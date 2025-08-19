Bizfly Cloud LMS - Nền tảng e-learning triển khai nhanh, dễ dàng cho mọi quy mô học tập tham dự sự kiện EDTECH EXPO 2025

Sự kiện được tổ chức quy mô và toàn diện với: 40 gian hàng trưng bày từ các doanh nghiệp Edtech trong và ngoài nước; Các phiên hội thảo chuyên sâu do Hội đồng cố vấn gồm chuyên gia đầu ngành chủ trì: Hơn 1.000 khách tham dự bao gồm: đại diện Bộ/Ngành, các trường phổ thông, đại học, doanh nghiệp giáo dục, nhà đầu tư, chuyên gia quốc tế, giáo viên và học sinh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, Edtech đã trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy sự đổi mới trong giáo dục. EDTECH EXPO 2025 do Edtech Agency tổ chức với sứ mệnh kép: giới thiệu những giải pháp công nghệ giáo dục tiên tiến nhất đến cộng đồng, đồng thời tạo ra một cầu nối hiệu quả giữa các đơn vị cung cấp giải pháp và các trường học, tổ chức đào tạo tại Việt Nam.

Bizfly Cloud đem tới sự kiện giải pháp Bizfly Cloud LMS - nền tảng đào tạo & học tập trực tuyến trên LMS tiên phong tại Việt Nam, giúp giải quyết những bài toán về triển khai e-learning cho doanh nghiệp, trường học. Đồng thời cũng giúp tháo gỡ nhiều nút thắt còn tồn đọng cản trở việc ứng dụng e-learning trong thực tế.

Một số vấn đề quan tâm nổi bật khi doanh nghiệp, trường học cân nhắc việc triển khai các nền tảng công nghệ giáo dục như LMS bao gồm:

Triển khai có nhanh, đơn giản và đồng bộ không?

Bizfly Cloud LMS cung cấp sẵn hạ tầng IT với máy chủ và toàn bộ các giải pháp Cloud tích hợp khác như Cloud Server, K8s, Database, S3,..., đảm bảo khả năng vận hành và mở rộng theo quy mô thực tế. Đồng thời tích hợp sẵn Moodle phiên bản mới nhất. Doanh nghiệp, trường học sẽ không cần vận hành hạ tầng công nghệ thủ công, cập nhật phần mềm thủ công, hay xử lý các vấn đề liên quan đến license,... giúp tổ chức giảm phần lớn gánh nặng về vận hành kỹ thuật phức tạp.

Người sử dụng chỉ việc đăng ký, tạo website bằng các thao tác kéo thả, đẩy lên các học liệu, nội dung và sắp xếp trên giao diện website đẹp mắt, tối ưu cho việc dạy và học. Với việc được lưu trữ tập trung và cập nhật đồng bộ trên toàn hệ thống giúp kiến thức được tiếp nhận đồng đều cho tất cả người học.

Hạ tầng cloud mạnh mẽ có khả năng mở rộng linh hoạt giúp triển khai cho quy mô từ nhóm nhỏ đến hệ thống trường học, doanh nghiệp lớn. Cụ thể khi số lượng học viên tăng lên, tính năng tự động mở rộng máy chủ và dung lượng tài nguyên để đáp ứng cho nền tảng LMS, giúp việc học vẫn diễn ra bình thường, không gặp gián đoạn vào các khung giờ đông người học.

Theo dõi, đánh giá, kiểm tra chất lượng đào tạo chính xác, hiệu quả

Hệ tính năng vô cùng phong phú của Bizfly Cloud LMS có thể đáp ứng mọi nhu cầu đào tạo và kiểm tra của tổ chức. Với khả năng tự động hóa, việc đánh giá và kiểm tra có thể được thực hiện nhanh, đồng bộ, đơn giản hơn rất nhiều so với đào tạo truyền thống. Ví dụ tính năng Quản lý lớp học thông minh – Tự động hóa điểm danh, chấm điểm, theo dõi tiến độ học tập của từng học viên trong thời gian thực, tính năng Tổ chức thi & kiểm tra online – Ngân hàng câu hỏi, đề thi trộn ngẫu nhiên, chấm điểm tự động, xuất báo cáo chi tiết,... Bizfly Cloud LMS cũng triển khai 33 khóa học mẫu để doanh nghiệp có thể sử dụng luôn hoặc điều chỉnh phù hợp với nhu cầu riêng.

Khả năng triển khai mô hình đào tạo Hybrid

Bên cạnh Cloud LMS SaaS tích hợp toàn diện, Bizfly Cloud cũng cung cấp LMS hosting để doanh nghiệp có thể triển khai hệ thống học tập của họ trên Cloud và tận dụng tối ưu các lợi thế về chi phí, khả năng mở rộng và thu hẹp quy mô linh hoạt, giảm phần lớn gánh nặng về vận hành kỹ thuật,... Hoặc doanh nghiệp có thể triển khai song song đào tạo truyền thống kết hợp với triển khai LMS trên Cloud hoặc kết hợp LMS SaaS dựa trên nhu cầu thực tế.

Mức độ tối ưu chi phí của e-learning

Thay vì phải tổ chức các lớp học vật lý cần địa điểm cố định và tài liệu cứng thì với e-learning, nội dung sẽ được cập nhật trực tuyến và cung cấp đầy đủ tới người học mà không cần chỉnh sửa và in ấn trực tiếp. Đồng thời, có thể tổ chức lớp học cho bất kỳ quy mô người học nào mà không cần chờ đủ số lượng học viên giúp giảm thời gian chờ đợi và chi phí lớp học. Bizfly Cloud LMS cũng có thể tích hợp mạnh mẽ với các công cụ CRM, CHATBOT, AI, EMAIL,... để tối ưu trải nghiệm giúp phát huy tối đa nhất có thể hiệu quả của nền tảng LMS.

Độc giả có nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm dùng thử và nhận ưu đãi tới 2 tháng sử dụng dịch vụ LMS và 3 tháng sử dụng dịch vụ Business Email của Bizfly Cloud tại: https://bizflycloud.vn/lms