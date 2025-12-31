DAT Group ghi dấu ấn Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

"Con người là trung tâm của mọi hoạt động"

Với gần hai thập kỷ hoạt động, DAT Group không ngừng đổi mới, mở rộng quy mô và giữ vững vị thế trong lĩnh vực Tự động hóa công nghiệp và Năng lượng tái tạo. Song hành với tăng trưởng kinh doanh, doanh nghiệp kiên định theo đuổi chiến lược quản trị nhân sự dài hạn, gắn hiệu suất với mục tiêu chiến lược, đổi mới tư duy quản trị con người, chuẩn hóa đãi ngộ và xây dựng văn hóa kỷ luật song hành cùng sáng tạo. Qua đó, DAT Group từng bước nâng tầm vai trò Nhân sự như một đối tác đồng hành, chủ động chuẩn bị nguồn lực cho các giai đoạn tăng trưởng bền vững.

Tại DAT Group, con người luôn là trung tâm của mọi hoạt động. Triết lý quản trị của doanh nghiệp dựa trên tư duy Nhân – Quả: "Gieo trồng đúng – công bằng cao". Theo đó, mỗi cá nhân được trao cơ hội khai mở tiềm năng, phát huy thế mạnh trong một môi trường minh bạch, bình đẳng và được đánh giá công bằng dựa trên giá trị đóng góp thực chất.

Đặc biệt, hệ thống giá trị cốt lõi: Tiên phong – Sáng tạo – Cam kết – Tận tâm – Chia sẻ đóng vai trò như kim chỉ nam trong văn hóa ứng xử của toàn bộ đội ngũ. Tinh thần tiên phong giúp DAT Group không ngừng tiên phong trong nhiều lĩnh vực công nghệ mới. Tính sáng tạo thúc đẩy doanh nghiệp liên tục nghiên cứu, đổi mới và nâng cấp giải pháp. Sự cam kết tạo nên uy tín trong hợp tác. Tính tận tâm là nền tảng của chất lượng dịch vụ. Tinh thần chia sẻ giúp đội ngũ gắn kết và cùng nhau phát triển.

DAT Group xây dựng văn hóa kỷ luật và cam kết như nền tảng vận hành, đồng thời khuyến khích tinh thần sáng tạo và đổi mới. Trên nguyên tắc "tự do trong khuôn khổ", mỗi cá nhân được trao quyền thử nghiệm, đề xuất sáng kiến và chịu trách nhiệm với quyết định của mình, qua đó thúc đẩy đổi mới hiệu quả và giá trị phát triển bền vững.

Từ quản trị con người đến xây dựng hệ thống vận hành bền vững

Một trong những khác biệt trong quản trị nhân sự tại DAT Group nằm ở cách doanh nghiệp tiếp cận bài toán hiệu suất. Thay vì xem hiệu suất là công cụ kiểm soát, DAT Group coi đây là hệ thống giúp chiến lược được triển khai nhất quán từ cấp công ty đến từng cá nhân. Mỗi mục tiêu đều được làm rõ về vai trò, trách nhiệm và mức độ đóng góp vào kết quả chung, giúp đội ngũ làm việc chủ động.

Song song với đó, DAT Group từng bước chuyển dịch từ tư duy "quản trị hành vi" sang "quản trị tâm thức". Doanh nghiệp chú trọng xây dựng nhận thức, giá trị và tinh thần trách nhiệm cá nhân thông qua đối thoại cởi mở, phản hồi mang tính xây dựng và sự gương mẫu từ đội ngũ lãnh đạo. Khi mỗi cá nhân hiểu vì sao cần kỷ luật, vì sao cần cam kết, hành vi sẽ tự điều chỉnh theo hướng tích cực và bền vững hơn.

Đại diện DAT Group tại Lễ công bố và vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Đầu tư toàn diện cho con người và môi trường làm việc

Không chỉ tập trung vào hệ thống quản trị, DAT Group còn đầu tư mạnh mẽ vào môi trường làm việc toàn diện. Trụ sở doanh nghiệp được thiết kế theo chuẩn xanh, ứng dụng hệ thống điện mặt trời áp mái nhằm giảm phát thải và tối ưu năng lượng. Không gian văn phòng mở, hiện đại tạo điều kiện cho sự kết nối, trao đổi và sáng tạo.

Các yếu tố chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm nhân sự cũng được chú trọng, từ ghế công thái học, hệ thống nước ion kiềm đến việc tối ưu ánh sáng, nhiệt độ và tiện ích văn phòng. Bên cạnh đó, các hoạt động nội bộ như câu lạc bộ thể thao, hội thao thường niên giúp tăng cường gắn kết và lan tỏa năng lượng tích cực trong toàn đội ngũ.

Mô hình đãi ngộ được chuẩn hóa theo hướng công bằng và minh bạch, dựa trên hiệu quả công việc, giá trị đóng góp và khả năng phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Cách tiếp cận này khuyến khích gắn bó lâu dài và đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích của người lao động và mục tiêu tăng trưởng bền vững của tổ chức.

Tại DAT Group, Phòng Nhân sự được định vị như một đối tác chiến lược, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc xây dựng nền tảng nguồn lực và phát triển đội ngũ. Thông qua cách tiếp cận bài bản, DAT Group từng bước hình thành một tổ chức có năng lực vận hành ổn định, chủ động thích ứng và sẵn sàng cho các giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Đây chính là nền tảng giúp DAT Group bước vào chặng đường phát triển mới với sự tự tin và chủ động.

DAT Group đạt Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 Ngành Chế biến - Chế tạo

Chương trình Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 – VBW10 do Viet Research và Báo Tài chính – Đầu tư nghiên cứu và công bố thường niên, dựa trên đánh giá khách quan từ chính người lao động. Việc DAT Group được vinh danh trong Top 10 không phải là kết quả của những nỗ lực ngắn hạn, mà là thành quả của một chiến lược nhân sự được xây dựng bài bản, kiên trì và nhất quán trong nhiều năm.

Danh hiệu này là cột mốc để DAT Group tiếp tục củng cố nền tảng quản trị, nâng cao trải nghiệm nhân sự và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, góp phần giữ vững vị thế hàng đầu trong tự động hóa công nghiệp, điều khiển thang máy thông minh, điện mặt trời – lưu trữ năng lượng và tổng thầu EPC điện mặt trời. Để kết nối với DAT Group, Quý Khách hàng, Đối tác vui lòng xem thêm thông tin tại https://datgroup.com.vn/ hoặc liên hệ 1800 6567 (miễn cước) để được hỗ trợ 24/7.