BlackPink dừng hoạt động

Tin độc quyền từ Tenasia khẳng định BlackPink sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động nhóm nào vào năm 2024, do các thành viên tập trung vào các hoạt động cá nhân. Lisa, Jennie và Rosé quảng bá album solo trong khi Jisoo tập trung quay phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Rosé gần đây đã ký hợp đồng quản lý với The Black Label, đồng nghĩa với việc cả 4 thành viên BlackPink rời xa YG, tìm đến đơn vị chủ quản mới cho các hoạt động solo. Lisa sẽ phát hành đĩa đơn mới Rockstar vào ngày 28/6.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết BlackPink ưu tiên phát triển sự nghiệp solo, năm 2024 nhóm không tái hợp. Ảnh: Tenasia.

Tuy nhiên, Tenasia cho hay BlackPink đang chuẩn bị sự kiện đặc biệt nhân kỷ niệm 8 năm ra mắt vào ngày 8/8, nhưng thông tin chi tiết vẫn chưa được tiết lộ.

Trong bức thư chia sẻ cảm xúc với fan, Rosé cho biết đang chuẩn bị nhiều dự án âm nhạc khác nhau và mong mọi người chờ đợi, đón nhận. Về quyết định gia nhập công ty của nhà sản xuất Teddy, ca sĩ sinh năm 1997 cho biết cô đã suy nghĩ kỹ càng.

Chi tiết trong bài đăng tạo tranh luận bởi một bộ phận cho rằng cô ngầm ám chỉ, chê bai công ty cũ YG Entertainment. Cụ thể, trong bài đăng, Rosé giải thích: “Như tất cả các bạn đã biết, tôi đến từ nơi mà người ta đã làm nhiều việc hơn cho tôi thay vì tự mình làm mọi việc”.

Nhiều người cho rằng Rosé đang chỉ trích ban lãnh đạo YG Entertainment vì không cho cô được tự do phát triển sự nghiệp.

Thế hệ thứ ba của Kpop, bao gồm các nhóm nhạc ra mắt từ năm 2012-2017, chứng kiến các thể loại âm nhạc tiếp cận khán giả toàn thế giới, nổi bật là BTS, BlackPink, TWICE, EXO… Đến hiện tại, chỉ còn số ít nhóm nhạc còn hoạt động.

Với nhóm nữ thế hệ ba, khán giả chỉ còn gặp Twice, Red Velvet, Dreamcatcher, Oh My Girl... Twice là nhóm nhạc hoạt động tích cực so với phần còn lại, họ cũng vượt qua “lời nguyền 7 năm”, tiếp tục đồng hành dưới trướng JYP với tư cách một nhóm hoàn chỉnh.

Về trường hợp của BlackPink, nhóm không phát hành bất kỳ bài hát mới nào trong hơn 18 tháng. Tuy nhiên, bốn cô gái đã có chuỗi concert trên toàn thế giới thành công. Việc gây lo ngại lúc này là họ đều đã tách lẻ, chỉ ký hợp đồng hoạt động nhóm với YG, nên việc đoàn tụ cũng gặp nhiều trắc trở.