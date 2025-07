Blackstones được vinh danh Top 5 thương hiệu dịch vụ tiêu biểu tại "The Best of Vietnam 2025"

Chương trình "The Best of Vietnam" do các đơn vị truyền thông phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những thương hiệu có đóng góp tích cực cho cộng đồng và có sức ảnh hưởng nhất định trên thị trường. Các tiêu chí đánh giá được kết hợp giữa phản hồi từ người tiêu dùng và thẩm định thực tế từ Ban tổ chức.

Việc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tang lễ được xướng tên trong Top 5 năm nay là điều đáng chú ý, bởi đây vốn là một ngành nghề đặc thù, ít khi hiện diện trong các bảng xếp hạng thương hiệu. Tuy nhiên, theo đánh giá từ Hội đồng tổ chức, Blackstones đã có những bước phát triển bền vững trong những năm gần đây, đặc biệt là ở cách tiếp cận dịch vụ theo hướng hiện đại, tinh tế và nhân văn.

Nhân viên Blackstones. Ảnh: Blackstones

Thương hiệu này được nhiều gia đình tin tưởng nhờ cách phục vụ chỉn chu, sự tận tâm của đội ngũ nhân sự và khả năng tổ chức linh hoạt theo từng nhu cầu cụ thể. Với mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ một cách toàn diện, Blackstones là một trong số ít đơn vị trong lĩnh vực dịch vụ tang lễ tại Việt Nam đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng. Đây được xem là nền tảng để thương hiệu này xây dựng quy trình vận hành ổn định, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong từng chi tiết và duy trì sự nhất quán trong trải nghiệm khách hàng.

Chia sẻ về việc lọt vào Top 5, đại diện Blackstones cho biết: "Với chúng tôi, mỗi buổi tiễn biệt là một cơ hội để mang đến sự an ủi cho gia đình người đã khuất. Giải thưởng lần này là một niềm khích lệ, nhưng cũng là lời nhắc để chúng tôi tiếp tục phát huy và không ngừng cải tiến trong từng chi tiết nhỏ."

Giữa thị trường dịch vụ đang ngày càng đặt trọng tâm vào trải nghiệm và cảm xúc, Blackstones là minh chứng cho việc những giá trị lặng lẽ và bền bỉ vẫn có thể tạo ra sự lan tỏa sâu rộng – không chỉ trong ngành, mà cả trong cách người Việt nhìn nhận về một hành trình cuối cùng.