Một trung tâm giáo dục lớn tại Hà Nội đã tự triển khai LMS Moodle trên một nhà cung cấp Cloud, tuy nhiên trung tâm gặp phải vấn đề về chi phí chưa tốt. Bởi vì để đảm bảo phục vụ được 3000 CCU - người truy cập đồng thời - lúc thi, trung tâm phải chi trả cho gói dung lượng cao để duy trì cả tháng. Trong khi đó, trạng thái bình thường LMS chỉ đáp ứng tầm 100 - 500 CCU/ngày. Để giải quyết bài toán chi phí này, trung tâm đã quyết định sử dụng giải pháp SaaS - Bizfly Cloud LMS với tính phí theo giờ.

Vì không phải lúc nào CCU của LMS cũng cao, nhưng trung tâm đang phải duy trì chi phí cao cả tháng gây lãng phí. Bizfly Cloud LMS có thể mở rộng số CCU của gói theo giờ, ví dụ trung tâm triển khai gói duy trì hàng ngày 500 CCU, còn vào lúc cao điểm (ví dụ diễn ra kỳ thi) trung tâm dùng nhiều lên đến 3000 thậm chí 5000 CCU thì sẽ chỉ phải chi trả số CCU vượt quá trong số giờ vượt. Giả sử nếu 1 ngày trung tâm có 2 tiếng sử dụng vượt số CCU của gói thì sẽ chỉ cần chi trả thêm cho số CUU vượt trong 2 tiếng này.

Trung tâm lúc này có thể giảm được chi phí vận hành hàng tháng tới 50% cho việc triển khai LMS. Không chỉ vậy, giải pháp LMS SaaS còn giải phóng trung tâm, tổ chức, doanh nghiệp khỏi các chi phí ẩn từ việc bảo trì, nâng cấp phần mềm, cập nhật tính năng mới, giấy phép,... Trung tâm dành thời gian cho các công việc nghiên cứu, tối ưu bài giảng, phương pháp đào tạo để tiếp tục phát triển. Không chỉ vậy, một nền tảng như Bizfly Cloud với hệ thống giải pháp đa dạng còn hỗ trợ trung tâm giáo dục phát triển các tính năng nâng cao cho LMS trên nền tảng LMS hosting.

BFC là một trong số ít các hệ thống LMS được phát triển trên nền tảng Moodle có cả bản appmobile, với LMS cung cấp đầy đủ tính năng về học và thi cũng như thảo luận. Bizfly Cloud cung cấp các dịch vụ K8s, container registry giúp dev test và dễ dàng ứng dụng vào CI/CD để phát triển tính năng trên LMS hosting. Kết hợp sử dụng phương án tính phí ondemand bật tắt theo giờ, nếu phần dev không chạy thì có thể tắt server đi, lúc này chi phí giảm 70%.

Một giải pháp LMS phù hợp sẽ phát triển cùng doanh nghiệp. Không cần nâng cấp tốn kém, không gặp tình huống hiệu suất thấp, và chắc chắn không có phàn nàn từ học viên vì không tải được khóa học.

Đối với các chuyên gia đào tạo, khả năng mở rộng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cung cấp trải nghiệm đào tạo nhất quán khi tổ chức giáo dục phát triển. Các LMS gặp khó khăn khi lượng người học tăng sẽ tạo ra rào cản cho việc học tập và làm giảm hiệu quả đào tạo từ ngắn đến dài hạn. Không chỉ đảm bảo về hiệu suất và trải nghiệm, Bizfly Cloud LMS có khả năng mở rộng còn mang lại hiệu quả về chi phí tối ưu với hạ tầng co giãn linh hoạt và các phương án tính phí đa dạng, tiết kiệm tối ưu.

