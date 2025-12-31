Chuỗi cung ứng lạnh dược phẩm: Tăng trưởng trong thị trường vắc xin, sinh phẩm

Bài toán khó của doanh nghiệp trước yêu cầu ngày càng cao của chuỗi cung ứng lạnh dược phẩm

Theo WHO và UNICEF, nhóm vắc xin, sinh phẩm và thuốc tiêm là các sản phẩm có mức độ nhạy cảm nhiệt độ cao nhất trong ngành dược. Nhiều tài liệu kỹ thuật chỉ ra rằng chỉ cần sai lệch 1-2°C so với dải nhiệt độ cho phép trong một khoảng thời gian nhất định cũng có thể ảnh hưởng đến độ ổn định và hiệu lực của vắc xin, thậm chí khiến sản phẩm không còn đáp ứng hồ sơ đăng ký lưu hành.

Tuy nhiên, tại nhiều thị trường đang phát triển, hạ tầng kho lạnh bảo quản vắc xin, sinh phẩm và phương tiện vận chuyển lạnh chưa đồng bộ, đặc biệt ở các tuyến ngoài đô thị. Báo cáo của WHO về quản lý cold chain cho thấy tỷ lệ rủi ro thất thoát chất lượng do bảo quản và vận chuyển vẫn ở mức đáng lưu ý nếu không có hệ thống giám sát liên tục.

Chi phí đầu tư cho chuỗi cung ứng lạnh dược phẩm vẫn là rào cản lớn: kho lạnh đạt chuẩn, container lạnh, xe tải/ xe máy giao hàng lạnh, thiết bị giám sát và hiệu chuẩn định kỳ đòi hỏi ngân sách đáng kể. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp thiếu nhân sự kỹ thuật để phân tích và xử lý dữ liệu nhiệt độ - yếu tố quan trọng trong quản lý chất lượng.

Thị trường ghi nhận tình trạng thuốc giả và sản phẩm kém chất lượng, trong đó một số trường hợp xuất phát từ lỗ hổng trong bảo quản - vận chuyển. Khi doanh nghiệp không kiểm soát được dữ liệu lạnh theo thời gian thực, nguy cơ trà trộn hoặc suy giảm chất lượng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và thị phần.

Đổi mới để mở rộng thị phần trong chuỗi cung ứng lạnh dược phẩm

Để tăng tốc, nhiều doanh nghiệp bắt đầu phát triển mô hình kho vệ tinh và trung tâm phân phối lạnh tại các vùng trọng điểm, nhằm giảm thời gian giao hàng và giữ ổn định chất lượng. Đây là hướng đi phù hợp với bối cảnh các tỉnh thành ngoài đô thị đang mở rộng nhu cầu vắc xin và sinh phẩm.

Song song, hệ thống giám sát nhiệt độ theo thời gian thực (real-time) trở thành tiêu chuẩn mới, với cảnh báo tự động khi nhiệt độ lệch khỏi dải an toàn. Một số doanh nghiệp thử nghiệm blockchain để tăng minh bạch truy xuất, nhằm giảm gian lận và chống hàng giả.

Các hợp tác chiến lược với doanh nghiệp logistics lạnh giúp tối ưu tốc độ vận chuyển và đảm bảo dải nhiệt ổn định suốt hành trình. Dữ liệu thị trường cho thấy doanh nghiệp sở hữu chuỗi cung ứng lạnh dược phẩm mạnh có thể tăng trưởng 25-40% thị phần nhờ vào khả năng tiếp cận vắc xin, sinh phẩm và điều trị chuyên sâu - nhóm dự kiến tăng mạnh đến năm 2030. (Theo báo cáo "Tip of the Iceberg: Economic and Environmental Impact of the Vaccine Cold Chain" của IQVIA).

Giải pháp cold chain từ GONSA - tăng tốc độ phân phối & mở rộng độ phủ cho doanh nghiệp (20-30%)

Trong ngành dược, GONSA là một ví dụ cho mô hình vận hành cold chain bài bản, có thể tham khảo quá trình xây dựng chuỗi cung ứng lạnh dược phẩm.

Thay vì doanh nghiệp phải đầu tư lớn vào hạ tầng cold chain với mức chi phí vốn cao và rủi ro dài hạn, mô hình vận hành của GONSA cho phép chuyển dịch sang chi phí vận hành hoạt động linh hoạt, giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát ngân sách và tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn lực. Hệ thống Trung tâm phân phối đạt chuẩn tại TP.HCM - Hà Nội - Đà Nẵng, cùng các kho vệ tinh trên toàn quốc, mang lại nhiều lựa chọn về loại hình lưu trữ, từ kho lạnh 2-8°C, kho dưới 25°C đến khu vực kiểm soát chất lượng, phù hợp với đặc thù từng nhóm sản phẩm.

Song song với hạ tầng, dịch vụ vận chuyển đáp ứng yêu cầu GDP được triển khai theo hướng linh hoạt, với theo dõi nhiệt độ và hành trình theo thời gian thực. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp giảm sai lệch trong phân phối sản phẩm nhạy cảm, đồng thời hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành. Hệ thống quản lý đồng bộ kho - vận chuyển - phân phối hỗ trợ minh bạch dữ liệu, truy xuất nhanh và ra quyết định kịp thời khi có biến động.

Điểm khác biệt của GONSA nằm ở khả năng tùy biến dịch vụ theo nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp, từ quy mô lưu trữ, tần suất phân phối đến phương án vận hành và mức chi phí phù hợp. Mạng lưới phục vụ hơn 63.000 khách hàng, bao gồm 49.000 nhà thuốc và 1.600 bệnh viện/Trung tâm Y tế, cho thấy hiệu quả của mô hình cold chain được chuẩn hóa nhưng vẫn linh hoạt - một hướng đi giúp doanh nghiệp mở rộng độ phủ thị trường mà không phải gánh nặng đầu tư cố định ban đầu.

Khi thị trường chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng, doanh nghiệp sở hữu chuỗi cung ứng lạnh dược phẩm ổn định sẽ có lợi thế rõ rệt trong thâm nhập thị trường, đấu thầu và xây dựng uy tín. Mô hình vận hành theo tiêu chuẩn GSP - GDP - như trường hợp GONSA - cho thấy cold chain không chỉ giúp giảm rủi ro mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng bền vững trong giai đoạn nhu cầu vắc xin & sinh phẩm tiếp tục mở rộng.

Trước yêu cầu thực tế về tuân thủ GSP–GDP và quản trị rủi ro cold chain, doanh nghiệp dược có thể tham khảo mô hình vận hành thực tế và liên hệ đặt lịch tham quan các Trung tâm phân phối của GONSA tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

