Metfone chuẩn hóa quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế để củng cố vị thế tại thị trường Campuchia

Ngày 15/12 tại Phnom Penh, Metfone – thương hiệu viễn thông thuộc hệ sinh thái Viettel Group – đã hoàn tất việc triển khai và được chứng nhận hệ thống quản lý theo hai tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2022.

ISO – nền tảng quản trị trong cuộc cạnh tranh hạ tầng viễn thông

Campuchia đang đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, hạ tầng số và các nền tảng dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp viễn thông không chỉ cạnh tranh về vùng phủ hay giá cước, mà còn về độ ổn định hệ thống, chất lượng dịch vụ và mức độ an toàn thông tin.

Tổng Giám đốc Metfone Cao Mạnh Đức đại diện Metfone phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc Metfone Cao Mạnh Đức nhấn mạnh: "Chứng nhận ISO không đơn thuần là một dấu mốc kỹ thuật, mà là cam kết dài hạn trong việc vận hành có hệ thống, bảo đảm chất lượng dịch vụ, an ninh thông tin và phát triển bền vững theo chuẩn quốc tế."

ISO 9001:2015 giúp Metfone thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng thống nhất, bảo đảm các quy trình vận hành được kiểm soát và cải tiến liên tục ngay cả khi quy mô thuê bao và hạ tầng mở rộng nhanh chóng. Việc chuẩn hóa quy trình được xem là yếu tố quan trọng để duy trì trải nghiệm khách hàng ổn định – yếu tố tác động trực tiếp đến thị phần trong ngành viễn thông.

Trong khi đó, ISO/IEC 27001:2022 đặt ra các yêu cầu cao hơn liên quan đến an ninh đám mây, giám sát liên tục và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây là những nội dung đặc biệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số của Campuchia, nơi dữ liệu và hạ tầng viễn thông ngày càng gắn chặt với các dịch vụ công và hoạt động của khu vực tư nhân.

Ông Doãn Chính - Phó tổng Giám đốc Metfone phát biểu tại sự kiện

"Đạt được chứng chỉ chỉ là bước khởi đầu. Thách thức lớn hơn là duy trì, tuân thủ và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin trong thực tiễn vận hành hằng ngày. Tôi tin tưởng rằng, với các quy trình và nền tảng hệ thống quản lý đã được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng tinh thần đoàn kết và kỷ luật cao, Công ty sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác và tạo tiền đề vững chắc cho các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới" - Ông Doãn Chính, Phó tổng Giám đốc Metfone nói

Vai trò của ISOCUS tư vấn trong quá trình chuẩn hóa hệ thống

Trong quá trình triển khai, ISOCUS đóng vai trò là đơn vị tư vấn và đào tạo, đồng hành cùng Metfone trong việc xây dựng, rà soát và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế. Các hoạt động tập trung vào chuẩn hóa quy trình, đào tạo đội ngũ nhân sự, nâng cao nhận thức về quản trị chất lượng và an toàn thông tin, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp sẵn sàng cho quá trình đánh giá chứng nhận độc lập.

Ông Vũ Văn Thể - Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Chứng nhận quốc tế ISOCUS phát biểu tại sự kiện

Ông Vũ Văn Thể - Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Chứng nhận quốc tế ISOCUS chia sẻ tới Viettel Cambodia (Metfone): "Với nền tảng quản trị mạnh mẽ dựa trên ISO 9001:2015 và ISO 27001:2022 đã được triển khai bài bản, ISOCUS tin tưởng rằng Metfone sẽ tiếp tục phát triển vượt bậc, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiên phong thị trường về chất lượng dịch vụ, độ tin cậy và mức độ an toàn thông tin. Đây sẽ là tiền đề vững chắc để công ty hướng tới chuẩn hóa toàn diện theo các tiêu chuẩn quốc tế khác trong tương lai."

Nâng chuẩn vận hành để mở rộng hợp tác quốc tế

Việc hoàn thiện hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO quốc tế được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng để Metfone mở rộng hợp tác với khu vực công, các đối tác nước ngoài và các tập đoàn công nghệ trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh Campuchia đẩy mạnh đầu tư cho hạ tầng số, những doanh nghiệp có nền tảng quản trị và an toàn thông tin vững chắc sẽ có lợi thế rõ rệt khi tham gia các dự án chiến lược.

CBNV Metfone tham gia và hoàn thành khóa đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ để vận hành hệ thống

Từ góc độ dài hạn, việc chuẩn hóa vận hành và đạt chứng nhận ISO không chỉ giúp Metfone kiểm soát rủi ro tốt hơn khi mở rộng hạ tầng 5G, IoT và các dịch vụ số, mà còn góp phần khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông tại thị trường quốc tế – nơi yêu cầu về quản trị và tuân thủ đang trở thành tiêu chí bắt buộc.