Ứng dụng TOPI, nền tảng đầu tư và tích lũy với lợi nhuận tốt

TOPI là ứng dụng quản lý tài chính cá nhân và đầu tư đa lớp tài sản được xây dựng và vận hành bởi Công ty Cổ phần đầu tư VAM được thành lập năm 2022. Chỉ sau 02 năm hoạt động trên thị trường, TOPI đã đạt được những con số đáng mơ ước khi vừa cán mốc "1 triệu khách hàng" đầu tiên trên các nền tảng. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng nhận được đánh giá 4.7/5 sao trên App Store và CH Play với các nội dung tích cực như: đa dạng sản phẩm, nạp/rút nhanh chóng chỉ sau 01 phút, có nhiều tính năng phân tích, dự báo chỉ số thị trường hữu ích cho nhà đầu tư… Đặc biệt, ứng dụng TOPI uy tín cũng vinh dự nhận được Giải thưởng Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo liên tiếp 2 năm 2023 & 2024, được bình chọn bởi Hội đồng Bình chọn VWAS - một hạng mục uy tín trong lĩnh vực tài chính.

Với tầm nhìn nâng cao dân trí tài chính và hướng đến mục tiêu Tự do tài chính cho người dân Việt Nam, TOPI xây dựng nền tảng đầu tư tất cả trong một với tiêu chí đơn giản, dễ hiểu và thuận tiện, dễ sử dụng.

Chỉ từ 50.000 đồng, Khách hàng đã có thể tham gia đầu tư tích lũy trên TOPI với đa dạng sản phẩm, kỳ hạn, lợi nhuận lên tới 9%/năm (cho sản phẩm tích lũy 36 tháng). Nhà đầu tư có thể lựa chọn tích lũy không kỳ hạn, hoặc các sản phẩm tích lũy có kỳ hạn từ 1 tuần, 2 tuần tới 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng…

Bên cạnh đó, Khách hàng có thể dễ dàng rút một phần tiền trong sản phẩm tích lũy mà số tiền còn lại vẫn được giữ nguyên như lúc đầu. Đặc biệt, nếu cần rút hết, Khách hàng vẫn nhận được lợi nhuận tốt khi rút trước hạn.

So với các hình thức đầu tư và tích lũy trên thị trường hiện nay, TOPI được đánh giá là nền tảng cung cấp các sản phẩm tài chính, thông minh, hiệu quả với lợi nhuận tốt. Bên cạnh đó, Khách hàng có thể tham gia đầu tư Vàng, Chứng chỉ quỹ, Cổ phiếu ngay trên ứng dụng.

Khi đầu tư tích lũy trên TOPI, nhiều khách hàng thắc mắc TOPI có uy tín không? TOPI có an toàn không?

TOPI là sản phẩm của Công ty cổ phần đầu tư VAM - đối tác của 12+ Đối tác lớn như Viettel Money, VNPT Money, Woori Bank, DOJI… Các khoản đầu tư tích lũy của Khách hàng được ủy thác và quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber - đơn vị được thành lập vào ngày 08/10/2008 theo Giấy phép thành lập số 39/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư VAM và Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber

Đồng thời, TOPI được kiểm toán hàng năm bởi Ernst & Young (EY) - 1 trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, giúp Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi đầu tư tích lũy tại đây.

Đặc biệt, TOPI uy tín khi áp dụng giao thức HTTPS và hệ thống mã hóa dữ liệu riêng, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất, đảm bảo bảo mật thông tin cho Khách hàng khi tham gia đầu tư trên TOPI.