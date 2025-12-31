Nền tảng nhân sự trong chiến lược phát triển của Hai Tran Media & Airs Group

Trong bức tranh đó, Hai Tran Media & Airs Group được đánh giá cao nhờ chiến lược phát triển theo mô hình hệ sinh thái tích hợp, với hai trụ cột chiến lược gồm quảng cáo sân bay và dịch vụ phi hàng không. Doanh nghiệp lựa chọn định hướng đầu tư đồng bộ từ hạ tầng, nhân sự đến mô hình vận hành, qua đó tạo ra nền tảng cho tăng trưởng bền vững và lợi thế cạnh tranh dài hạn.

VBW10 2025: Thước đo năng lực quản trị và vận hành hệ thống

Mới đây, Hai Tran Media & Airs Group được xếp hạng Top 5 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 ngành Truyền thông – Quảng cáo – Nội dung số trong khuôn khổ VBW10 do Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính – Đầu tư (Bộ Tài chính) công bố.

Theo các chuyên gia, yếu tố con người chính là "xương sống" của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo sân bay và dịch vụ phi hàng không, môi trường làm việc đòi hỏi tính kỷ luật cao, khả năng phối hợp đa bên, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an ninh và duy trì chất lượng dịch vụ đồng đều tại nhiều điểm khai thác.

Việc Hai Tran Media & Airs Group được ghi nhận trong VBW10 không chỉ mang ý nghĩa về thương hiệu nhà tuyển dụng, mà còn phản ánh năng lực quản trị, tổ chức và điều phối hệ thống, yếu tố then chốt cho giai đoạn mở rộng tiếp theo của doanh nghiệp.

Từ giải thưởng nơi làm việc đến năng lực lãnh đạo

Song song với VBW10, năm 2025 cũng ghi dấu ấn khi Ông Nguyễn Thanh Nhân – Tổng Giám đốc Hai Tran Media & Airs Group – được vinh danh trong Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu tại Giải thưởng Sao Đỏ. Đây là sự ghi nhận dành cho vai trò lãnh đạo trong bối cảnh doanh nghiệp đã trải qua hơn 16 năm hình thành và phát triển.

Ông Nguyễn Thanh Nhân - TGĐ Hai Tran Media & Airs Group được vinh danh Top 100 Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam 2025

Trong thực tiễn quản trị, năng lực lãnh đạo và chất lượng môi trường làm việc luôn có mối quan hệ chặt chẽ mang tính nền tảng. Việc cả doanh nghiệp và người đứng đầu cùng được ghi nhận trong cùng giai đoạn cho thấy sự nhất quán trong tư duy quản trị, từ tầm nhìn chiến lược đến tổ chức vận hành và phát triển đội ngũ.

Điều này đặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp đang phát triển theo mô hình hệ sinh thái, nơi mỗi mảng kinh doanh vừa cần tính chủ động vừa đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ về chiến lược, nhân sự và văn hóa tổ chức để tạo nên tăng trưởng bền vững dài hạn.

Từ năng lực con người đến hiệu quả khai thác quảng cáo và dịch vụ phi hàng không

Trong hệ sinh thái của Hai Tran Media & Airs Group, quảng cáo sân bay là trụ cột cốt lõi, trong khi dịch vụ phi hàng không Deli đóng vai trò mở rộng chuỗi giá trị. Cả hai mảng đều vận hành trong môi trường sân bay – nơi yêu cầu cao về kỷ luật, tiêu chuẩn an ninh, kỹ thuật và khả năng phối hợp đa bên.

Hai Tran Media & Airs Group sở hữu nhiều vị trí quảng cáo đắc địa tại sân bay

Hiện doanh nghiệp đang khai thác gần 500 vị trí quảng cáo tại các sân bay trọng điểm trên toàn quốc, phục vụ hơn 600 khách hàng doanh nghiệp với trên 1.000 dự án đã triển khai. Hệ thống quảng cáo được đầu tư bài bản, đa dạng hình thức hiển thị như hộp đèn, màn hình LED, billboard nhiều mặt, pano và booth trưng bày, giúp doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả dòng hành khách có khả năng chi tiêu cao.

Song song với mảng quảng cáo, Hai Tran Media & Airs Group mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ phi hàng không với thương hiệu Deli. Đến nay, hệ thống đã phát triển gần 40 cửa hàng tại 8 sân bay lớn như Nội Bài, Đồng Hới, Phú Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Buôn Ma Thuột, Tân Sơn Nhất và Phú Quốc, cung cấp các sản phẩm đặc sản, lưu niệm và quà tặng mang bản sắc Việt. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn vận hành chuỗi Deli Coffee & Bistro, cùng các dịch vụ hỗ trợ hành khách như đổi ngoại tệ, SIM card và chăm sóc trải nghiệm, từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ phi hàng không tương đối hoàn chỉnh, gia tăng giá trị trên mỗi điểm chạm hành khách.

Deli Mart - Hệ thống siêu thị đặc sản và lưu niệm dành cho hành khách tại sân bay toàn quốc

Bằng khen của Chủ tịch VCCI: Góc nhìn từ đóng góp kinh tế – xã hội

Tại Hội nghị Hiệp hội Doanh nghiệp khu vực Miền Trung – Tây Nguyên 2025, Hai Tran Media & Airs Group được VCCI trao tặng Bằng khen vì thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế – xã hội địa phương năm 2024. Đồng thời, doanh nghiệp cũng vinh dự được Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng trao tặng Cờ thi đua, ghi nhận là "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024" trong lĩnh vực quảng cáo và dịch vụ phi hàng không

Ở góc độ phân tích, đây là những mảnh ghép hoàn chỉnh cho bức tranh phát triển của doanh nghiệp: từ nội lực quản trị, năng lực lãnh đạo, đến vai trò trong hệ sinh thái kinh tế địa phương. Điều này cho thấy Hai Tran Media & Airs Group không chỉ tập trung vào tăng trưởng nội tại, mà còn chú trọng đến trách nhiệm cộng đồng – yếu tố ngày càng được coi trọng trong đánh giá doanh nghiệp phát triển bền vững.

Deli Coffee & Bistro - Chuỗi nhà hàng và cà phê lý tưởng tại sân bay

Chuỗi giải thưởng và bằng khen được xem là bước đệm quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng khai thác quảng cáo sân bay và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ phi hàng không Deli. Trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam được dự báo duy trì đà tăng trưởng trung và dài hạn, doanh nghiệp đang đứng trước nhiều cơ hội để gia tăng giá trị và khẳng định vai trò trong hệ sinh thái dịch vụ phi hàng không Việt Nam.