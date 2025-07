Bizfly Cloud nhà tài trợ tại VietOpenInfra 2025: Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên đột phá số của Việt Nam

Đây là sự kiện quốc tế được tổ chức bởi cộng đồng OpenStack trên toàn cầu. Trong những năm gần đây, OpenInfra đã có những tác động đáng kể đến các công ty công nghệ. Là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng mã nguồn mở, Bizfly Cloud chắc chắn không thể bỏ lỡ ngày hội nguồn mở năm nay.

Với chủ đề "The New Era of Vietnam's Digital Leap" (Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên đột phá số của Việt Nam, các chia sẻ chuyên môn sâu đến từ các chuyên gia hàng đầu sẽ xoay quanh các lĩnh vực đang là xu hướng hiện nay: trí tuệ nhân tạo (AI), đám mây (cloud), ảo hóa chức năng mạng (NFV), phần mềm hỗ trợ điều khiển mạng (SDN), CI/CD, học máy (machine learning), dữ liệu lớn (big data), Internet vạn vật (IoT),…

Sự kiện năm nay tiếp tục nhận được sự tham gia từ các công ty công nghệ hàng đầu như: Tập đoàn VNPT, Akamai, RackSpace, OpenInfra Foundation, Công ty cổ phần NetNam, VCCorp - Bizfly Cloud, HITC, SUNTECO.

Bizfly Cloud trong lần góp mặt này tiếp tục đem đến hệ giải pháp cloud nội địa tự phát triển với chất lượng sánh ngang quốc tế. Lợi thế làm chủ công nghệ cùng các giải pháp phát triển trên nguồn mở giúp Bizfly Cloud có thể hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp.

Sở hữu dải sản phẩm trải dài hơn 20 giải pháp Cloud: Cloud Server, K8s, S3, Database, Kafka, LMS, Call Center,... giúp đáp ứng từ các triển khai đơn giản cho đến các mô hình giải pháp phức tạp cho mọi quy mô doanh nghiệp, từ SMEs cho đến các doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Bizfly Cloud và những lợi thế nổi bật của nhà cung cấp hạ tầng IT Cloud nội địa hàng đầu

Trong xu thế đột phá số, Bizfly Cloud với nhiều lợi thế của một hạ tầng cloud IT nội địa đã đồng hành và hỗ trợ nhiều doanh nghiệp giải các bài toán đặc thù của họ trong suốt nhiều năm qua.

Một trong những nhu cầu nổi bật của doanh nghiệp khi triển khai hạ tầng IT là bài toán chi phí. Việc tự triển khai tồn tại những vấn đề về chi phí đầu tư hạ tầng hệ thống, chi phí vận hành, chi phí còn người,... Sử dụng giải pháp nước ngoài thì chi phí băng thông, đường truyền cao do khoảng cách địa lý xa, khó điều chỉnh mô hình công nghệ theo nhu cầu riêng, và đặc biệt một số lĩnh vực cần lưu trữ dữ liệu trong nước,... Nhiều doanh nghiệp đã chuyển một phần hoặc toàn bộ dữ liệu/ ứng dụng về hạ tầng Bizfly Cloud trong nước để giải quyết những bài toán này.

Băng thông nội địa thường có chi phí rẻ hơn đáng kể so với băng thông quốc tế, trong khi đó khoảng cách đường truyền dữ liệu từ nước ngoài về Việt Nam thường khá xa hoặc rất xa nên chi phí truyền tải cũng cao hơn so với đường truyền trong nước. Nếu nhu cầu sử dụng dữ liệu tăng lên thì việc truyền tải dữ liệu hai đầu cũng tăng lên dẫn đến chi phí truyền tải tăng theo. Khi chuyển sang hạ tầng Bizfly Cloud đặt tại Việt Nam, khoảng cách truyền tải được rút ngắn, kết hợp với việc cung cấp gói miễn phí băng thông/miễn phí data transfer để doanh nghiệp lựa chọn sao cho tối ưu nhất, có thể giúp giảm tới 50% chi phí băng thông, đường truyền. Cùng với đó, hạ tầng cloud trong nước thường sẽ không bị ảnh hưởng bởi các sự cố mạng quốc tế, vì vậy dữ liệu truyền trên đường truyền nội địa cũng sẽ không gặp gián đoán, ứng dụng, chương trình của doanh nghiệp vẫn đảm bảo hoạt động ổn định, liền mạch. Ngoài ra, tốc độ truyền tải trong nước cũng nhanh và ổn định hơn, đem lại khả năng truy cập nhanh hơn cho người dùng tại Việt Nam, giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Khả năng hỗ trợ và cung cấp giải pháp dạng "may đo" cũng là một trong những nhu cầu mạnh mẽ của doanh nghiệp khi tìm kiếm các giải pháp nội. Với xu hướng đột phá số, nhu cầu và bài toán của doanh nghiệp là rất đa dạng. Vì đặc thù kinh doanh, hoặc yêu cầu của ứng dụng mà doanh nghiệp có thể cần triển khai hybrid (triển khai kết hợp hạ tầng vật lý và cloud), triển khai multi cloud (kết hợp giữa các nhà cung cấp, nhà cung cấp nước ngoài và nhà cung cấp trong nước), hoặc phát triển các công cụ theo nhu cầu riêng (ví dụ như Bizfly Cloud đã nghiên cứu tool giám sát thông số sử dụng CDN để kiểm soát chi phí sử dụng)... Nhờ có thể trao đổi, phối hợp và thử nghiệm trực tiếp, không có rào cản về ngôn ngữ, quá trình triển khai diễn ra trơn tru, dễ dàng và hiệu quả cao. Các hỗ trợ kỹ thuật từ Bizfly Cloud cũng trực tiếp, kịp thời và nhanh chóng.

Độc giả quan tâm có thể tham khảo, dùng thử miễn phí và nhận ngay ưu đãi 25% toàn bộ các giải pháp Cloud Make in Vietnam của Bizfly Cloud tại: https://bizflycloud.vn/