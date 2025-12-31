COCOLUX hiện diện tại AEON MALL Long Biên: Cột mốc mới trong chiến lược phát triển bán lẻ mỹ phẩm

Không chỉ mở rộng hiện diện tại hệ thống trung tâm thương mại lớn, Cocolux tiếp tục khẳng định vị thế là hệ thống bán lẻ mỹ phẩm chính hãng hàng đầu, với định hướng đầu tư bài bản vào không gian, trải nghiệm và chất lượng dịch vụ dành cho người tiêu dùng Việt.

Cocolux khai trương cửa hàng đầu tiên tại AEON MALL Long Biên – Bước tiến mới trong chiến lược phát triển thương hiệu

Việc đưa cửa hàng Cocolux đầu tiên tại AEON MALL Long Biên vào hoạt động đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng của thương hiệu. Ngay từ những ngày đầu, không gian mua sắm này đã thu hút lượng lớn khách hàng đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm, nhanh chóng trở thành điểm đến nổi bật tại trung tâm thương mại.

Gian hàng Cocolux được thiết kế hiện đại, trưng bày hơn 300 thương hiệu.

Cửa hàng Cocolux tại Aeon Mall Long Biên được đầu tư quy mô với 02 gian hàng, sở hữu thiết kế hiện đại, trẻ trung cùng gam màu nổi bật, tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không gian mua sắm được bố trí khoa học, ánh sáng được tính toán kỹ lưỡng nhằm tôn lên màu sắc, chất liệu và trải nghiệm dùng thử sản phẩm của khách hàng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là khu vực photobooth, đây là nơi khách hàng có thể lưu lại khoảnh khắc mua sắm, chia sẻ trải nghiệm cá nhân và kết nối gần hơn với Cocolux. Mô hình kết hợp giữa mua sắm và trải nghiệm này góp phần gia tăng sự gắn kết, đưa cửa hàng trở thành không gian quen thuộc với nhiều khách hàng trẻ.

Photobooth tại cửa hàng là sự kết hợp giữa mua sắm - trải nghiệm - kết nối cảm xúc.

Sự xuất hiện của COCOLUX tại Aeon Mall Long Biên không chỉ đơn thuần là mở thêm một điểm bán mới, mà còn thể hiện rõ định hướng mở rộng bài bản, có chọn lọc, tập trung vào những vị trí chiến lược nhằm tiếp cận tệp khách hàng chất lượng cao và nâng tầm trải nghiệm mua sắm mỹ phẩm.

Định hướng mở rộng có chọn lọc, ưu tiên vị trí chiến lược

AEON MALL Long Biên được Cocolux lựa chọn không chỉ bởi quy mô, mà còn nhờ khả năng tiếp cận tệp khách hàng đa dạng, ổn định và có nhu cầu cao về trải nghiệm mua sắm chất lượng. Đây là một phần trong chiến lược phát triển hệ thống tập trung vào các trung tâm thương mại lớn như AEON MALL hay Vincom – những điểm đến mua sắm hàng đầu tại các đô thị lớn.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng Cocolux.

Bên cạnh đó, Cocolux cũng liên tục mở rộng các cửa hàng quy mô lớn tại các vị trí đắc địa. Trước đó, Flagship Cocolux tại 134 Cầu Giấy đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ, cho thấy tốc độ phát triển nhanh cùng định hướng xây dựng hệ thống bán lẻ mỹ phẩm hiện đại, đồng bộ.

Việc liên tiếp khai trương các điểm bán quan trọng cho thấy Cocolux không chạy theo số lượng một cách dàn trải, mà ưu tiên chất lượng vị trí, quy mô cửa hàng và khả năng tạo trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Hoàn thiện hệ sinh thái bán lẻ với dịch vụ và sản phẩm đa dạng

Song song với việc mở rộng hệ thống, Cocolux không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và danh mục sản phẩm. Hiện Cocolux phân phối hơn 300 thương hiệu mỹ phẩm chính hãng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ chăm sóc da, trang điểm đến chăm sóc cá nhân, nước hoa,... cho người tiêu dùng.

Cocolux với nhiều hoạt động Collab cùng các thương hiệu lớn trên toàn cầu.

Không chỉ là nhà bán lẻ uy tín, Cocolux còn là đối tác của nhiều nhãn hàng lớn trên toàn cầu, đồng thời giữ vai trò đối tác chiến lược trong nhiều chiến dịch truyền thông, sự kiện trải nghiệm và hoạt động ra mắt sản phẩm. Các sự kiện hợp tác nổi bật như Cocolux X Club Clio, Cocolux X Loreal, Cocolux X Bioderma…, hay các chương trình đồng hành cùng hoa hậu, KOLs, nghệ sĩ đã góp phần củng cố hình ảnh thương hiệu uy tín, chuyên nghiệp và luôn bắt nhịp xu hướng.

Sự kiện khai trương tại AEON MALL Long Biên một lần nữa khẳng định tầm nhìn dài hạn của Cocolux: xây dựng hệ thống bán lẻ mỹ phẩm chính hãng, hiện đại và lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Cocolux đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc nâng tầm chuẩn mực mua sắm mỹ phẩm tại Việt Nam.

Hệ thống cửa hàng Cocolux: https://cocolux.com/cua-hang

Website: cocolux.com

Hotline: 0988888825