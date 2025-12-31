Ningbo Deye Technology ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay cùng cộng đồng vượt qua thiên tai

Vào ngày 24/12 lúc 15h, đại diện Deye Vietnam đã thực hiện trao 1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Khoản hỗ trợ này sẽ được phân bổ đến đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, phục vụ công tác khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, ổn định sinh hoạt và từng bước tái thiết cuộc sống.

Miền Trung là khu vực thường xuyên phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Thời gian gần đây, nhiều địa phương đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cơn bão số 10, bão số 11 cùng mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, dẫn đến nhiều thiệt hại về người và tài sản. Trong bối cảnh đó, đại diện Deye Vietnam cho biết doanh nghiệp mong muốn chung tay cùng xã hội, góp một phần trách nhiệm để hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và sinh kế sau thiên tai.

Chia sẻ tại buổi trao, đại diện Deye Vietnam chia sẻ:"Chúng tôi hy vọng sự đóng góp này có thể phần nào san sẻ mất mát, tiếp thêm nguồn lực để người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và ổn định lại cuộc sống."

Song song đó, Deye đã tích cực liên hệ và phối hợp đội ngũ tại địa phương để cập nhật thông tin khách hàng bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp hỗ trợ miễn phí tất cả các thiết bị biến tần thiệt hại từ khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đảm bảo khách hàng sớm nhận được sự hỗ trợ tài chính cần thiết trong giai đoạn phục hồi.

Chương trình hỗ trợ sửa chữa thiết bị ảnh hưởng do bão và lũ lụt

Cam kết giá trị bền vững, đồng hành cùng cộng đồng Việt Nam

Bên cạnh việc tập trung phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng, Deye luôn chú trọng đến các hoạt động trách nhiệm xã hội, xem đây là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Hợp tác chiến lược với Trường Đại Học Công Nghệ Kỹ Thuật TP.HCM khánh thành Phòng Thí Nghiệm Năng Lượng Mặt Trời, thúc đẩy nguồn nhân lực xanh

Các hoạt động tài trợ thiết bị năng lượng mặt trời Deye nhằm mang nguồn năng lượng xanh đến các cơ sở cộng đồng.

Là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giải pháp năng lượng toàn cầu, việc đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn là cam kết lâu dài của Deye đối với sự phát triển bền vững tại Việt Nam.

Mọi thông tin về các hoạt động cộng đồng và giải pháp năng lượng bền vững của Deye Vietnam sẽ được cập nhật trên:

Fanpage Deye Vietnam: https://www.facebook.com/DeyeVietnamOfficial/

Email: service.vietnam@deye.com.cn Hoặc liên hệ hotline (+84) 28 3636 5185

Website: https://deyeinverter.com/

Địa chỉ: 69 Nguyễn Thị Nhung, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam