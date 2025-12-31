Tái định nghĩa "xa xỉ" trong ngành trang sức kim cương

Tại Việt Nam, Mary Le đã xuất hiện với một tuyên ngôn mạnh mẽ, tái định nghĩa sự xa xỉ trong ngành trang sức: Xa xỉ là sự tinh tuyển, là giá trị ẩn sâu vượt qua mọi biến động của thời gian. Thương hiệu mang đến dòng sản phẩm High Jewelry mang tinh thần đấu giá quốc tế và giá trị lưu giữ cho thế hệ sau.

Mary Le được khai sinh từ niềm say mê bất tận của Nhà thiết kế Mary Hiền Dương, người đã cùng người bạn đời - Nghệ sĩ Hải Lê - kiến tạo một thương hiệu kim cương mang đẳng cấp sưu tầm. Có thể nói, Mary Le là sự kết hợp giữa tình yêu, niềm đam mê sáng tạo và khát vọng tôn vinh tinh hoa của vẻ đẹp vĩnh cửu trong tự nhiên

Mary Le Boutique - Không gian thưởng lãm kim cương đặc quyền

Khát vọng mang tinh hoa Haute Joaillerie toàn cầu về Việt Nam

Khác biệt lớn nhất của Mary Le nằm ở chính triết lý sáng lập: Giá trị của kim cương không chỉ nằm ở độ lộng lẫy, mà còn ở tiềm năng đầu tư và ý nghĩa di sản.

Nhà sáng lập Mary Hiền Dương đã dấn thân vào thế giới kim cương không phải với tâm thế của một thương nhân, mà là một nhà sưu tầm thực thụ. Với nền tảng đào tạo tại Học viện Thiết kế và Thời trang London, cùng sự kế thừa tình yêu sâu sắc dành cho nghệ thuật và cái đẹp từ gia đình, bà đã nuôi dưỡng niềm đam mê mãnh liệt với trang sức kim cương.

Không chạy theo số lượng, giá trị cốt lõi của Mary Le nằm ở sự tinh tuyển theo chuẩn mực khắt khe nhất. Mary Le thấu hiểu rằng, một viên kim cương sạch, đạt chuẩn quốc tế, giác cắt tinh xảo có thể vượt qua mọi biến động của thời gian và kinh tế.

Đặc biệt, Mary Le tập trung vào những viên kim cương hiếm có với trọng lượng lớn, đạt đến 10, 20 hay 30 carat trở lên. Đây là những viên đá quý đại diện cho đẳng cấp sưu tầm, tôn vinh tính độc bản và giá trị di sản. Những viên kim cương này hoàn toàn có thể lên phiên đấu giá danh giá như Sotheby’s hay Christie’s, khẳng định tầm nhìn quốc tế và sự cam kết về chất lượng.

Bàn tay chế tác gìn giữ linh hồn kim cương

Mỗi thiết kế tại Mary Le là sự giao thoa giữa triết lý sưu tầm và nghệ thuật chế tác. Đội ngũ nghệ nhân lành nghề của thương hiệu đến từ Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc ) và Trung Đông làm việc với tinh thần duy mỹ và cầu toàn

Quy trình chế tác bắt đầu bằng việc phác thảo, có khi chỉ vài đường bút chì, nhưng đằng sau là hàng chục năm kinh nghiệm về tỷ lệ, ánh sáng, và độ bền. Sau đó, nhóm thợ lành nghề sẽ tỉ mỉ nắn chỉnh từng móng đỡ dưới kính hiển vi, đánh bóng từng bề mặt nhỏ để đảm bảo viên đá lấp lánh hoàn hảo ở mọi góc nhìn, chạm đến chuẩn mực hoàn hảo trong từng giác cắt, màu sắc và độ tinh khiết.

Điều làm nên dấu ấn của Mary Le là những chi tiết chỉ có thể tìm thấy qua sự tinh tế. Mặt sau mỗi món trang sức thường được khảm kim cương tấm cùng một viên kim cương nhỏ giấu kín bên trong, như lời nhắn thầm kín chỉ có người sở hữu và Mary Le biết. Tất cả sản phẩm đều được bảo hành trọn đời, kiểm tra bằng hệ thống GIA hiện đại và kèm giấy chứng nhận từng viên, bảo chứng cho sự bền vững: bền vững trong chất lượng, trong thẩm mỹ và trong cảm xúc. Đó là sự chăm chút dành cho chủ nhân món trang sức, với tất cả sự trân trọng từ thương hiệu.

Kiến tạo di sản, tôn vinh khách hàng tinh hoa

Vượt lên vai trò của một thương hiệu kim hoàn, Mary Le kiến tạo di sản kim cương mang ý nghĩa truyền đời. Thương hiệu hướng đến những khách hàng tinh hoa, những người thành đạt, bản lĩnh, thấu hiểu giá trị bản thân. Họ đeo kim cương không chỉ để chiêm ngưỡng, mà để khẳng định tâm thế sống, đánh dấu hành trình trưởng thành và thành tựu của chính mình.

Theo đuổi sứ mệnh đánh thức và tôn vinh vị nữ hoàng bên trong mỗi người phụ nữ, với Mary Le, kim cương là lời nhắc nhở đầy kiêu hãnh rằng bạn đã sống một cuộc đời rực rỡ và bạn xứng đáng với những gì tinh tuý nhất. Hướng đến tầm nhìn trở thành một Maison kim hoàn mang tầm vóc quốc tế, chúng tôi không ngừng nâng tầm mỗi tuyệt tác thành di sản nghệ thuật, trở thành biểu tượng bảo chứng cho những giá trị vĩnh cửu của mỗi gia tộc quyền quý. Bởi sau cùng, giá trị đích thực của kim cương nằm ở những câu chuyện được trao gửi, những ký ức được gìn giữ và những thế hệ tiếp nối cùng trân trọng.

Bà Mary Hiền Dương chia sẻ: "Tôi tin rằng trong mỗi người phụ nữ luôn hiện hữu một vị nữ hoàng, qua từng lựa chọn, từng hành trình cô ấy đi qua. Vẻ đẹp ấy nằm ở chiều sâu, ở sự tự chủ và bản lĩnh lặng thầm, cần được đánh thức và tôn vinh. Mary Le ra đời từ niềm tin đó, mỗi thiết kế như một lời thì thầm dịu dàng, nhắc nhở rằng cô ấy đã sống một cuộc đời rực rỡ theo cách của riêng mình, đã trưởng thành và xứng đáng với những điều tinh tuý."

Hành trình của Mary Le, mỗi viên kim cương không chỉ lưu giữ tinh hoa bất diệt của tự nhiên, là biểu tượng của sự hạnh phúc trọn vẹn và sự thịnh vượng bền vững, là di sản xứng đáng được truyền lại qua nhiều thế hệ.