Blanca City: “Hành trình gặp lại thanh xuân trong thành phố tương lai”

Gần 1.500 khách hàng và chuyến hành trình giàu cảm xúc

Không hào nhoáng hay ồn ào, sự kiện "Hành trình gặp lại thanh xuân trong thành phố tương lai" do Sun Property (thành viên tập đoàn Sun Group) tổ chức là lời tri ân dành cho quý khách hàng, thông qua chuỗi hoạt động đặc sắc – nơi từng điểm đến là một lát cắt ký ức, khởi dậy những hoài niệm đẹp đẽ của người TPHCM về thiên đường biển Vũng Tàu.

Hành trình bắt đầu với lễ khai trương Sun Gallery Vung Tau. Từ sáng sớm, không gian nơi đây bừng sáng trong sắc đỏ khai hội, tiếng trống lân rộn ràng và nụ cười rạng rỡ của những quan khách. Bên ly cocktail mát lạnh, những câu chuyện được nối dài, về Vũng Tàu những năm tháng cũ, và cả về giấc mơ sống gần biển trong thời đại mới.

Sun Gallery Vung Tau khai trương cũng đánh dấu sự kiện ra mắt Văn phòng bán hàng của Sun Property Vũng Tàu, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho thương hiệu tại thị trường trọng điểm ven biển. Công trình góp phần khẳng định uy tín và đẳng cấp của Sun Property, lan tỏa hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, khác biệt và bền vững đến khách hàng, đối tác cũng như đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Sự kiện đồng thời tạo cơ hội trải nghiệm thực tế cho khách hàng và đối tác thông qua tour tham quan dự án, góp phần gắn kết, truyền cảm hứng và củng cố niềm tin vào giá trị mà Sun Property mang lại.

Khách hàng tham quan, trải nghiệm sa bàn Blanca City

"Chúng tôi không chỉ mang đến một không gian làm việc, giao dịch, tìm hiểu các dự án của Sun Group, mà còn mở ra hành trình cảm xúc – nơi những ai từng yêu thành phố biển này sẽ thấy mình được trở về. Giống như tinh thần của Blanca City không chỉ là nơi để ở, mà là nơi để sống lại những năm tháng đẹp nhất", đại diện Sun Property chia sẻ.

Bên trong Sun Gallery Vung Tau, sa bàn khổng lồ, khu nhà mẫu long lanh, các mô hình quy hoạch hiện đại, cùng không gian décor đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ đã gợi mở chân dung một đô thị biển đẳng cấp quốc tế. Một Blanca City vừa mang chất nghỉ dưỡng biển sang trọng, vừa chứa đựng hơi thở thời đại mới trong lòng một Vũng Tàu đang chuyển mình mạnh mẽ.

Chính thức ra mắt nhà mẫu dự án Blanca City

Ngay sau lễ khai trương, từ Sun Gallery Vung Tau, những chuyến xe buýt hai tầng lần lượt lăn bánh. Trên xe là những hành khách – nhà đầu tư, khách hàng, người dân TPHCM từng yêu và có thanh xuân thật đẹp tại Vũng Tàu – cùng háo hức khám phá huyền thoại "Cap Saint-Jacques" một thời.

Những vị khách như trở lại tuổi trẻ rực rỡ, tay cầm máy ảnh, mắt nhìn ra khung cửa sổ - nơi những biểu tượng Vũng Tàu xưa lần lượt hiện ra: công viên bãi sau Vũng Tàu, Bảo tàng Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạch Dinh và Bảo tàng vũ khí cổ Robert Taylor…

"Tôi đã từng có một thời sôi nổi ở đây gần 20 năm trước. Từng bản nhạc vang lên trên xe, từng cung đường, cảnh sắc ngoạn mục hiện ra trước mắt đều khiến tôi nghẹn ngào. Một hành trình quá đỗi hoài niệm và giàu cảm xúc", chị Hoài Ân (TPHCM) chia sẻ.

Tour khám phá Vũng Tàu gợi nhắc ký ức đẹp của người Sài Gòn

Mỗi điểm dừng chân không đơn thuần để check-in, mà như một chất liệu kể chuyện, để gợi nhắc, để kết nối. Và trong sự kết nối ấy, Sun Property không nói nhiều về sản phẩm, mà lặng lẽ đưa khách hàng tiến gần hơn với mong ước sở hữu một phần ký ức sống bên biển.

Giấc mơ "sống lại thanh xuân rực rỡ"

Tiếp nối cuộc khám phá danh lam thắng cảnh xứ Ô Cấp, mini show "Thanh xuân" là điểm dừng chân đặc biệt trong hành trình "Hành trình gặp lại thanh xuân trong thành phố tương lai", nơi không gian ký ức và âm nhạc giao hòa, tái hiện hình ảnh Vũng Tàu xưa thân quen.

Minishow Thanh Xuân là điểm dừng chân đặc biệt trong chuyến hành trình

Âm nhạc vang lên khơi dậy từng tầng cảm xúc, không gian Sun Gallery như được "chuyển cảnh" để một phần Thanh xuân được sống lại. "Hành trình gặp lại thanh xuân trong thành phố tương lai" là minh chứng cho cách Sun Property tiếp cận thị trường một cách tinh tế: đặt cảm xúc lên trước sản phẩm, dùng trải nghiệm để gieo niềm tin.

Và Blanca City với vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản và tầm nhìn quốc tế không chỉ là một đô thị biển đáng sống, mà còn là "trạm dừng thanh xuân" dành cho những ai từng yêu Vũng Tàu, và sẵn sàng nắm lấy cơ hội để sở hữu di sản truyền đời cho bản thân và gia đình bên Bãi Sau, Vũng Tàu, TPHCM hôm nay.

"Thành phố trắng" Blanca City bên Bãi Sau, Vũng Tàu

Giữa tâm điểm hai giao lộ đắt giá – nơi những con sóng xanh chạm vào phố thị, Blanca City chọn cho mình một vị trí không thể lặp lại, với hai mặt tiền đắt giá: một mặt tiếp giáp trục đường 3 Tháng 2 sôi động, mặt còn lại ôm trọn gần 900m bờ biển Bãi Sau

Với tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng, sự hiện diện của Blanca City khẳng định tầm nhìn dài hạn của đô thị biển đẳng cấp, nơi vừa chạm tới tiềm năng nghỉ dưỡng, vừa kết nối trực tiếp vào mạch phát triển sôi động của Vũng Tàu.

Blanca City được quy hoạch theo mô hình đô thị "all in one" với hệ sinh thái sống, nghỉ dưỡng và giải trí trọn vẹn chuẩn quốc tế, với chuỗi tiện ích đẳng cấp, nhiều hạng mục lần đầu xuất hiện tại thành phố biển. Nổi bật trong đó là công viên nước Sun World quy mô 15ha, biểu tượng giải trí tầm khu vực, cùng loạt tiện ích đẳng cấp tiên phong xuất hiện tại thành phố như trung tâm thương mại mặt biển, bến du thuyền sang trọng, câu lạc bộ biển riêng tư, trung tâm văn hóa nghệ thuật và đại lộ hoa ven biển…Chuỗi tiện ích độc bản không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống – nghỉ dưỡng mà còn là lực hút mạnh mẽ với khách du lịch trung và cao cấp.

"Hành trình gặp lại thanh xuân trong thành phố tương lai" đã khép lại, nhưng những xúc cảm mà nó khơi lên sẽ còn ở lại rất lâu. Những vị khách mời không xa tới đây sẽ là chủ nhân tôn quý của các căn hộ, ngôi nhà xinh đẹp ven biển, trở thành một phần của hành trình sống, nghỉ dưỡng và đầu tư dài hạn cùng Sun Property tại vùng đất thiên đường, cửa ngõ biển của TPHCM đang chuyển mình từng ngày.